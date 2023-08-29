Почему в мире не запрещены ядерные испытания и каков риск их активизации Единственное, что удерживает страны от таких взрывов, — это их односторонние моратории

29 августа — Международный день против ядерных испытаний. Запрещающий их договор был принят 27 лет назад, но так и не вступил в силу. О том, почему этого не произошло и какова ситуация с испытаниями сейчас, — в материале РБК

Грибовидное облако в районе атолла Бикини во время первой серии американских подводных атомных испытаний, 1946 год (Фото: Global Look Press)

В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 29 августа Международным днем против ядерных испытаний (ЯИ). Это произошло по инициативе Казахстана, где в этот день в 1991 году был закрыт Семипалатинский полигон, на котором испытывалось советское ядерное оружие.

Как в мире пытаются запретить ядерные испытания

«Мы знали, что мир не будет прежним. Кто-то смеялся. Кто-то плакал. Большинство людей молчали. Я вспомнил строчку из священного писания индусов «Бхагавадгиты»: Вишну пытается убедить принца выполнить свой долг и, приняв, чтобы произвести на него впечатление, облик многорукого существа, говорит: «Теперь я смерть, разрушитель миров». Полагаю, это то, что все так или иначе думали в тот момент», — говорил научный руководитель «Проекта Манхэттен», «отец атомной бомбы» Роберт Оппенгеймер в интервью для документального фильма NBC о первом испытании ядерной бомбы. Он вышел спустя 20 лет после того, как 16 июля 1945 года на полигоне Аламогордо (штат Нью-Мексико) США произвели первое испытание созданного ими атомного оружия. А через месяц американские военные сбросили две ядерные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки.

США начали разрабатывать ядерное оружие в рамках «Проекта Манхэттен» в 1942 году. В 1943-м для его разработки в городе Лос-Аламос (штат Нью-Мексико) была создана национальная лаборатория, которую возглавил американский физик-ядерщик, руководитель «Проекта Манхэттен» Роберт Оппенгеймер (на фото слева. Со стороны военных программу возглавлял бригадный генерал Лесли Гровс (справа). На фото они рядом с останками башни, на которой была взорвана испытательная атомная бомба. Сентябрь 1945 года (Фото: Keystone / Getty Images) На фото: руководитель окончательной сборки бомбы («Штучки» — от англ. Gadget) Норрис Брэдбери рядом с частично собранным устройством наверху испытательной башни. Он возглавил лабораторию в Лос-Аламосе в 1945 году после Оппенгеймера и руководил ей на протяжении 25 лет. Бомба относилась к имплозивному типу — это был плутониевый шар, который окружала сфера из обычной взрывчатки. Одновременный подрыв сферы приводил к сжатию плутониевого шара и ядерному взрыву (Фото: Keystone Press Agency / Global Look) На фото: грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо 16 июля 1945 года. «Во время взрыва «штучки» Фрэнк Оппенгеймер находился рядом с братом. Хотя Фрэнк лежал на земле, свет начальной вспышки проник под веки, отражаясь от земли. Открыв глаза, я увидел огненный шар и почти сразу же — неземное, зависшее в небе облако. Оно было очень яркое и багровое». Фрэнк подумал: «Что, если его снесет и оно окутает нас?» — из книги «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея» (Кай Берд, Мартин Шервин). (Фото: United States Department of Energy) На фото: взрыв «Штучки» на полигоне Аламогордо через 0,016 секунды после детонации. Для испытания ядерную бомбу установили на 30-метровую стальную вышку. Испытание с кодовым названием «Тринити» произошло в 5:30 утра. Накануне физики Манхэттенского проекта высказывали разные оценки того, насколько мощным будет взрыв, — звучали цифры от 300 до 18 тыс. т в тротиловом эквиваленте. В итоге рассчитанная по приборам сила взрыва составила свыше 20 тыс. т, диаметр огненного шара — 200 м (Фото: Berlyn Brixner / Los Alamos National Laboratory) На фото: вид на последствия испытания «Тринити» с воздуха. «Позднее тем же утром, давая интервью Уильяму Л. Лоуренсу, корреспонденту «Нью-Йорк Таймс», выбранному генералом Гровсом для освещения события, Оппенгеймер описал свои эмоции в приземленных тонах. Взрыв, сказал он Лоуренсу, «ужасен» и «не служит поводом для радости». Сделав паузу, он добавил: «Многие мальчишки, пока еще не выросшие, обязаны ему своей жизнью», — из книги «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея» (Кай Берд, Мартин Шервин) (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

