Путину доложили об испытаниях крылатой ракеты «Буревестник»

На этой неделе, 21 октября, было проведено испытание крылатой ракеты «Буревестник» на ядерной энергоустановке, доложил президенту Владимиру Путину глава Генштаба Валерий Герасимов. Запись совещания опубликовала пресс-служба Кремля.

В ходе испытания ракета пролетела 14 тыс. км, всего она находилась в воздухе около 15 часов, сообщил Герасимов.

«Это не предел», — сказал он.

Президент предложил «определить возможные способы применения» и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в российских вооруженных силах.

В 2018 году Путин анонсировал создание крылатой ракеты неограниченной дальности 9М730 «Буревестник» (в кодификации НАТО — SSC-X-9 Skyfall). По его словам, в ее корпусе содержится малогабаритная ядерная установка.

Путин заявлял, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО».

В октябре 2023 года президент сообщал об успешном проведении последнего испытания «Буревестника».

Также на этой неделе Путин провел тренировку стратегических ядерных сил, в ходе которой были выполнены пуски ракет «Ярс» и «Синева», а также крылатых ракет с самолетов Ту‑95МС.

«Ярс» запустили с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке, «Синеву» — из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск». Были привлечены наземная, морская и авиационная составляющие ядерных сил, отметили в Кремле.

Материал дополняется