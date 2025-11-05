Что значат заявления России о проработке темы ядерных испытаний Подготовка к ним может занять от нескольких месяцев до нескольких лет

Владимир Путин поручил внести предложения «о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия». Подробнее о том, что значит это заявление и к чему оно может привести, — в материале РБК

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

5 ноября президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны, спецслужбам и соответствующим гражданским ведомствам, предварительно собрав и проанализировав всю информацию о возможных ядерных испытаниях другими государствами, «внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия».

«Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и планов отойти от этих обязательств у нас нет, — подчеркнул он на заседании Совета безопасности России. — Вместе с тем действительно еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты либо другие государства — участники соответствующего договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия».

Чуть позже представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул: поручения к подготовке ядерного испытания Путин не давал — речь идет о том, чтобы «проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям». Конкретных сроков президент не ставил, сказал Песков, — для того чтобы оформить выводы, нужно ровно столько времени, сколько позволит «полностью понять намерения» США.

С заявлением о целесообразности Владимир Путин выступил менее чем через неделю, после того как президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон возобновит ядерные испытания.

Что говорили члены Совбеза

Заявленной темой заседания Совета безопасности было обеспечение безопасности на транспорте, докладчиком по ней был министр транспорта Андрей Никитин. К этому вопросу перешли в закрытой части, предшествовавшая ей открытая заняла 15 минут и началась с выступления председателя Госдумы Вячеслава Володина «не по повестке». По его словам, депутаты «задают вопрос и в целом обеспокоены» заявлениями Трампа о ядерных испытаниях, поэтому он просит пояснить, какие Россия предпримет шаги.

Путин, прежде чем поручить ведомствам проработать предложения, дал слово членам Совета безопасности. Первым выступил министр обороны Андрей Белоусов. По его словам, ориентироваться надо не столько на слова, сколько на действия США, а они указывают на то, что Вашингтон активно наращивает стратегические наступательные вооружения (СНВ). В пользу этой мысли он привел следующие аргументы. Прежде всего за последние 25 лет США вышли из ряда договоров по контролю над вооружениями (в 2002 году — из Договора по ПРО, в 2019-м — из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в 2020-м — из Договора по открытому небу). Так что отказ от моратория на ядерные испытания «может стать вполне логичным шагом… по разрушению системы глобальной стратегической стабильности», сказал министр.

Во-вторых, продолжил он, США активно модернизируют свои СНВ. Здесь Белоусов привел в пример разработку американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel с новой ядерной боеголовкой, дальность которой составит 13 тыс. км, и ряд других программ модернизации. В-третьих, Вашингтон начал работать над глобальной системой противоракетной обороны «Золотой купол», которая предусматривает «как противоракетный перехват, так и достартовое поражение ракет России и Китая». В-четвертых, до конца года США планируют принять на вооружение новый ракетный комплекс средней дальности Dark Eagle. Его они рассчитывают разместить в Германии, откуда подлетное время «до объектов центральной части России составит порядка шести-семи минут».

Наконец, США регулярно проводят учения стратегических наступательных сил — в частности, маневры Global Thunder, на которых отрабатывают «превентивное нанесение ракетных ядерных ударов по российской территории» (последние такие учения прошли в октябре 2025 года). «С учетом вышеизложенного считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки», — резюмировал Белоусов.

Затем выступил глава Генштаба Валерий Герасимов. Он обратил внимание на то, что США не дают официальных пояснений того, что значили заявления Трампа. Вашингтон «и далее может уклоняться от официальных объяснений», и если Россия не примет «соответствующие меры», «будет упущено время и возможности по своевременному реагированию» на шаги Вашингтона, сказал Герасимов. «Времени на подготовку ядерных испытаний в зависимости от их вида необходимо от нескольких месяцев до нескольких лет», — продолжил он. По оценке начальника Генштаба, заявления американских чиновников говорят о том, что США нацелены на подготовку и проведение ядерных испытаний.

После выступил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Он изложил суть телеграммы от посла России в Вашингтоне Александра Дарчиева, в которой тот сообщил: на запрос российских дипломатов разъяснить, что значили слова Трампа, Белый дом и Госдепартамент «уклонились от предметной реакции»; они лишь сказали, что свяжутся с Москвой, если «наверху» сочтут необходимым дать пояснения.

После свою оценку высказал секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Он сослался на все заявления высокопоставленных американских лиц в последние дни и резюмировал: «Нам не совсем понятны дальнейшие действия и шаги… в части проведения либо непроведения испытаний ядерного оружия».

Последним коротко свое мнение высказал директор ФСБ Александр Бортников. Ситуацию он назвал «очень непростой, сложной» и согласился с Путиным, что к ней надо «отнестись очень серьезно». «Но возникает очень много вопросов, для того чтобы принять конкретное решение», — сказал Бортников и попросил президента дать время на то, чтобы «во всем досконально разобраться и подготовить соответствующие предложения».

Что о своих ядерных испытаниях говорили США

5 ноября, до того как прошло заседания Совета безопасности России, командование Космических сил США сообщило об испытательном пуске МБР Minuteman III. Ракета была без ядерной боеголовки, ее запустили с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, она пролетела около 6,7 тыс. км — до испытательного полигона имени Рональда Рейгана на Маршалловых Островах в центральной части Тихого океана. Эта твердотопливная МБР — основа наземного компонента ядерной триады США, она может нести от одной до трех ядерных боеголовок и боезаряды двух типов — W78/Mk12A мощностью 335 килотонн и W87/Mk21 в 300 килотонн. Тестовые пуски Minuteman III проходят несколько раз в год — для проверки их технического состояния или проверки нововведений; на вооружении ракета стоит с 1970-х, и всего ее запускали более 300 раз.