С тех пор в мире, по подсчетам ООН, имело место более 2 тыс. ядерных испытаний. Большинство из них произвели США и СССР — 1032 и 715 взрывов соответственно. Значительно меньше у Франции (210), Великобритании (45) и Китая (45). Это официальная «ядерная пятерка», которой разрешено владеть ядерным оружием (ЯО), поскольку свои первые взрывы они провели до 1968 года, когда был принят и открыт к подписанию Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — документ, ставший основополагающим соглашением в сфере международной ядерной безопасности. Кроме «пятерки», свои испытания — уже после 1968 года — провели Индия, Пакистан, КНДР.

Первой попыткой официально запретить эту практику стал Договор о запрещении ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой (Московский договор). Его в 1963 году подписали Великобритания, СССР и США (Китай и Франция этого делать не стали), потом к документу присоединились еще более 100 государств. Это помогло ограничить последствия в виде выпадения радиоактивных осадков после взрывов в воздухе, однако документ по-прежнему не запрещал испытания под землей.

Типы ядерных испытаний Атмосферные. Взрывы, которые проводят в атмосфере и выше. На них приходится 25% от всех испытаний.

Подводные. Взрывы, которые проводят глубоко под водой или близко к ее поверхности. По данным ООН, в мире было проведено «относительно небольшое количество» таких испытаний.

Подземные. Взрывы на различной глубине под поверхностью земли. На них приходится порядка 75% от всех испытаний. Выбросы от них менее значительны, чем последствия атмосферных и подводных взрывов. Но есть риск, что они выйдут на поверхность, а также спровоцируют землетрясения.

В 1990 году СССР предложил ввести мораторий на ядерные испытания. В этом с ним согласились Великобритания и США. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который должен был полностью закрыть возможность испытательных взрывов. В документе приведен список из 44 стран, которые в момент обсуждения ДВЗЯИ обладали ядерным потенциалом и техникой. Без их ратификации договор не может вступить в силу. За почти 30 лет, что документ открыт к подписанию, это так и не произошло. Причина в том, что восемь из 44 стран — Египет, Индия, Иран, Израиль, Китай, КНДР, Пакистан, США — его либо не подписали, либо подписали, но не ратифицировали. Таким образом, единственное ограничение, которое удерживает страны от испытаний, — это принятые ими односторонние моратории на такие взрывы. После 1996 года было проведено десять испытаний: по два произвели Индия и Пакистан (совершив взрывы в 1998 году, Дели и Исламабад ввели на них моратории) и шесть — КНДР.

В ООН отмечают, что, хотя большинство стран согласны с тем, что ЯИ создают угрозу для жизни, некоторые по-прежнему проводят испытания втайне. Более того, есть опасения, что без таких испытаний надежность ядерного оружия оказывается под вопросом.

Со вступлением ДВЗЯИ в силу должна заработать Организация этого договора — ОДВЗЯИ. До тех пор будет действовать Подготовительная комиссия, в рамках которой действует международная система проверки. В ее основе лежит Международная система мониторинга (МСМ), представляющая собой 337 станций, которые расположены по всему миру и выявляют ядерные взрывы. Информацию они отправляют в Международный центр данных в штаб-квартире ДВЗЯИ в Вене. Существуют четыре типа мониторинга: Сейсмический — 170 станций учитывают ударные волны на Земле.

Гидроакустический — 11 шумопеленгаторных станций «слушают» звуковые волны в океане.

Инфразвуковой — 60 станций на поверхности отслеживают ультранизкочастотные звуковые волны, которые распространяются мощными взрывами и которые не слышит человек.

