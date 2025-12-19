 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Война санкций⁠,
0

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear

Сюжет
Война санкций
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

ЦБ не намерен отзывать свой иск к Euroclear, где хранится большая часть российских замороженных активов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Нет, мы пока не собираемся отзывать свои иски», — сказала она.

По ее словам, регулятор также рассматривает возможность защиты интересов в международных судах и арбитражах «с последующим приведением в исполнение актов таких судов в других государствах».

Центробанк подал иск к бельгийскому депозитарию на фоне планов ЕС использовать российские активы для поддержки Украины.

ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины
Политика
Антониу Кошта

Арбитражный суд назначил предварительное судебное заседание по иску ЦБ на 18 трлн руб. на 16 января. Банк России заявил, что Euroclear совершает незаконные действия, которые причиняют убытки и лишают регулятор возможности распоряжаться активами и ценными бумагами.

Материал дополняется

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Персоны
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 17:50
ЦБ видит риск, что банки повысят тарифы из-за введения НДС на эквайринг Инвестиции, 18:00
ЦБ оставил курс доллара на выходные и 22 декабря выше ₽80 Инвестиции, 17:58
События недели на рынке майнинга и криптовалют Крипто, 17:55
Тренер ПСЖ заявил, что Сафонов отразил два пенальти со сломанной рукой Спорт, 17:51
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear Политика, 17:48
Axios анонсировал визит советников глав ЕС в США на переговоры по Украине Политика, 17:38
Путин — о мире, Украине и новых военных операциях. Главное с прямой линии Политика, 17:36
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Sony получит контроль в компании-владельце прав на Чарли Брауна и Снупи Технологии и медиа, 17:24
Сломавший руку Матвей Сафонов обратился к болельщикам Спорт, 17:23
Набиуллина исключила снижение ключевой ставки «в режиме автопилота» Экономика, 17:20
Биткоину грозит самый убыточный за последние 7 лет конец года Крипто, 17:17
Сколько длились прямые линии и пресс-конференции Путина с 2013 года Политика, 17:16
Глава ЦБ спрогнозировала минимальный за пять лет рост цен Экономика, 17:15
Сбербанк снизит ставки по кредитам и ипотекам Финансы, 17:11