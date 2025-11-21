Ядерные испытания: какие бывают, где полигоны, история и настоящее

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Содержание:

Что такое ядерные испытания и для чего они проводились

Ядерные испытания — это проведение взрывов ядерного оружия в контролируемых условиях на специально предназначенных полигонах.

По подсчетам ООН, за всю историю страны провели свыше 2 тыс. таких испытаний (последние — Северная Корея в 2017-м), и они до сих пор не запрещены.

Испытания ядерного оружия преследовали несколько целей:

проверка конструкции и надежности боевых устройств без их боевого применения;

исследование воздействия поражающих факторов ядерного взрыва — влияния на военную технику, сооружения и окружающую среду;

совершенствование технологий и повышение мощности ядерного оружия;

демонстрация военной и политической силы — ядерные испытания служили средством стратегического сдерживания, показывая противнику наличие боевого потенциала.

Крупные ядерные державы в одностороннем порядке прекратили испытания в 1990-е годы. Осенью 2025-го американский президент Дональд Трамп поручил Пентагону возобновить ядерные испытания, мотивировав это тем, что это делают другие страны; позднее он добавил, что в ближайшие четыре-пять лет Россия и Китай догонят США по ядерному арсеналу.

Основные типы испытаний и их особенности

Ядерные испытания делят на типы по месту проведения и среде, где происходил взрыв.

Атмосферные испытания. К этой категории относились наземные взрывы (на вышке или башне), воздушные (сброс с самолета) и надводные. На этот тип испытаний пришлась примерно четверть от их общего числа.

Подводные испытания. Проводились от нескольких метров под поверхностью воды до значительных глубин.

Подземные испытания. Они составляли подавляющее большинство — около 75% от всех испытаний. Проводились путем подрыва заряда либо в вертикальной шахте, либо в горизонтальной штольне. Такие испытания значительно снизили количество выбросов в атмосферу.

Мощность ядерных взрывов измеряется в килотоннах (кт) и мегатоннах (мт) тротилового эквивалента. Одна килотонна соответствует мощности тысячи тонн тринитротолуола. В ходе испытаний проверяли устройства различной мощности — от микровзрывов менее 1 кт до сверхмощных термоядерных зарядов мегатонного класса.

Ключевые этапы: ядерные испытания СССР, США и других стран

Программа ядерных испытаний США

США первыми в истории испытали ядерное устройство. Операция получила кодовое название «Тринити». Взрыв осуществили 16 июля 1945-го на полигоне Аламогордо, расположенном на юге штата Нью-Мексико. Мощность заряда достигла 21 кт. Через несколько недель после этого испытания, 6 и 9 августа, американская авиация нанесла атомные удары по японским городам Хиросима и Нагасаки.

Взрыв на полигоне «Тринити». Через 0,016 с после взрыва. Самая высокая точка полушария, видимая на этом снимке, находится на высоте около 200 м, 16 июля 1945 года (Фото: Global Look Press)

Соединенные Штаты осуществляли испытания до 1992 года. За этот период американские специалисты провели 1054 взрыва, использовав при этом 1151 бомбу. Основная масса испытаний (839) пришлась на подземные. Наиболее мощным (15 мт) в истории США стало испытание под названием «Касл Браво». Оно состоялось в феврале 1954-го на тихоокеанском атолле Бикини.

Советская программа ядерных испытаний

Советский Союз впервые испытал ядерную бомбу в августе 1949-го. Это произошло на Семипалатинском полигоне на востоке Казахстана. Изделие РДС-1 имело мощность около 22 кт. До 1990-го СССР провел 715 ядерных взрывов — боевого назначения и мирного использования. Общее энерговыделение составило 285,4 мт, из которых 247,2 мт пришлись на атмосферные испытания и 38 мт — на подземные. Самая мощная бомба в мире — «Царь-бомба», или «Кузькина мать» (58,6 мт), — была испытана в 1961 году.

