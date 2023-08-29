Казахстан запустит международный фонд помощи жертвам ядерных испытаний

Над этим Астана работает со своими партнерами по Договору о запрещении ядерного оружия. Создать такой фонд планируется к 2025 году

Испытания бомбы РДС-1 на Семипалатинском испытательном полигоне, август 1949 года (Фото: Global Look Press)

Казахстан и его партнеры по Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) работают над тем, чтобы создать Международный трастовый фонд (МТФ) поддержки жертв ядерных испытаний. Об этом РБК рассказали в МИДе республики.

Инициативу организовать такой фонд Казахстан и островное тихоокеанское государство Кирибати выдвинули на первой конференции ДЗЯО, которая прошла в июне 2022 года в Вене. Его цель — финансирование проектов по оказанию помощи жертвам ядерных испытаний и восстановлению окружающей среды.

Как рассказали РБК в МИД Казахстана, эта инициатива «находится в стадии активной реализации» — регулярно идут консультации с другими странами ДЗЯО в Нью-Йорке, и ко второй конференции (запланирована на ноябрь—декабрь 2023 года) появится документ, где будут прописан механизм работы такого фонда. В его создании будут участвовать 68 стран, которые договор ратифицировали. Как туда будут поступать деньги и, в частности, будут ли в него вкладываться ядерные державы, пока не ясно.

В идеале Астана хотела бы запустить фонд в ближайшие два года — к председательству Казахстана на третьей конференции в 2025 году. «Но необходимо учитывать, что это сложный переговорный процесс — у различных государств могут быть свои точки зрения по нюансам и модальностям. Однозначно сказать, когда инициатива будет воплощена в жизнь, тяжело, но мы надеемся и прикладываем все усилия к ее скорейшей реализации», — отметили в ведомстве.

Договор о запрещении ядерного оружия был открыт к подписанию решением Генассамблеи ООН в 2017 году. В нем, в частности, говорится, что ядерные государства должны «незамедлительно вывести» свои ядерные арсеналы «из состояния оперативной готовности» и «уничтожить их как можно скорее». В январе 2021 года документ, набрав 50 подписей, вступил в силу. На сегодня его подписали 92 государства, полноценно участвуют 68.

Казахстан — один из адвокатов и локомотивов этого договора. После распада СССР он активно продвигает идею о том, чтобы построить мир, свободный от угроз оружия массового уничтожения (ОМУ) — этой цели он хочет достичь к 2045 году. И в этом его поддерживает ООН: ее генеральный секретарь Антониу Гутерриш призывает международное сообщество к тому, чтобы «выработать новый консенсус в отношении полного устранения ядерной угрозы».

В МИД Казахстана свой подход к ЯО объясняют тем, что республика в полной мере испытала на себе последствия ядерных испытаний. «На казахстанской земле было проведено более 450 ядерных взрывов (включая атмосферные, наземные и подземные). По различным оценкам, от последствий испытаний пострадали полтора миллиона человек и была заражена территория площадью в 304 тыс. кв. км.», — рассказали РБК в ведомстве. И обратили внимание на то, что после распада СССР Астана «добровольно отказалась от четвертого в мире ракетно-ядерного арсенала», а это более ста ракет, 1040 боеголовок, 40 стратегических бомбардировщиков и более 300 боеголовок для крылатых ракет.

В 2006 году в Семипалатинске главы МИД стран Центральной Азии подписали Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (вступил в силу в 2009-м). Важным приложением к нему стал подписанный в 2014 году Протокол о негативных гарантиях безопасности, исходя из которого «ядерная пятерка» обязуется не применять ЯО против стран безъядерной зоны. Этот документ ратифицировали все члены «пятерки», кроме США.

У ядерных держав идея безъядерного мира с опорой на ДЗЯО отклика не находит. В 2018 году на дебатах в Первом комитете ГА ООН «пятерка» раскритиковала договор, заявив, что он «противоречит ДНЯО и несет риски его подрыва». Страны прямо заявили: поддерживать, подписывать и ратифицировать ДЗЯО они не будут. «И мы не приемлем каких-либо заявлений, что он вносит вклад в развитие обычного международного права; он не устанавливает какие-либо новые стандарты или нормы», — подчеркнули члены «пятерки» в совместном заявлении, призвав другие государства «серьезно подумать», прежде чем подключаться к этому документу.