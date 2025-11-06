Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равной основе»

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«У Соединенных Штатов больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. В связи с проведением испытаний в других странах, я поручил Министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе», — написал Трамп.

Трамп 3 ноября сообщил о намерении США провести ядерные испытания, объяснив это действиями других ядерных держав. Президент России Владимир Путин, комментируя заявления республиканца, заявил, что в случае возобновления ядерных испытаний другими странами— участницами Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Москва предпримет «адекватные действия». Он также поручил МИД и силовым структурам оценить целесообразность начала работ по подготовке таких испытаний.