Ядерные испытания других стран

Количество ядерных испытаний у других стран существенно меньше:

Страна Количество испытаний Годы проведения Франция 210 1966–1996 Великобритания 45 1952–1991 Китай 45 1964–1996 Северная Корея 6 2006–2017 Индия 3 1974 и 1998 Пакистан 2 1998

Главные полигоны и география ядерных испытаний

Ядерные полигоны мира располагались в местах с особыми геологическими и географическими характеристиками, обеспечивавшими безопасность в пределах возможного и позволявшими контролировать взрывы. Среди наиболее известных полигонов:

Семипалатинский полигон (СССР/Казахстан). Первый полигон ядерных испытаний в СССР. Создан в августе 1949 года в 210 км от города Семипалатинска (сейчас называется Семей) на востоке Казахстана. Площадь составляет около 18 тыс. кв. км. Полигон служил основной испытательной площадкой для советского ядерного оружия. До 1989-го здесь провели более 450 взрывов. Закрыт в 1991-м.

Одно из подземных сооружений Семипалатинского испытательного полигона, Казахстан, январь 1992 года (Фото: В. Павлунин / ТАСС)

Новая Земля (СССР/Россия). Расположен в Северном Ледовитом океане, был выбран для испытаний больших термоядерных зарядов. Полигон создали 31 июля 1954 года. До 1990 года здесь произвели 132 ядерных взрыва: 84 воздушных, 42 подземных, три подводных, два надводных и один наземный. Среди них — испытание «Царь-бомбы».

Полигон в Неваде (США). Создан в 1951 году, расположен в 105 км от Лас-Вегаса. Его площадь составляет около 3500 кв. км. Здесь до 1992-го провели 928 испытаний. Большинство из них были подземными. На этом полигоне испытали первый ядерный артиллерийский снаряд (1953) и первый полностью локализованный подземный взрыв (1957).

Тихоокеанские полигоны (США). Соединенные Штаты также использовали несколько атоллов (коралловых островов) в Тихом океане для испытаний. Так, на атолле Бикини в 1946-м впервые испытали ядерное оружие на море. В 1954 году здесь же произошло самое мощное американское испытание «Касл Браво».

Мощный взрыв на атолле Бикини, 25 июля 1946 года (Фото: Three Lions / Getty Images)

Лоп-Нур (Китай). Создан на северо-западе Китая, в Синьцзян-Уйгурском регионе. До 1996 года здесь провели 45 тестовых взрывов.

Полигоны также были в Австралии (Маралинга, бывший британский полигон), на архипелаге Тиамоту (бывший французский полигон), Индии, Пакистане и Северной Корее.

Договоры и контроль: от запрета атмосферных взрывов до современности

Московский договор

Договор о запрете ядерных испытаний в трех средах — атмосфере, космосе и под водой — стал первым соглашением, ограничивающим такие тесты. Документ был подписан в 1963 году в Москве, поэтому соглашение называют Московским договором. Заключению предшествовал Карибский кризис 1962-го — эскалация напряженности между СССР и США из-за размещения ядерного оружия вблизи друг друга. Договор установил запрет на проведение любых испытательных ядерных взрывов в указанных средах. Однако для подземных испытаний сделали исключение — их разрешили продолжать, если радиоактивные осадки от них не выходят за пределы территории государства, проводящего испытания. Договор вступил в силу в октябре 1963-го. Его участниками стали свыше 120 государств. Из крупных ядерных держав к нему не присоединились Франция и Китай, однако де-факто они начали соблюдать его через несколько лет, освоив технологию подземных испытаний.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был утвержден Генассамблеей ООН в сентябре 1996-го. Тогда же его открыли для подписания. ДВЗЯИ закрепляет абсолютный запрет любых ядерных взрывов независимо от среды их проведения, включая пространство под землей.

ДВЗЯИ не вступил в силу, так как для этого требуется подписание и ратификация 44 государствами, имевшими в момент разработки договора ядерные энергетические или исследовательские реакторы. Однако восемь из этих стран — США, Китай, Северная, Корея, Египет, Пакистан, Индия, Израиль, Иран — до сих пор не завершили процедуру присоединения к договору. Россия присоединилась к соглашению в 2000 году. В 2023-м Москва отозвала ратификацию, обосновав это тем, что Вашингтон так и не провел процедуру ратификации.