Радионуклидный — 80 станций отслеживают присутствие в атмосфере радиоактивных частиц. «Атомное» озеро в районе Семипалатинского полигона образовалось в 1965 году в результате подземного (на глубине 80 метров) ядерного взрыва мощностью 20 килотонн, который был произведен в целях изучения возможности применять ядерные взрывы при строительстве каналов. И в 1991 году, когда был сделан этот снимок, дозиметр показывал, что повышенный радиоактивный фон в районе озера сохранялся (Фото: Александр Лыскин / РИА Новости) Также действует контроль на месте: если станции МСМ указывают на то, что взрыв произошел, участник договора может запросить заключительную экспертизу на месте. В 2008 году такая проверка прошла в Казахстане, в 2014-м — в Иордании.

Почему Россия говорит о возобновлении испытательных взрывов

О том, что Россия может возобновить ядерные испытания, президент Владимир Путин заявил 21 февраля 2023 года в послании Федеральному Собранию; тогда же он сообщил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, из-за того, что у отдельных видов американского ЯО истекают гарантийные сроки, «некоторые деятели в Вашингтоне» задумываются о том, чтобы проводить ядерные испытания. В этой ситуации, сказал Путин, Минобороны и «Росатом» «должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия». «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, — заверил Путин, — но если США проведут испытания, то и мы их проведем».

Макет термоядерной бомбы АН-602 («Кузькина мать») был доставлен 23 августа 2015 года из Федерального ядерного центра в Сарове в ЦВЗ «Манеж» в рамках культурно-исторической выставки «70 лет атомной отрасли. Цепная реакция успеха» (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В тот же день, 21 февраля, агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, российский ядерный полигон на Новой Земле «всегда поддерживался и поддерживается в готовности» к тому, чтобы, если будет нужно, возобновить ядерные испытания.

Центральный ядерный полигон на архипелаге Новая Земля (Архангельская область, находится в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями) был создан в 1954 году для проведения ядерных испытаний мегатонного класса. Здесь, в частности, в 1961 году был взорван термоядерный боеприпас АН-602, также известный как «Царь-бомба». Кадры испытаний термоядерной авиационной бомбы АН602 в 1961 году (Фото: «Росатом») По информации ТАСС, на архипелаге были условия, необходимые для испытания ЯО: гористые острова с высокими берегами для подземных взрывов, выход в море для подводных и малое население — около 400 жителей. На сегодня в городском округе «Новая Земля» с центром в поселке Белушья Губа проживают 2,36 тыс. человек. За 45 лет, что полигон действовал по назначению, на нем провели 132 ядерных взрыва, последнее испытание состоялось 24 октября 1990 года. Задача полигона сейчас, по информации Минобороны, — «подготовка и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники». В середине августа 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу побывал на архипелаге Новая Земля, где проверил отдаленные арктические гарнизоны Северного флота. Наряду с проверкой спецподразделений он вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым совершил облет объектов Центрального полигона. Рабочая поездка министра обороны России Сергея Шойгу на архипелаг Новая Земля, 11 августа 2023 года (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС )

В течение 2023 года российские официальные представители несколько раз обвиняли Вашингтон в том, что тот готовится возобновить ЯИ: в марте замглавы МИД Сергей Рябков, выступая на Конференции по разоружению в Женеве, заявил, что США «проявляют очевидный настрой на возобновление испытаний»; в мае о том, что США «бесцеремонно» готовятся это сделать, в интервью «Известиям» сказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Что стало основанием для таких обвинений, российские представители не поясняли.

При этом в целом, после заявления Путина и до начала августа тема ядерных испытаний широко не обсуждалась. Лишь 2 августа 2023 года представитель МИД России Мария Захарова в контексте 60-летия подписания Московского договора сделала заявление на этот счет. Из-за того, что США отказались ратифицировать ДВЗЯИ, она обвинила Вашингтон «в деструктивном и безответственном поведении», сказала, что в Москве это расценивают как нежелание Америки соблюдать свои обязательства в области ядерного нераспространения и контроля над вооружениями, и призвала договор ратифицировать.

