«Эрозия контроля». Зарубежные СМИ о риске возобновления ядерных испытаний

Путин обсудил с членами Совбеза заявления Трампа о планах США провести ядерные испытания и аналогичный шаг России в качестве потенциальной ответной меры. Что пишут об этом международные СМИ — в обзоре РБК

Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, 5 ноября 2025 года (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности 5 ноября поручил подготовить предложения по возможной подготовке ядерных испытаний России в качестве потенциального ответа на аналогичный шаг США. На встрече обсуждалось недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа, который анонсировал ядерные испытания в США. Министр обороны Андрей Белоусов предложил начать подготовку к российским ядерным испытаниям немедленно. Он счел, что действия США «однозначно свидетельствуют» об активном наращивании американских стратегических наступательных вооружений. Что пишут международные СМИ о заявлении Трампа и реакции Москвы на это — в материале РБК.

NBC News (США)

Заседание Совбеза должно было быть посвящено безопасности на транспорте. Однако председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил членам совета сначала высказаться по поводу заявления Вашингтона о возобновлении ядерных испытаний <...> Этому предшествовало заявление Трампа на прошлой неделе о том, что он поручил Министерству обороны немедленно начать проведение ядерных испытаний «на равных условиях» с другими странами. США не проводили ядерных испытаний с 1992 года, Китай и Франция — с 1996 года, а Советский Союз — с 1990 года.

Распоряжение Трампа было подвергнуто резкой критике со стороны ядерных физиков и экспертов по нераспространению. По их мнению, Вашингтон мало что выиграет от проведения реальных испытаний, которые, скорее всего, лишь побудят Москву и Пекин последовать его примеру.

Firstpost (Индия)

Поручение Путина правительству подготовить предложения по возможным испытаниям поступило спустя всего несколько дней после заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении американской программы ядерных испытаний. Этот шаг угрожает разрушением одного из последних символических ограничительных механизмов, возникших после завершения холодной войны.

Пока Путин настаивает, что Москва не будет действовать в одностороннем порядке, заявляя, что Россия проведет испытания только в случае, если «Соединенные Штаты или любая другая ядерная держава» сделают это первыми. Однако рекомендация министра обороны подготовиться к «полномасштабным ядерным испытаниям» свидетельствует о том, что соответствующее планирование уже ведется <...> Если Россия пойдет на этот шаг, это станет ее первым испытанием с 1990 года и положит конец глобальному мораторию, почти неукоснительно соблюдавшемуся в течение 30 лет. На практике это может перевернуть стратегический баланс между Москвой, Вашингтоном и Пекином, спровоцировав цепную реакцию ответных действий, которые изменят саму архитектуру мировой ядерной политики.

Spiegel (Германия)

«Ядерная война между Россией и США — это окончание самого ужасного сценария, по которому могут развиваться события. Обе ядерные державы по-прежнему располагают примерно 5000 готовыми к бою боеголовками, из которых около 1500 — в рабочем состоянии. Если эта огромная разрушающая мощь будет высвобождена, это будет означать конец цивилизации. Тем не менее остается надежда, что это все еще можно предотвратить. Потому что обмен ударами между двумя ядерными державами, вероятно, не произойдет неожиданно, а будет результатом длительной эскалации», — заявил в интервью Spiegel эксперт по вопросам безопасности Ливиу Хоровиц.

Le Figaro (Франция)

Президент Владимир Путин рассматривает возможность возобновления российских ядерных испытаний в случае, если США последуют его примеру, заявил он в среду, после того как его коллега Дональд Трамп поручил Пентагону «начать испытания» американского ядерного оружия. <...>

Владимир Путин назвал заявления Дональда Трампа «серьезным вопросом». Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут «проводить испытания, потому что испытания проводят другие». При этом он не дал четкого ответа на вопрос, идет ли речь в том числе о подземных ядерных испытаниях, которые Соединенные Штаты не проводили с 1992 года. Последнее ядерное испытание Москвы было проведено в 1990 году, незадолго до распада СССР. Россия, однако, как и другие страны, регулярно тестирует средства доставки, не оснащенные ядерными боезарядами, включая недавние испытания подводного беспилотного аппарата «Посейдон» и ракеты «Буревестник».

Rzeczpospolita (Польша)

Россия отвечает Дональду Трампу на испытания ядерного оружия. Владимир Путин в ходе состоявшегося в среду совещания с постоянными членами Совета безопасности России поручил подготовить предложения по возможной подготовке к испытаниям ядерного оружия.Эти заявления последовали после того, как Трамп непосредственно перед встречей с Си Цзиньпином, приказал Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Позже глава Белого дома заявил, что Россия и Китай тайно проводят испытания ядерного оружия.

<…>

В последний раз США проводили испытание ядерного оружия в 1992 году — с тех пор США и Россия сохраняют мораторий на испытательные ядерные взрывы. В 2017 году Северная Корея произвела взрыв ядерной боеголовки — это было шестое (и пока последнее) испытание подобного рода, проведенное Пхеньяном. Подземный взрыв спровоцировал землетрясение магнитудой 6,3 по шкале Рихтера. Мощность взрыва оценивалась примерно в 250 килотонн в тротиловом эквиваленте, что в несколько раз превышало мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Тогда Северная Корея заявила, что испытала водородную бомбу.

Financial Times (Великобритания)

Эрозия системы контроля над вооружениями, спешка в разработке новых систем и безответственные разговоры о возобновлении испытаний вызывают все большее беспокойство, особенно с учетом того, что война России на Украине ознаменовала возвращение ядерного шантажа. <...>

Между тем десятилетиями существовавший стратегический баланс между двумя ядерными сверхдержавами может быть нарушен из-за наращивания ядерных сил Китая.

Пентагон считает, что китайский арсенал может увеличиться примерно с 600 боеголовок до более чем 1000 к 2030 году. Трамп настаивает, чтобы Китай присоединился к будущим соглашениям о контроле над вооружениями; американские официальные лица опасаются, что по числу развернутых боезарядов, разрешенных договором СНВ, совокупные арсеналы России и Китая вскоре могут значительно превысить американский. Пекин, однако, отказался участвовать в таких переговорах, утверждая, что обладает значительно меньшим количеством вооружений.