Этот пуск состоялся чуть менее чем через неделю после первого заявления Трампа о ядерных испытаниях — тогда он поручил Пентагону немедленно приступить к подготовке испытания американского оружия. Позже в интервью телеканалу CBS News президент США заявил, что Россия и Китай «проводят тестовые взрывы, но не говорят об этом», также «определенно» тестовые взрывы проводили КНДР и Пакистан.

«Они проводят испытания под землей, где люди не знают точно, что происходит. Чувствуется легкая вибрация. Они проводят испытания, а мы не проводим. Мы должны проводить испытания. И Россия недавно немного пригрозила, заявив, что проведет определенные формы испытаний другого уровня. Но Россия проводит испытания, Китай проводит испытания, и мы тоже будем проводить испытания», — сказал президент США.

Позицию Трампа разделяет вице-президент США Джей Ди Вэнс — по его словам, Америке надо периодически проводить ядерные испытания, чтобы удостовериться, что ядерное оружие работает.

При этом министр энергетики США Крис Райт (а именно его ведомство отвечает за проведение ядерных испытаний) в эти дни заявил: по его оценке, речь идет о системных испытаниях, а не о полноценных ядерных взрывах. «Это не ядерные взрывы. Это то, что мы называем некритическими взрывами», — сказал он в интервью Fox News.

Трамп действительно говорил о подземных взрывах, а не об испытании средств доставки, которые и так регулярно проводятся, отмечает ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению (Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation — VCDNP) Николай Соков; но какие именно будут взрывы, неясно. Эксперт обращает внимание на то, что США и другие ядерные страны проводят субкритические ядерные испытания — это эксперименты, при которых из боеприпаса изымается расщепляющийся материал; в этом случае самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция не имеет места и полноценного ядерного взрыва нет. Такие тесты полностью отвечают Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Пока неясно, что США будут делать, — проведут полномасштабный взрыв или гидродинамическое испытание, когда расщепляющийся материал заменяется на инертный со схожими параметрами, но производится подрыв инициатора. Во втором случае ДВЗЯИ сохранится. В любом случае до испытания еще полтора-два года», — полагает Соков. По экспертным оценкам, на подготовку ядерных испытаний на полигоне в Неваде США потребуется от 18 до 36 месяцев.

Генерал Герасимов на заседании СБ России сказал, что на подготовку к испытаниям потребуется «от нескольких месяцев до нескольких лет». Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association — ACA) Дэрил Кимбалл считает, что Россия сможет возобновить испытания ядерного оружия быстрее, чем США.

На заявления США о ядерных испытаниях отреагировали в международных организациях. Так, представитель ООН Фархан Хак сказал, что такие тесты «не должны быть допущены ни при каких обстоятельствах», а исполнительный секретарь ДВЗЯИ Роберт Флойд предупредил, что они «поставят под удар мировую безопасность». Громкой реакции со стороны других стран на это не было — так, надежду на то, что США будут «добросовестно выполнять свои обязательства по ДВЗЯИ», выразил Китай; «критически важным» соблюдение запрета на ядерные испытания назвала Германия. Как заявил РБК европейский дипломатический источник, союзники Вашингтона в Европе не считают, что речь идет о всеобъемлющих ядерных взрывах, которые Штаты проводили до моратория. «Всеобщее понимание заключается в том, что США не собираются возвращаться к тем испытаниям, которые проводились до 1992 года. Это хорошо, поскольку решающим является, чтобы все пять ядерных держав и впредь придерживались соответствующих мораториев на ядерные испытания», — сказал собеседник РБК.

Как заявления России и США оценивают эксперты

Если отталкиваться от заявлений Путина о том, что Россия испытает ядерное оружие, только если это сделают другие страны, и судить по заявлениям членов СБ России, то можно сказать, что решение в Москве по тестовым ядерным взрывам еще не принято, говорит Николай Соков.

И Америка, и Россия подписали ДВЗЯИ. Однако CША договор так и не ратифицировали, а Москва, ратифицировав его в 2000 году, в 2023-м свою подпись отозвала. За 29 лет существования документа он так и не вступил в силу (чтобы это произошло, к нему должны присоединиться 44 государства, обозначенные в приложении к документу), поэтому единственное, что сдерживает страны от ядерных испытаний, — это введенные ими односторонние моратории на такие взрывы.

Несмотря на это, ДВЗЯИ все-таки обязывает подписавшие его страны не проводить полноценные испытания, уточняет Соков. Это зафиксировано в ст. 18 Венской конвенции о праве международных договоров, согласно которой, если страна подписала документ, она обязана «воздерживаться от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели» до его вступления в силу.

Каких-либо санкций или юридических последствий все это не влечет, однако эксперты видят в возможном возобновлении испытаний угрозу глобальному режиму ядерного нераспространения. «У нас никуда не девается Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а он обязывает страны «ядерного клуба» вести переговоры о сокращении испытательных вооружений. Если ядерные державы возобновят ядерные испытания, другие государства, которые присоединились к договору как неядерные, больше не будут считать себя связанными обязательствами по ДНЯО. Главная угроза в том, что у нас может увеличиться число ядерных держав», — говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Никаких технических, военных или политических причин, по которым президенты России и США должны отдать приказ о возобновлении испытаний ядерного оружия, нет, считает Кимбалл. «Если США, Россия или Китай возобновят ядерные испытания, будь то полномасштабные испытания многокилотонного заряда или ядерные взрывы меньшей мощности, к сожалению, последует цепная реакция ядерных испытаний другими странами, что создаст еще больший ядерный риск и подорвет международную безопасность», — подытожил эксперт.