О планах Москвы возобновить ЯИ Захарова ничего не сказала. Однако, как сообщила на следующий день газета «Коммерсантъ», в последние месяцы в российских госструктурах обсуждается возможность того, чтобы Москва свою ратификацию ДВЗЯИ отозвала. «Логика тут примерно такая: Москва сейчас стремится к полному паритету и симметрии с Вашингтоном во всех сферах, и хоть этот договор еще не вступил в силу, сохранение его ратификации со стороны РФ невыгодно, раз США не предпринимают никаких действий к тому, чтобы последовать ее примеру», — поясняет издание, оговариваясь, что вопрос еще глубоко не прорабатывался и «никаких решений на сей счет не принималось».

На фото: подводный испытательный взрыв на атолле Бикини (архипелаг Маршалловы острова в Тихом океане). В ноябре 1945 года США начали работать над программой испытаний новых и уже существующих видов ядерного оружия. Ее главной целью было изучить, как ядерный взрыв влияет на военные корабли. Для испытаний надо было выбрать такое место, которое бы находилось под контролем США, было малообитаемым, находилось в 1,6 тыс. км от авиабазы, не сталкивалось с штормами и сильными холодами и имело закрытую гавань диаметром не менее 9,6 км (Фото: Keystone / Getty Images) На фото: люди на палубе американского корабля Mount McKinley наблюдают грибовидное облако, поднявшееся из лагуны Бикини через несколько секунд после взрыва атомной бомбы. Июль 1946 года. Для этого подходили атоллы (корралловые острова) архипелага Маршалловы острова. С 1914 года они были под контролем Японии, а в 1944-м перешли под контроль США; в 1947 году вместе с другими тихоокеанскими владениями Токио они были включены в подопечную территорию Тихоокеанские острова, которая находилась под управлением Вашингтона (Фото: Keystone / Getty Images) На фото: военный проверяет уровень радиации на палубе американского корабля после испытания атомной бомбы на атолле Бикини. Июль 1946 года. Американские ядерные испытания на Маршалловых островах продолжались с 1946 по 1958 годы. Наиболее известным полигоном на архипелаге был атолл Бикини — за 12 лет здесь провели 67 ядерных взрывов. В первой операции с кодовым названием «Перекресток» (от англ. Crossroads) участвовало 42 тыс. американцев, 242 военных корабля и 156 самолетов. Местных жителей — 167 человек — предварительно вывезли на необитаемый атолл Ронгерик в 200 км к востоку от Бикини (Фото: Keystone / Getty Images) На фото: останки легкого авианосца Independence после испытательного взрыва в лагуне Бикини. Июль 1946 года. Цель испытаний была узнать, как взрыв повлияет на военные морские судна. Для этого в лагуне установили десятки кораблей-мишеней — «живых» и «мертвых», то есть списанных на слом. Бомба упала с отклонением 649 метров от цели, разрушения оказались меньше, чем ожидалось, и взрыв не спровоцировал ни цунами, ни землетрясений, оставив все корабли на плаву (Фото: Keystone / Getty Images) На фото: «Свинья 311» и «Коза Б.О. Пленти» возвращаются в Вашингтон с атолла Бикини, где они подверглись радиоактивным осадкам. С ними моряки второго класса Дейл Липпс (слева) и Ричард Уильямсон. Сентябрь 1946 года. На 22 кораблях, где находились члены экипажа, размещались животные — крысы, мыши, морские свинки, козы, свиньи. 10% из них убило взрывной волной, 15% погибли от радиации, еще 10% — из-за последствий взрыва (Фото: Keystone / Getty Images) На фото: сотрудники Японского научно-исследовательского института с применением счетчика Гейгера осматривают рыбу, пойманную на атолле Бикини. Они выявили высокий уровень радиоактивного загрязнения. Март 1954 года. С 2014 по 2018 годы сотрудники Центра ядерных исследований Колумбийского университета ежегодно замеряли фоновый уровень гамма-излучения и концентрацию цезия-137 в воде, почве, пище, фауне Маршалловых островов. Согласно исследованиям, радиация на атолле Бикини превышает максимально допустимое значение, из-за чего он по-прежнему непригоден для жизни. (Фото: Central Press / Getty Images)

РБК обратился в МИД России с вопросами, при каких условиях Москва будет готова возобновить свои ядерные испытания и рассматривает ли она вариант, при котором в ответ на нератификацию ДВЗЯИ Вашингтоном она отзовет свою ратификацию.

