В Кремле заявили об ожидании разъяснений слов Трампа о ядерных испытаниях
Кремль ждет разъяснений от США по поводу слов американского президента Дональда Трампа относительно ядерных испытаний, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью RT.
«Тут, наверное, еще предстоит нам получить всем какие-то разъяснения от американской стороны, потому что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что Москва и Пекин настаивают на соблюдении Конвенции о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
В конце октября Трамп поручил Минобороны начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами. Позднее, 1 ноября Трамп подтвердил, что Вашингтон возобновит ядерные испытания, не уточнив, будут ли они подземными.
Материал дополняется
