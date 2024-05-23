Что означает решение ЕС об изъятии доходов c активов Банка России

ЕС законодательно оформил механизм передачи Украине прибыли, которую европейские депозитарии получают от управления замороженными активами ЦБ. РБК разобрался, насколько это может быть легально и как может ответить Россия

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Совет ЕС утвердил механизм передачи части доходов от заблокированных активов Банка России в пользу Украины, следует из соответствующего регламента, опубликованного в Официальном журнале Евросоюза.

Согласно документу, центральные депозитарии, которые хранят российские суверенные активы на сумму более €1 млн, должны будут перечислять не менее 89,7% годовой чистой прибыли от управления этими активами на нужды Украины (траншами два раза в год).

Но сами суверенные активы и доходы, полученные по ним вне управления депозитариями (в том числе купоны, дивиденды — то есть доход, который и в отсутствие санкций должен был быть начислен на активы российского ЦБ), останутся замороженными внутри депозитариев — какое-либо их использование регламентом не подразумевается. Также регламент никак не подразумевает директивного использования активов частных и институциональных инвесторов, заблокированных сначала из-за разрушения «моста» между Национальным расчетным депозитарием (НРД) и европейской инфраструктурой, а затем из-за прямых санкций против НРД, равно как и любых доходов по ним. То есть прибыли от реинвестирования таких частных активов могут использоваться по усмотрению депозитариев.

В регламенте ЕС утверждается, что «непредвиденные» прибыли от управления активами Банка России «не являются суверенными активами», поэтому механизм их передачи Украине не нарушает права собственности. При этом санкционные юристы отмечают, что по отдельным пунктам механизм передачи активов все же противоречит соглашениям, ранее принятым ЕС.

Какие средства будут передаваться Украине

В пользу Украины будет передана чистая прибыль, которую центральные депозитарии Евросоюза получают после 15 февраля 2024 года, управляя активами Банка России, следует из регламента. В документе объясняется, что в европейских депозитариях хранятся активы российского ЦБ или «любого юридического лица, организации или органа, действующего от имени или по указанию Центрального банка России, включая Фонд национального благосостояния России». Депозитарии управляют этими активами, что «приводит к получению непредвиденных и чрезвычайных доходов», указано в регламенте. Аналогичные чистые прибыли, накопленные до 15 февраля, не связаны никакими ограничениями и остаются в распоряжении депозитариев. Дата отсечения связана с тем, что ранее, с 15 февраля, Совет ЕС обязал центральные депозитарии применять особые правила учета в отношении остатков, накапливающихся в связи с заморозкой резервов ЦБ.

В Евросоюзе из-за санкций, введенных в конце февраля 2022 года, были заморожены активы Банка России на сумму около €210 млрд, говорится в материалах Еврокомиссии (ЕК). Основная их часть хранится в центральном депозитарии Euroclear, зарегистрированном в Бельгии, в виде ценных бумаг, включая гособлигации европейских стран. Как следует из материалов Совета ЕС, Euroclear и другие центральные депозитарии могут реинвестировать денежные средства, которые появляются в результате поступления купонных платежей по облигациям, принадлежащим Банку России, или дивидендов по долевым бумагам, или погашения облигаций по истечении срока их обращения, или возврата депозитов, размещенных Банком России в финансовых институтах (таких как Euroclear Bank). В зависимости от процентных ставок, под которые реинвестируются средства Банка России, обездвиженные активы могут приносить €2,5–3 млрд в год чистой прибыли, следует из оценок ЕК.

На финансовый вклад в пользу Украины предусмотрено направление 99,7% чистой прибыли, полученной депозитариями от реинвестирования активов Банка России. Чистая прибыль, доступная для передачи, формируется после уплаты корпоративных налогов на полученные доходы в соответствии с законами той страны ЕС, где учрежден депозитарий, а также после вычета административных и операционных расходов, относящихся к управлению этими активами.

Депозитарии смогут оставить себе до 10% средств, предназначенных для финансирования Украины, в интересах соблюдения «требований к капиталу и риск-менеджменту», говорится в регламенте ЕС. В частности, речь о резервировании возможных сумм на случай судебных разбирательств с Россией. «Если в будущем эта доля станет недостаточной, центральный депозитарий ценных бумаг должен иметь возможность подать в национальный надзорный орган обоснованный должным образом запрос на удержание дополнительного процента», — отмечается в документе.

