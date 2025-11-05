Глава американской АСА заявил о риске «цепной реакции» ядерных испытаний

Если одна из стран возобновит ядерные испытания, это приведет к тому, что аналогичным образом поступят и другие государства, делать этого не следует, считает глава Ассоциации по контролю над вооружениями США Кимбалл

Дэрил Кимбалл (Фото: The Official CTBTO Photostream / Flickr)

Нет никаких технических, военных или политических причин, чтобы президент России Владимир Путин или его американский коллега Дональд Трамп отдали приказ возобновить испытания ядерного оружия, считает исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association — ACA) Дэрил Кимбалл.

В комментарии РБК он отметил, что у тройки лидеров среди ядерных стран — США, Китая и России — есть планы «готовности к ядерным испытаниям». По оценке Кимбалла, Москва сможет возобновить такие тесты быстрее США. Однако он считает, что делать этого не следует, а заявления министра обороны России Андрея Белоусова с предложением начать подготовку к ядерным испытаниям Кимбалл назвал «контрпродуктивными».

«Если США, Россия или Китай возобновят ядерные испытания, будь то полномасштабные испытания многокилотонного заряда или ядерные взрывы меньшей мощности, к сожалению, последует цепная реакция ядерных испытаний другими странами, что создаст еще больший ядерный риск и подорвет международную безопасность», — заявил глава АСА.

Кимбалл в начале августа критиковал заявления Трампа о решении разместить атомные подводные лодки вблизи России после заочной дискуссии с зампредом Совета безопасности России Дмитрием Медведевым, где использовалась ядерная риторика. Глава АСА подчеркнул, что Трампу следует начать переговоры с Москвой по поводу предотвращения ядерной конфронтации и сокращения арсеналов, если он всерьез обеспокоен российским ядерным оружием.

В конце октября Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами. 1 ноября он подтвердил, что Вашингтон возобновит ядерные испытания. По словам Трампа, США сделают это в ответ на действия других стран, в числе которых он назвал Россию и Китай.

В Кремле после этого сообщили, что ждут от Вашингтона разъяснений по поводу заявлений президента США, поскольку «ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний». Там подчеркнули, что Москва и Пекин настаивают на соблюдении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Россия отозвала ратификацию этого соглашения в 2023 году. На тот момент глава Минобороны России Сергей Шойгу объяснял это решение стремлением «обеспечить баланс с США». При этом Москва заявляла, что остается приверженной ДВЗЯИ и проведет ядерные испытания, только если так поступят другие страны.

На заседании Совбеза 5 ноября Белоусов предложил в ответ на действия США начать подготовку к проведению ядерных испытаний. Он отметил, что готовность полигона на архипелаге Новая Земля в Архангельской области позволяет сделать это в сжатые сроки.

Путин подчеркнул, что Россия придерживается обязательств по ДВЗЯИ и не намерена отходить от них, но должна предпринять адекватные ответные действия в случае проведения ядерных испытаний другими участниками соглашения. Президент поручил собрать информацию, провести ее анализ на площадке Совбеза и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.