«В нынешней постоянно нагнетаемой странами Запада крайне напряженной международной обстановке следует воздерживаться от каких-либо провокаций и спекуляций относительно перспектив возобновления ядерных испытаний применительно к России», — сказали РБК в МИД России. И обвинили США в том, что именно они «запустили маховик гонки ядерных вооружений и продолжают предпринимать действия, совершенно не способствующие ядерному разоружению».

«Важно четко осознавать, что именно США являются единственным государством, применившим ядерное оружие, причем сделано это было против гражданского населения японских городов Хиросима и Нагасаки, — подчеркнули в ведомстве. — Что характерно, именно США сначала выступили инициатором разработки ДВЗЯИ, а затем официально отказались от ратификации этого документа». Россия при этом «проводит последовательную и весьма ответственную линию»: с 1990 года она придерживается одностороннего моратория, а ДВЗЯИ ратифицировала еще в 2000 году. По возобновлению испытаний в ведомстве повторили позицию, которую в феврале изложил Владимир Путин.

Что же до отзыва российской ратификации, то в МИД России РБК заверили: этот вариант «в настоящее время не рассматривается». «Это как раз тот случай, когда не нужно перекладывать проблему с больной головы на здоровую. Это не мы, а Вашингтон продолжает беспрепятственно пользоваться всеми преимуществами создаваемой в рамках пока не вступившего в силу ДВЗЯИ Международной системы мониторинга, но при этом упорно отказывается от ратификации этого договора. Такой вот «миропорядок, основанный на правилах». До бесконечности так продолжаться не может», — резюмировали в ведомстве.

О том, что Вашингтон «не будет добиваться ратификации» ДВЗЯИ, США заявили при 45-м президенте Дональде Трампе — эта формулировка была закреплена в американском «Обзоре ядерной политики» 2018 года. При этом США «не будут возобновлять ядерные испытания, если это не потребуется для обеспечения безопасности и эффективности» их ядерных арсеналов, говорится в документе, который также призывает все страны с ядерным оружием объявить или соблюдать мораторий на такие испытания.

В 2020 году The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что возобновление ЯИ в администрации Трампа обсуждали — по словам собеседников издания, вопрос возник после того, как некоторые высокопоставленные чиновники обвинили Москву и Пекин в том, что те проводят ядерные взрывы малой мощности. Тогда в Белом доме предположили: демонстрация того, что США могут провести быстрые испытания, была бы полезна с точки зрения переговоров — тогда Вашингтон активно настаивал на том, чтобы к российско-американскому ДСНВ подключился Китай.

Администрация президента Джо Байдена подход США к ДВЗЯИ переформулировала: в «Обзоре ядерной политике» 2022 года сказано, что Вашингтон договор поддерживает и привержен тому, чтобы добиваться его вступления в силу; при этом налицо «серьезные проблемы, которые стоят на пути к достижению этой цели». На вопросы РБК о том, собирается ли Вашингтон возобновить ядерные испытания и планирует ли он в ближайшее время ратифицировать ДВЗЯИ, в Госдепартаменте США не ответили.

Соединенные Штаты — не единственная страна, которая не ратифицировала ДВЗЯИ; таких государств еще семь, и среди них другая официальная ядерная держава — Китай. Так почему в том, что договор так и не вступил в силу, Москва обвиняет именно США? Причина в том, что только и исключительно Вашингтон официально заявил, что ратифицировать ДВЗЯИ не будет, считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. «Причем проблеме этой уже не один десяток лет. Исключительно в США существует активная дискуссия о вредности ДВЗЯИ как такового — отсюда и повышенное внимание к их позиции», — сказал РБК эксперт, отметив: даже если Штаты договор ратифицируют, не факт, что их примеру последуют другие «ядерные и околоядерные державы» и ДВЗЯИ в итоге вступит в силу.

