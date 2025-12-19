Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
ЦБ не намерен отзывать свой иск к Euroclear, где хранится большая часть российских замороженных активов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Нет, мы пока не собираемся отзывать свои иски», — сказала она.
По ее словам, регулятор также рассматривает возможность защиты интересов в международных судах и арбитражах «с последующим приведением в исполнение актов таких судов в других государствах».
Центробанк подал иск к бельгийскому депозитарию на фоне планов ЕС использовать российские активы для поддержки Украины.
Арбитражный суд назначил предварительное судебное заседание по иску ЦБ на 18 трлн руб. на 16 января. Банк России заявил, что Euroclear совершает незаконные действия, которые причиняют убытки и лишают регулятор возможности распоряжаться активами и ценными бумагами.
Материал дополняется
