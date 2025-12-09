 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Euroclear предупредил о риске потерять €16 млрд из-за ответа России

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Euroclear боится потерять свои активы в России на €16 млрд из-за ответных мер Москвы на изъятие активов. Глава депозитария ранее грозила судебным иском ЕС в случае конфискации российских средств. Там хранится более €200 млрд
Штаб-квартира Euroclear в Брюсселе
Штаб-квартира Euroclear в Брюсселе (Фото: Ansgar Haase / dpa / Global Look Press)

Euroclear хранит в России клиентские активы на €16 млрд и рискует потерять их в случае изъятия российских средств из своего депозитария. Об этом сообщает AFP со ссылкой на слова гендиректора депозитария по финансовым рискам Гийома Элие.

«Мы делаем все возможное, чтобы защитить наших клиентов», — объяснил Элие. По его словам, Euroclear усилил меры безопасности и «ежедневно отслеживает уровень угроз».

Исполнительный комитет ЕС настоял на создании «трехуровневой защиты», которая будет означать, что «не существует сценария», при котором Euroclear не сможет получить деньги для погашения задолженности перед Россией в случае необходимости. Однако, по словам Элие, предложения Еврокомиссии по гарантиям Бельгии не сняли озабоченность Euroclear по поводу «репарационного кредита» Украине.

«То, что нам предлагают сейчас, может быть воспринято, особенно международными инвесторами, как сигнал, что Европа — это не место для инвестиций», — предупредил он.

После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили золотовалютные резервы России примерно на €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находится на счетах Euroclear.

Власти Бельгии, где хранится большая часть замороженных российских активов, выступают против изъятия средств и направления их на помощь Украине — именно такой вариант предлагают в Еврокомиссии. Бельгийский премьер Барт Де Вевер предупреждал, что Евросоюзу необходимо готовиться к искам от компаний, которые могут потерять свои активы в случае использования такой схемы.

Глава Euroclear исключила наличие свободных денег для ЕС за счет активов
Политика
Валери Урбен

Глава Euroclear Валери Урбен ранее не исключала обращения в суд, если ЕС решит конфисковать заблокированные активы и будет принуждать депозитарий к такому шагу. По ее словам, изъятие средств «противоречит международному праву», и в таком случае Россия может инициировать судебное разбирательство.

Против инициативы ЕС также выступили МВФ и Европейский центральный банк (ЕЦБ). Глава ЕЦБ Кристин Лагард отмечала, что план с изъятием российских активов «с натяжкой» обоснован с юридической и финансовой точек зрения.

По данным Европейской коалиции за торговое правосудие (ETJC), российские бизнесмены, попавшие под санкции Евросоюза, уже подали иски против Евросоюза и его государств-членов суммарно как минимум на €53 млрд. Половина из 28 исков была подана в 2025 году.

В Кремле предупреждали, что желающие незаконно присвоить активы России подвергнутся судебному преследованию — как отдельные лица, так и страны. Москва считает возможную конфискацию своих активов воровством.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Бельгия Россия Украина депозитарий Euroclear