На фото: столбы во время серии испытаний индийской термоядерной бомбы Shakti I, 11 мая 1998 года. Индия — одна из немногих стран, которые не присоединились к ДНЯО и не подписали ДВЗЯИ. Всего она провела три ядерных испытания: одно в 1974 году и два в 1998-м, после чего ввела мораторий на испытательные взрывы. Взрыв 1974 года — устройство называлось «Улыбающийся Будда» — индийское руководство представило как «мирный» (под «мирными ядерными взрывами» подразумеваются не военные, а промышленные испытания, их цели — например, разработка месторождений или строительство каналов). При этом в 1954 году премьер-министр Индии Джавахарлал Неру стал первым государственным деятелем, который призвал к соглашению о прекращении ядерных испытаний (Фото: nuclearweaponarchive.org) На фото: разрушения после испытания индийской термоядерной бомбы Shakti. 11 и 13 мая 1998 года Индия провела два подземных ядерных испытания под кодовым названием «Шакти-98» («Могущество») на своем подземном испытательном полигоне Покхран. В отличие от первого испытания 1974 года, на этот раз ее руководство не заявляло о том, что эти взрывы «мирные». Напротив, власти прямо сказали об их военной природе. Цель таких взрывов — демонстрация своей военной мощи соседнему Пакистану, с которым Дели находится в состоянии конфликта с момента обретения независимости в 1947 году (Фото: nuclearweaponarchive.org) На фото: группа пакистанских испытателей ядерного оружия на фоне горы Кох Камбаран (провинция Белуджистан). Свои ядерные испытания Пакистан провел в конце мая 1998 года в ответ на индийские взрывы. Они прошли на полигоне «Чагай» в районе хребта Рас Кох. Военные взорвали под землей шесть устройств общей мощностью до 18 тыс. тонн. Заряды поместили в километровой штольне, прорытой в горе Кох Камбаран (Фото: Government of Pakistan) На фото: вид на гору Кох Камбаран, в недрах которой Пакистан в 1998 году провел два ядерных взрыва. Как и Индия, Пакистан также не участвует ни в ДНЯО, ни в ДВЗЯИ. После испытательных взрывов Исламабад и Дели заявили об односторонних мораториях на такие испытания. За последние 25 лет нарушений этого моратория зафиксировано не было (Фото: Government of Pakistan) На фото: китайское ядерное испытание на озере Лобнор в провинции Синьцзян в 1964 году. Полигон расположен на месте высохшего озера Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Первые испытания прошли здесь 16 октября 1964 года (мощность взрыва составила 22 тыс. т); в июне 1967 года на полигоне испытали первую китайскую водородную бомбу. К моменту, когда в 1996 году Пекин подписал ДВЗЯИ, на Лобноре провели 45 испытаний — 23 атмосферных и 22 подземных. Сейчас полигон не действует (Фото: wikipedia.org)

Китай, по оценке Стефановича, мог бы ратифицировать договор, чтобы таким образом создать дополнительное давление, «но вряд ли в Пекине готовы сделать первый шаг». Да и в целом Россия и КНР стараются не создавать друг другу новых внешнеполитических проблем, резюмировал эксперт.

Как к возобновлению испытаний относятся неядерные страны

Пока ядерные державы говорят о том, чтобы возобновить ЯИ, группа неядерных стран ратует за то, чтобы не только этого не допустить, но запретить ядерное оружие в принципе. С этой целью в 2017 году решением Генассамблеи ООН был открыт к подписанию Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО); в январе 2021-го он, набрав 50 подписей, вступил в силу. В нем, в частности, говорится, что ядерные государства должны «незамедлительно вывести» свои ядерные арсеналы «из состояния оперативной готовности» и «уничтожить их как можно скорее».

Один из адвокатов и локомотивов этого договора — Казахстан. После распада СССР страна активно продвигает идею о том, чтобы построить мир, свободный от угроз оружия массового уничтожения (ОМУ) — этой цели Астана хочет достичь к 2045 году. И в этом Казахстан поддерживает ООН: генеральный секретарь Антониу Гутерриш призывает международное сообщество к тому, чтобы «выработать новый консенсус в отношении полного устранения ядерной угрозы».

