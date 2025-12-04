 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Как распределены российские замороженные активы в западных странах

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Инфографика РБК
На фоне переговоров о мирном плане Трампа Европа обсуждает экспроприацию замороженных резервов России с целью кредита для Украины. Какой объем суверенных российских активов находится в каждой стране — в инфографике РБК

Общий объем замороженных суверенных российских активов, то есть национальных резервов, находившихся до 2022 года под управлением Банка России, на начало военной операции составлял порядка $300 млрд (эти значения не учитывают ⁠замороженные активы частных лиц). Точная сумма средств и их распределение среди стран Запада остается неясным. Стран, в банках и других финансовых институтах которых находятся замороженные российские резервы, предположительно не менее десяти: Бельгия, Франция, Люксембург, Швейцария, Великобритания, США, Канада, Япония, Германия и Австралия; по данным Reuters, такие активы также могут храниться в Швеции и на Кипре. Для части стран, например, для Канады, известно лишь возможное значение, основанное на оценке экспертов.

3 декабря Еврокомиссия одобрила два варианта финансирования Украины, один из которых предполагает использование замороженных российских резервов ЦБ в Евросоюзе и запрет на любой перевод этих средств обратно в Россию. По данным Politico, в рамках проекта Украина получит €165 млрд (около $192,5 млрд), из которых €140 млрд будут взяты из бельгийского депозитария Euroclear, оставшиеся €25 млрд — с замороженных счетов в частных банках стран евроблока.

Согласно второму варианту финансирования средства для кредита будут заимствоваться из так называемого «резервного фонда» бюджета Евросоюза. Выбрать между этими двумя планами Совет ЕС должен будет на встрече 18–19 декабря, сообщается на официальном сайте Еврокомиссии.

В ЕК одобрили два варианта кредита Киеву, в том числе за счет России
Политика
Урсула фон дер Ляйен

Авторы
Теги
Анастасия Сирина Анастасия Сирина
При участии
Иван Ткачёв, Юлия Кошкина
санкции санкции ЕС российские активы Россия ЦБ Банк России Еврокомиссия репарационный кредит кредит
