В ЕК одобрили два варианта кредита Киеву, в том числе за счет России

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Коллегия Еврокомиссии одобрила два варианта финансирования Украины, включая «потенциальный репарационный кредит» для Украины, который подразумевает экспроприацию активов России, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Это решение еще будет обсуждаться Советом ЕС в декабре.

Экспроприация активов России в ЕС не требует консенсуса всех стран-участиц союза, она будет утверждаться «квалифицированным большинством голосов», уточнила она.

Вместе с тем ЕК разработала и альтернативный вариант финансирования Украины — заимствования, которые будут опираться на бюджет ЕС («резервный фонд»).

Пакет помощи «призван гибко и эффективно реагировать на меняющиеся финансовые потребности Украины, независимо от ситуации на местах, будь то состояние войны или мира», говорится в публикации. Для покрытия рисков пакет включает в себя «мощный механизм солидарности, подкрепленный двусторонними национальными гарантиями или бюджетом ЕС».

«Мы предлагаем решения, которые помогут покрыть финансовые потребности Украины на ближайшие два года, поддержать государственный бюджет и укрепить ее оборонную промышленность, а также ее интеграцию в европейскую оборонно-промышленную базу. Мы предлагаем выдать репарационный кредит, используя остатки денежных средств от замороженных российских активов в ЕС, с надежными гарантиями для наших государств-членов», — цитирует фон дер Ляйен пресс-служба ЕК.

Ранее Politico раскрыло детали этого документа ЕК. Еврокомиссия, по данным издания, предлагает предоставить Украине кредит в размере €165 млрд, за счет замороженных российских активов. Средства будут включать €25 млрд российских активов, замороженных на счетах частных банков стран евроблока, а также €140 млрд из бельгийского депозитария Euroclear.

Материал дополняется.