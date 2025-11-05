Белоусов предложил подготовку полномасштабных ядерных испытаний из-за США
России нужно немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаний из-за действий и заявлений властей США, заявил министр обороны Андрей Белоусов в ходе совещания президента Владимира Путина с членами Совета безопасности.
«Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить её проведение в сжатые сроки», — сказал министр.
По его словам, Москва должна поддерживать свой ядерный потенциал и действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона. Возможный отказ США от моратория на ядерные испытания «может стать вполне логичным шагом Вашингтона по разрушению системы глобальной стратегической стабильности в мире», добавил Белоусов.
Глава Минобороны отметил, что Вашингтон последовательно вышел из действовавших многие годы договоров в сфере сокращения и ограничения вооружений, в том числе из договора по ПРО, о ракетах средней и меньшей дальности, а также из оглашения по открытому небу. Кроме того, по словам Белоусова, США ведут форсированную модернизацию стратегических наступательных вооружений: создают новую межконтинентальной баллистической ракеты «Сентинел» (LGM-35 Sentinel, как ожидается, должна заменить Minuteman III) с ядерной боеголовкой и разрабатывают крылатую ракету с ядерной боевой частью. Отдельно министр упомянул реализацию программы «Золотой купол», предусматривающей как противоракетный перехват, так и достартовое поражение ракет России и Китая.
В ходе совещания Путин указал, что Россия придерживается обязательств договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но «должна предпринять адекватные ответные действия в случае проведения ядерных испытаний другими участниками» соглашения.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года
Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году
Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа
Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине
Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС
Умер телеведущий Юрий Николаев