 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

В ЕК одобрили два варианта кредита Киеву, в том числе за счет России

Сюжет
Война санкций
Сюжет
Мирный план по Украине
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Коллегия Еврокомиссии одобрила два варианта финансирования Украины, включая «потенциальный репарационный кредит» для Украины, который подразумевает экспроприацию активов России, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Это решение еще будет обсуждаться Советом ЕС в декабре.

Экспроприация активов России в ЕС не требует консенсуса всех стран-участиц союза, она будет утверждаться «квалифицированным большинством голосов», уточнила она.

Вместе с тем ЕК разработала и альтернативный вариант финансирования Украины — заимствования, которые будут опираться на бюджет ЕС («резервный фонд»).

Пакет помощи «призван гибко и эффективно реагировать на меняющиеся финансовые потребности Украины, независимо от ситуации на местах, будь то состояние войны или мира», говорится в публикации. Для покрытия рисков пакет включает в себя «мощный механизм солидарности, подкрепленный двусторонними национальными гарантиями или бюджетом ЕС».

«Мы предлагаем решения, которые помогут покрыть финансовые потребности Украины на ближайшие два года, поддержать государственный бюджет и укрепить ее оборонную промышленность, а также ее интеграцию в европейскую оборонно-промышленную базу. Мы предлагаем выдать репарационный кредит, используя остатки денежных средств от замороженных российских активов в ЕС, с надежными гарантиями для наших государств-членов», — цитирует фон дер Ляйен пресс-служба ЕК.

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Политика
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Ранее Politico раскрыло детали этого документа ЕК. Еврокомиссия, по данным издания, предлагает предоставить Украине кредит в размере €165 млрд, за счет замороженных российских активов. Средства будут включать €25 млрд российских активов, замороженных на счетах частных банков стран евроблока, а также €140 млрд из бельгийского депозитария Euroclear.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен российские активы Украина
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Материалы по теме
FT узнала об угрозе для «репарационного кредита» Киеву из-за плана Трампа
Политика
Politico раскрыло план ЕС без решения по «репарационному» кредиту Украине
Политика
ЕК запланировала выделить Киеву «репарационный кредит» до конца 2025 года
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 15:59 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 15:59
Ушаков рассказал, с чего начнется визит Путина в Индию Политика, 16:16
Фон дер Ляйен описала процедуру экспроприации активов России в Европе Политика, 16:05
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
ЕК предложила запретить возврат российских активов через суд Политика, 15:56
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
Клуб НБА расторг контракт с членом Зала славы Спорт, 15:50
Как мыслит покупатель. И почему он отвергнет ваше предложение: 3 причины Образование, 15:50
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
В ЕК одобрили два варианта кредита Киеву, в том числе за счет России Политика, 15:41
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:36
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян верят в судьбу и тайные общества Общество, 15:33
В Минтруде назвали самые востребованные специальности в России Общество, 15:28
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 15:27
Заявки российских лыжников на нейтральный статус рассмотрят за 30 дней Спорт, 15:24