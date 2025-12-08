 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Война санкций⁠,
0

Банкир из Euroclear попал под подозрение из-за 155 поездок в Россию

EUobserver: банкир из Euroclear попал под подозрение из-за 155 поездок в Россию
Сюжет
Война санкций
Банкир с 1 января 2015 года по 18 декабря 2024-го забронировал 155 рейсов в Россию и обратно. Сам он, объясняя частые полеты, сослался на личную жизнь. Представитель Euroclear сообщил, что тот увлечен балетом в Большом театре
Штаб-квартира Euroclear в Брюсселе
Штаб-квартира Euroclear в Брюсселе (Фото: Yves Herman / Reuters)

Французский банкир Оливье Юби попал под подозрение из-за частых поездок в Россию на фоне переговоров об использовании замороженных российских активов для поддержки Киева. Он летал в Москву 155 раз за последние десять лет, согласно совместному расследованию EUobserver, бельгийского журнала Humo, бельгийской газеты De Morgen.

Юби — член совета директоров Mfex, дочерней компании Euroclear. По словам источников EUobserver, Юби злоупотреблял своим положением, пытаясь организовать встречи между главой Euroclear Валери Урбен и российской стороной. Собеседники утверждают, что банкир угрожал главе депозитария и еще одному представителю руководства Euroclear, когда те отказались.

Глава Euroclear, где хранится большая часть замороженных российских активов, выступает против планов ЕС о финансировании Киева за счет российских средств. «Учитывая положение Euroclear в финансовой системе, учитывая наши размеры, это может также повлиять на привлекательность европейского рынка. А если само существование Euroclear окажется под угрозой, это повлияет и на мировой финансовый рынок», — предупреждала, в частности, она.

По данным издания, впервые француз обратился к главе Euroclear на встрече на высоком уровне вскоре после того, как она стала генеральным директором 7 мая 2024 года.

«Он [Юби] сказал ей: «Двое моих друзей хотят тебя видеть». И показал ей фотографии этих людей, которые хотели с ней встретиться в Женеве. «Она была шокирована», — рассказал источник EUobserver. Второй бельгийский источник это подтвердил.

Урбен вскоре после инцидента обратилась в бельгийскую полицию, но Национальный кризисный центр отклонил заявление, несмотря на то что угроза была оценена на самом высоком уровне (от трех до четырех). Власти не уточнили, почему было принято отрицательное решение. Глава депозитария наняла телохранителей из частной бельгийской охранной фирмы. Впоследствии Euroclear привлекла крупную французскую охранную компанию Amarante для обеспечения безопасности руководства.

По словам источников EUobserver, в середине 2024 года Юби также просил члена исполнительного комитета Euroclear встретиться с представителями российской разведки и угрожал в случае отказа. Последний стал участником «насильственного инцидента» возле бара в первой половине 2025 года, пишет издание. После этого банкир связался с Урбен и сказал: «Ты ведь не хочешь закончить так же, не так ли?», утверждают источники EUobserver.

Politico назвало главного гаранта кредита Украине за счет активов России
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Бельгийская разведка не смогла провести расследование в отношении Юби, поскольку он проживает во Франции и Швеции.

По данным EUobserver, с 1 января 2015 года по 18 декабря 2024 года Юби забронировал 155 рейсов в Россию и обратно. В частности, речь идет о брони 15 рейсов после того, как отношения России и ЕС испортились из-за военных действий на Украине. После этого француз приостановил свои поездки в Россию на один год. В основном он летал в Москву и Санкт-Петербург, а также в Сибирь. За тот же период его жена Аннет Юби прилетала в Россию около 40 раз, иногда вместе с мужем, а иногда — одна.

По словам источника в западной разведки, банкир находится в поле зрения нескольких разведывательных служб. Второй собеседник в разведке сообщил: «Частота его полетов [в Россию] вызывает подозрения и требует дальнейшего расследования».

Сам банкир на вопрос, почему он так часто летает в Россию, ответил: «Это моя личная жизнь». «Я даже больше не советник [Euroclear]… Я не был в Брюсселе с 2022 года», — утверждает он.

Представитель Euroclear Томас Черчилль после разговора с директором Mfex заявил: «Он [Юби] ездил в Россию только по личным делам, а не по делам Euroclear. Как вы, вероятно, знаете, он очень увлечен балетом, а именно Большим театром». По его словам, Юби «является спонсором оперы во Франции и России».

Черчилль пояснил, что у банкира «не было управленческих функций» в Euroclear и что он «не контролировал замороженные российские активы». Представитель депозитария, однако, подтвердил, что Урбен получала угрозы. «Валери Урбен публично заявила, что получала угрозы. Она не уточнила, от кого именно. Я тоже не буду этого говорить, но ей угрожали», — сказал он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя планы ЕС об использовании активов России для поддержки Украины, заявил: «Послушайте, у нас будет и страновая ответственность, и личная ответственность, персональная, юридическая за эти шаги». По его словам, никто не хочет брать на себя ответственность за конфискацию активов, но «деньги очень хотят». Этих средств хватит еще на пару лет поддержки Украины, считает Песков.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Euroclear российские активы Россия