Договор также предусматривает создание специальной организации (ОДВЗЯИ) со штаб-квартирой в Вене для обеспечения соблюдения и контроля. До этого момента работает подготовительная комиссия, в структуре которой функционирует международная система проверки. Основу этого механизма составляет Международная система мониторинга — сеть из 337 станций и лабораторий, которые размещены по всему миру и предназначены для фиксации ядерных взрывов.

Воздействие испытаний: экологические и гуманитарные последствия

На наиболее загрязненных участках бывшего Семипалатинского полигона радиационный фон достигает 10–20 миллирентген в час. Для сравнения: безопасным для человека считается уровень не выше 0,02 миллирентгена в час. Однако на территориях, прилегающих к полигону, продолжают жить люди. Многие из них годами использовали зараженные земли для выпаса домашнего скота. В Казахстане также растет число онкозаболеваний, а лидерами по числу заболеваний на 100 тыс. человек стали преимущественно прилежащие к полигону регионы. В 2023 году Казахстан выдвинул предложение о создании Международного трастового фонда, предназначенного для поддержки людей, пострадавших от ядерных испытаний, и восстановления экологии на загрязненных территориях.

Вид на село Кайнар, в котором расположен Семипалатинский испытательный полигон, 20 июня 1991 года (Фото: В. Павлунин / ТАСС)

Атмосферные испытания американской бомбы «Касл Браво» в 1954-м на атолле Бикини вызвали международный скандал. Мощность взрыва — 15 мт — оказалась почти в три раза больше прогнозируемой (6 мт) из-за непредвиденных дополнительных реакций. Радиоактивное облако распространилось на огромное расстояние, а радиоактивные осадки попадали в воду и разносились в разных направлениях. В результате жители ближайших островов (находились на расстоянии около 240 км) получили острое радиационное облучение.

Последние ядерные испытания и современные вызовы

Последние ядерные испытания

Государства «ядерной пятерки» начали в одностороннем порядке вводить моратории на ядерные испытания с начала 1990-х годов. В 1990 году с подобной инициативой выступил СССР. Великобритания и США завершили свои программы испытаний в 1991 и 1992 году соответственно. Франция и Китай продолжали проводить тесты вплоть до 1996 года, когда поставили свои подписи под ДВЗЯИ. Последним государством, осуществившим ядерные испытания, является Северная Корея, которая провела шестое испытание в 2017 году.

Соединенные Штаты продолжают проводить так называемые субкритические испытания, при которых используется такая конфигурация и масса ядерного заряда, что цепная реакция не начинается, т.е. ядерного взрыва не происходит. Подобные тесты не попадают под ДВЗЯИ и, по заявлениям американских властей, не нарушают мораторий.

Заявления о возобновлении испытаний

В октябре 2025 года президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Пентагону незамедлительно приступить к испытаниям ядерного оружия, мотивируя это необходимостью действовать «на равных» с другими государствами. Это заявление последовало после российских испытаний ракеты «Буревестник» и суперторпеды «Посейдон», хотя, по заявлениям российской стороны, эти тесты не являлись ядерными испытаниями. Министр энергетики США Крис Райт позже уточнил, что Вашингтон рассматривает возможность проведения субкритических испытаний.

Министр обороны России Андрей Белоусов 5 ноября выступил с предложением незамедлительно приступить к подготовке ядерных испытаний, ссылаясь на действия и риторику американских властей. Президент Владимир Путин дал поручение профильным ведомствам проработать вопрос целесообразности такой подготовки. При этом российские власти неоднократно подчеркивали, что Москва вернется к проведению ядерных испытаний исключительно при условии, если аналогичный шаг предпримет какое-либо другое государство.

Дэрил Кимбалл, возглавляющий американскую Ассоциацию по контролю над вооружениями, заявил об отсутствии технических, военных или политических оснований для возвращения к ядерным испытаниям. Он предупредил о риске запуска цепной реакции — если одна ядерная держава пойдет на этот шаг, другие последуют ее примеру. Телеканал NBC со ссылкой на ядерных физиков и специалистов по нераспространению отметил, что реальные выгоды для Вашингтона от проведения испытаний минимальны, зато такие действия почти наверняка побудят Москву и Пекин ответить аналогичным образом.

В ноябре в МИД России заявили, что Москва все еще не получила от Вашингтона официального объяснения его позиции по ядерным испытаниям.