В МИД Казахстана свой подход к проблеме ЯО объясняют тем, что республика в полной мере испытала на себе последствия ядерных испытаний. «На казахстанской земле было проведено более 450 ядерных взрывов (включая атмосферные, наземные и подземные). По различным оценкам, от последствий испытаний пострадало полтора миллиона человек и была заражена территория площадью в 304 тыс. кв. км.», — напомнили РБК в ведомстве. И обратили внимание на то, что после распада СССР Астана «добровольно отказался от четвертого в мире ракетно-ядерного арсенала», а это более 100 ракет, 1040 боеголовок, 40 стратегических бомбардировщиков и более 300 боеголовок для крылатых ракет.

Карипбек Куюков — казахстанский художник и активист международного антиядерного движения. Он родился без рук из-за испытаний ядерного оружия. На этом снимке он оставил протезы на колючей проволоке у Семипалатинского полигона, 23 сентября 1990 года (Фото: Павлунин В. / Фотохроника ТАСС)

В 2006 году в Семипалатинске главы МИД стран Центральной Азии подписали Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (вступил в силу в 2009-м). Важным приложением к нему стал подписанный в 2014 году Протокол о негативных гарантиях безопасности, исходя из которого «ядерная пятерка» обязуется не применять ЯО против стран безъядерной зоны. Этот документ ратифицировали все члены «пятерки», кроме США.

В целом, идея безъядерного мира с опорой на ДЗЯО у ядерных держав отклика не находит. В 2018 году на дебатах в Первом комитете ГА ООН «пятерка» раскритиковала Договор о запрещении ядерного оружия, в своем совместном заявлении подчеркнув, что он «противоречит ДНЯО и несет риски его подрыва», и поддерживать, подписывать и ратифицировать ДЗЯО они не будут. «И мы не приемлем каких-либо заявлений, что он вносит вклад в развитие обычного международного права; он не устанавливает какие-либо новые стандарты или нормы», — говорится в заявлении «пятерки», которая также призвала другие государства «серьезно подумать», прежде чем подключаться к этому документу.

Мужчина, пострадавший от радиации, стоит возле монумента на месте французских атомных испытаний (полигон Ин-Эккер) в Алжире, февраль 2007 года. Надпись гласит: «Мы не забудем» (Фото: Zohra Bensemra / Reuters)

Отказ от ЯО — цель утопическая, и вряд ли в ближайшие 20 лет ее удастся достичь. Поэтому участники ДЗЯО пытаются использовать договор для продвижения конкретных инициатив — например, помощи жертвам ЯИ и восстановления окружающей среды (статьи договора 6 и 7). Так, на первой конференции ДЗЯО, которая прошла в июне 2022 года в Вене, Казахстан и островное тихоокеанское государство Кирибати предложили в среднесрочной перспективе создать Международный трастовый фонд, который бы финансировал проекты по оказанию помощи жертвам ЯИ.

Жители Оренбурга у мемориала пострадавшим от радиации на Тоцком полигоне, 1 мая 1996 года (Фото: Бушухин Валерий / Фотохроника ТАСС)

Как рассказали РБК в МИД Казахстана, эта инициатива «находится в стадии активной реализации» — регулярно идут консультации с другими странами ДЗЯО в Нью-Йорке, и ко второй конференции (запланирована на ноябрь—декабрь 2023 года) появится документ, где будет уточнен механизм работы фонда. В его создании будут участвовать 68 стран, которые договор ратифицировали. Как туда будут поступать деньги — и, в частности, будут ли в него вкладываться ядерные державы — пока не ясно.

В идеале Астана хотела бы запустить фонд в ближайшие два года — к председательству Казахстана на третьей конференции ДЗЯО в 2025 году. «Но необходимо учитывать, что это сложный переговорный процесс — у различных государств могут быть свои точки зрения по нюансам и модальностям. Однозначно сказать, когда инициатива будет воплощена в жизнь, тяжело, но мы надеемся и прикладываем все усилия к ее скорейшей реализации», — резюмировали в ведомстве.