Оставшиеся почти 90% чистой прибыли, предназначенной для перечисления на нужды Украины, депозитарии будут передавать по двум направлениям — в Европейский фонд мира (через него финансируется военная помощь Киеву) и на другие программы ЕС в интересах Украины через бюджет ЕС. В 2024 году соотношение между двумя этими направлениями составит 90 и 10% соответственно, говорится в сопроводительных материалах ЕК. Таким образом, эффективная доля чистой прибыли депозитариев от управления суверенными активами России, которая пойдет на финансирование военных поставок Украине, будет составлять минимум 80,8%. Раз в год ЕС будет пересматривать процентное распределение ресурсов по этим направлениям «в зависимости от приоритетности потребностей», первый пересмотр запланирован на 1 января 2025 года.

Юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян оценивает, что первый транш в пользу Украины, запланированный на июль, будет составлять порядка €1 млрд. Затем эти средства будут расти, полагает эксперт. Только в одном из центральных депозитариев ЕС — бельгийском Euroclear — чистая прибыль от реинвестирования активов ЦБ с 15 февраля 2024 года по конец первого квартала составила €557 млн, следует из квартальной отчетности организации.

Как ЕС пришел к решению о передаче активов 28 февраля 2022 года Совет ЕС заблокировал активы Банка России в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от этой суммы заморожено в ЕС. Основная часть этих активов, около €191 млрд, находится в бельгийском Euroclear, писала газета The Financial Times.

После этого в течение почти двух лет иностранные депозитарии, которые хранили эти активы, инвестировали их в соответствии со своими внутренними регламентами.

12 февраля 2024 года Совет ЕС предписал европейским депозитариям, учитывающим российские суверенные активы на сумму более €1 млн, обособлять такие активы и отдельно учитывать доходы, полученные от управления ими. С этой же даты депозитариям запретили как-либо распоряжаться полученной чистой прибылью от управления активами — распределять ее в виде дивидендов или других механизмов в пользу акционеров и прочих третьих лиц.

21 мая 2024 года Совет ЕС принял решение о направлении чистой прибыли от управления российскими суверенными активами в фонды, оказывающие поддержку Украине.

Нарушает ли передача средств Украине право собственности России

«На мой взгляд, изъятие прибылей от активов, а не самих активов — мера достаточно осторожная с юридической точки зрения, поскольку речь не идет о лишении собственности в том виде, как она понимается в праве. Речь идет о лишении дохода от собственности», — рассуждает управляющий партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Прибыль в данном случае заработал не собственник, а держатель арестованных активов, поясняет он.

Даже такой вариант — это экспроприация, которая повлечет последствия, заявил 22 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не указав, какими конкретно они могут быть.

Для точного ответа на вопрос принадлежности прибыли, полученной депозитариями от управления российскими активами (собственность России или собственность депозитариев?), нужно знать условия договоров, в силу которых российские суверенные активы были инвестированы в европейский рынок ценных бумаг, полагает Касумян.

«По сути, предложенный механизм позволяет европейским центральным депозитариям управлять доходами по замороженным активам, а затем перечислять чистую прибыль в специальный фонд. Этот механизм представляется уникальным для международного права. Хотя европейский законодатель и выбрал более мягкую форму, нежели американский (где представлена модель прямой конфискации), принятые меры следует признать экспроприационными», — говорит Касумян. В апреле 2024 года президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий конфискацию замороженных в США российских суверенных активов для последующего финансирования помощи Украине.

С точки зрения права ЕС данное имущество, передаваемое на нужды Украины, ранее являлось собственностью европейских центральных депозитариев, которые в соответствии с актами ЕС становились собственниками таких доходов после уплаты соответствующих налогов, отмечает юрист адвокатского бюро NSP Глеб Бойко. С этой точки зрения технически Украине будут передаваться средства не России, а европейских депозитариев, говорит он.

«В то же время в соответствии с двухсторонним инвестиционным договором, заключенным [в 1989 году] между правительством СССР и правительствами Бельгии и Люксембурга, к доходам от капиталовложений относятся «суммы, которые получены или могут быть получены в результате капиталовложений, в частности, в качестве прибыли, дивидендов, процентов», — напоминает эксперт.

