Война санкций⁠,
0

ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов России

Сюжет
Война санкций
Бельгия поддержала бессрочную блокировку активов при голосовании в Совете ЕС, речь идет о заморозке средств на неопределенный срок вместо голосования каждые полгода о ее продлении. Москва считает изъятие активов воровством
Фото: Guido Bergmann / Bundesregierung / Getty Images
Фото: Guido Bergmann / Bundesregierung / Getty Images

ЕС принял решение о бессрочной заморозке российских активов, сообщает Reuters.

Бельгия поддержала долгосрочную блокировку активов Москвы при голосовании в Совете ЕС, так же как и Италия, Мальта и Болгария. Однако это голосование «ни при каких обстоятельствах не предопределяет решения о возможном использовании российских иммобилизованных активов, которое должно быть принято на уровне руководителей», заявили в ЕС.

Речь идет о заморозке российских активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок вместо голосования каждые шесть месяцев о ее продлении. Это устраняет риск того, что Венгрия и Словакия, у которых хорошие отношения с Россией, в какой-то момент могут отказаться продлить блокировку, вынудив Брюссель вернуть деньги Москве, отмечает агентство. Бессрочная мера призвана убедить Бельгию поддержать план ЕС по использованию российских средств для предоставления Украине кредита до €165 млрд на покрытие военных и бюджетных нужд в 2026 и 2027 годах.

Париж предупредил о заморозке активов «на столько, на сколько нужно»
Политика
Жан-Ноэль Барро

Глава Евросовета Антониу Кошта написал в X: «В ходе встречи Европейского совета в октябре лидеры ЕС обязались сохранять российские активы в иммобилизованном состоянии до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует причиненный ущерб. Сегодня мы выполнили это обязательство». Следующим шагом ЕС он назвал обеспечение финансовых потребностей Украины на 2026–2027 годы.

Лидеры стран ЕС должны собраться 18 декабря, чтобы завершить согласование деталей так называемого репарационного кредита для Украины и гарантий для Бельгии.

В ноябре Financial Times и Reuters сообщали, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен направила письмо странам ЕС, в котором предложила три варианта финансирования Киева на €135,7 млрд. «Мы определили три основных варианта: поддержка, которая будет финансироваться государствами-членами за счет грантов, кредит <...>, финансируемый союзом за счет заимствований на финансовых рынках, или кредит, связанный со средствами на заблокированных счетах [России]», — рассказала фон дер Ляйен в письме. Глава ЕК отметила, что все три предложения «можно комбинировать или применять последовательно», но наиболее предпочтительным назвала «репарационный заем».

В декабре Еврокомиссия одобрила два варианта поддержки Украины, в том числе «потенциальный репарационный кредит» за счет российских активов. Второй вариант будет опираться на бюджет ЕС («резервный фонд»).

По данным Politico, ЕК предлагает предоставить Украине кредит в размере €165 млрд за счет замороженных активов России. Из них €25 млрд — средства, заблокированные на счетах частных банков стран евроблока, еще €140 млрд — в бельгийском депозитарии Euroclear. Предполагается, что Киев вернет деньги только в случае, если получит компенсацию от Москвы.

В понедельник, 15 декабря, украинский президент Владимир Зеленский посетит Берлин для переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а позже к ним присоединятся и другие лидеры европейских стран, ЕС и НАТО, сообщило немецкое правительство. По словам европейских дипломатических источников Reuters, Германия не видит альтернативы «репарационному кредиту» и готова предоставить гарантии на сумму €50 млрд.

В Кремле заявляли, что у России есть понимание, как действовать в случае изъятия активов. Этот шаг повлечет за собой «серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц», предупреждали там. Президент Владимир Путин говорил, что власти по его поручению вырабатывают пакет ответных мер на случай использования российских активов для поддержки Киева.

Центробанк России решил подать иск против Euroclear, где хранятся российские активы. Решение там объяснили «причинением вреда (деликт) Банку России незаконными действиями Euroclear». Депозитарий выразил готовность защищаться в российских судах. Представитель ЕК Паула Пиньо, комментируя решение ЦБ, заявила, что комиссия уверена в законности использования российских активов для финансирования Украины.

