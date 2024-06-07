Кремль объяснил разницу между нынешним и Карибским кризисом

Песков: США хотят избавиться от России, но это не сравнимо с Карибским кризисом

Вашингтон, хоть и хочет «избавиться» от Москвы, постепенно теряет свои лидирующие позиции в мире, в том числе за счет появления новых центров сил, заявил Песков. По его словам, в этом и разница между нынешним и Карибским кризисами

Сотрудники Минобороны США во время брифинга, 1962 год (Фото: Getty Images)

Нынешний конфликт России и США нельзя сравнивать с Карибским кризисом, поскольку тогда была кризисная ситуация между двумя устойчивыми системами биполярного мира, а сейчас конкуренции систем нет. Об этом заявил в интервью в студии РБК на ПМЭФ-2024 пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Сейчас все трещит по швам, все меняется, вот эти движения тех самых полюсов. Один полюс пока сохраняет, да, Америка — это гигантская экономическая сила, это самое большое военное государство <...>. Но они постепенно теряют свои лидирующие позиции частично за счет того, что сами рубят сук, на котором сидят. Растут новые центры силы, и вся система находится в движении. Поэтому здесь вот сущность этого кризиса, она совсем другая», — отметил Песков.

По его словам, пытаясь удержать свои лидирующие позиции, США пытаются не просто «подавить нас», но даже «избавиться». «Это уже схватка. И в данном случае уже речь не об Украине. Украина — это маленький-маленький инструмент в этой вот такой экзистенциальной борьбе», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Карибский кризис длился в течение двух недель в октябре 1962 года, он возник вскоре после размещения США ракет средней дальности «Юпитер» в Турции. В СССР сочли, что из-за малого подлетного времени они могли достичь Москвы и крупных промышленных центров без возможности нанести равноценный ответный удар. Советский Союз в рамках секретной операции «Анадырь» разместил баллистические и тактические ракеты наземного базирования (часть из них была с ядерным зарядом) на Кубе. В итоге сторонам удалось договориться о компромиссе: СССР вывел ядерные ракеты с территории Кубы, США — из Италии и Турции, между Москвой и Вашингтоном создали горячую линию прямой связи между главами государств.

Отношения между Москвой и Вашингтоном резко ухудшились после начала Россией спецоперации на Украине: США ввели множество пакетов санкций, Россия обещала реагировать зеркально. В обращении в день начала боевых действий Путин, в частности, заявлял, что дальнейшее расширение инфраструктуры альянса и «начавшееся военное освоение территорий Украины» неприемлемы.

Осенью 2022 года, отвечая на вопрос о параллелях нынешней ситуации в мире с Карибским кризисом, президент заявил, что представить себя на месте первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева не может. «Ни в коем случае», — подчеркнул Путин и добавил, что Москва готова к «решению любых вопросов». В Совбезе называли Карибский кризис примером того, как две сверхдержавы могут «могут отложить в сторону разделяющие их глубокие идеологические противоречия во имя совместной конструктивной работы на благо всего человечества».