Что Россия может предпринять в ответ

В ответ на изъятие прибылей от замороженных государственных активов (или в дальнейшем самих активов) потенциально Россия может обратиться в инвестиционный арбитраж против государств — членов ЕС, которые осуществили изъятие, на основании двусторонних международных договоров по защите инвестиций, говорит юрист адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Рафаэль Нугманов. «При наличии положительного решения инвестиционного арбитража Россия может попытаться обратить взыскание на их активы в других государствах», — указывает он.

Однако такая практика не является универсальной, предупреждает Нугманов: не каждое государство охотно допускает обращение взыскания на чужие государственные активы, на которые распространяется суверенный иммунитет.

Западные СМИ рассуждали, что Россия может теоретически попытаться обратить судебное взыскание на денежные средства Euroclear, хранящиеся в иностранных депозитариях (например, в Гонконге, Дубае и т. д.). «Я не думаю, что со стороны Российской Федерации будут попытки ареста или экспроприации активов Euroclear (например), поскольку такие активы не относятся к категории суверенных. Однако риск для европейцев вполне возможен», — комментирует партнер юрфирмы Lidings Степан Гузей. Если же говорить об исполнении возможных арбитражных решений, «конечно, наибольшие шансы будут в дружественных или нейтральных юрисдикциях», считает он.

На экспертном уровне уже обсуждаются варианты иных «ответных» мер, вплоть до изъятия иностранных активов, отраженных на счетах типа С, которые принадлежат коммерческим компаниям из недружественных стран, говорит Шевченко. Особенно если они так же, как замороженные российские активы за рубежом, приносят прибыль операторам таких счетов. «Однако это очень тонкий момент, и для него необходимо очень серьезное правовое обоснование, которое исключило бы создание прецедента, находящегося в противоречии с базовыми принципами права и рыночной экономики», — предупреждает юрист. Сценарий использования средств, сгенерированных в результате управления активами на счетах типа С, можно считать вероятным, хотя и тут возникает вопрос правового характера, поскольку активы на этих счетах не относятся к суверенным, считает Гузей.

В настоящий момент Россия не заинтересована в изъятии активов нерезидентов, находящихся на счетах типа С, — она более заинтересована в осуществлении обмена в рамках президентского указа № 844 на замороженные иностранные российских частных инвесторов, полагает Нугманов. Между тем, по его мнению, нельзя исключать, что Россия может осуществить зеркальные меры и обратить взыскание не на счета типа С, а на счета типа И, на которые зачисляются выплаты Минфина по суверенным евробондам России в адрес нерезидентов.

Может ли ЕС в дальнейшем расширить изъятие суверенных активов

Передача Украине чистой прибыли от управления частью российских суверенных резервов может стать прелюдией к аналогичным шагам в отношении всех замороженных резервов, допускает Гузей. Это подтверждается и заявлениями ряда европейских правительств. «Правительство Швеции выступает за дополнительные и более далеко идущие меры в отношении обездвиженных российских [суверенных] активов, коль скоро такие меры будут совместимы с законами ЕС и международным правом», — заявили 22 мая в Министерстве иностранных дел Швеции.

«ЕС планомерно подходит к тому, чтобы создать нормативную базу (даже если она противоречит ранее принятым законам и конвенционным нормам) не только для передачи прибыли от управления замороженными средствами (что само по себе вызывает вопросы), но и для дальнейшей экспроприации таких замороженных активов», — говорит Гузей.

Западные эксперты ранее предлагали несколько теоретических конструкций, как можно было бы использовать в интересах Украины замороженные активы Банка России целиком. Помимо прямой конфискации, которая могла бы, по мнению западных комментаторов, укладываться в правовую доктрину контрмер, озвучивалась, например, идея специальных облигаций: согласно ей, Украина выпускает такие бонды на $300–350 млрд, их покупают США, ЕС, их союзники, а выплаты по ним будут проводиться за счет замороженных резервов.

В отличие от США и Великобритании в ЕС не поддерживали конфискацию российских суверенных активов. В частности, глава Европейского ЦБ Кристин Лагард говорила, что это может нанести по Европе непропорциональный удар. Как писали Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники, европейские чиновники опасаются, что в случае такого решения возникнут риски вывода развивающимися странами своих резервов из активов в евро.

В Кремле заявляли, что конфискация российских активов станет «солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы координат», и предупреждали, что будут «преследовать в юридическом поле всех тех, кто имеет отношение к таким решениям, к принятию решений и к их имплементации».