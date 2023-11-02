Путин подписал закон об отзыве ратификации договора о ядерных испытаниях

В Кремле и Минобороны отмечали, что решение России призвано «обеспечить баланс» с США, которые не ратифицировали соглашение

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Изменения вносятся в закон о ратификации: отменяется первая его статья и меняется название закона (он теперь называется просто «О Договоре...»).

В середине октября Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации договора, а 25 октября его одобрил Совет Федерации. О том, что Россия может отозвать ратификацию соглашения, Путин предупреждал в начале месяца.

ДВЗЯИ, который должен был полностью закрыть возможность испытательных взрывов ядерного оружия, в 1996 году приняла Генассамблея ООН. В документе приведен список из 44 стран, которые в момент обсуждения соглашения обладали ядерным потенциалом и техникой. Соглашение не вступило в силу, поскольку его либо не подписали, либо не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран, Китай, Индия, КНДР и Пакистан (Россия подписала ДВЗЯИ в 1996 году и ратифицировала в 2000-м).

Министр обороны Сергей Шойгу объяснил отзыв ратификации договора стремлением «обеспечить баланс с США». В Кремле также отмечали, что ситуация между Москвой и Вашингтоном де-юре выровнялась: «Теперь мы — и США и Россия — подписанты договора, теперь он не ратифицирован ни в той, ни в другой стране».

Путин одобрил отмену ратификации ДВЗЯИ в день, когда США провели испытания невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Как заявили в командовании глобальных ударов американских ВВС, из-за неустановленной аномалии ракету взорвали в небе над Тихим океаном. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон уведомил Москву о запуске.

Современная Россия не проводила ядерные испытания, последние прошли во времена СССР –– 24 октября 1990 года, на полигоне на Новой Земле. США провели последние ядерные испытания 23 сентября 1992 года, с тех пор Вашингтон соблюдает односторонний мораторий. В феврале Путин говорил в послании к Федеральному собранию: «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведем».