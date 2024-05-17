США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде

США провели субкритические испытания на ядерном полигоне в Неваде, чтобы собрать данные о материалах, используемых в ядерных боеголовках. Вашингтон подчеркнул, что эксперимент соответствовал мораторию на ядерные испытания

Вечером 14 мая Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США провело субкритическое испытание в подземное лаборатории на ядерном полигоне в штате Невада, сообщило ведомство. Оно отметило, что это первый из серии экспериментов Nimble.

«Эксперимент прошел <...> в соответствии с добровольно введенным мораторием на испытания ядерных взрывных устройств, который Соединенные Штаты проводят с 1992 года, в нем не произошла самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция», — отмечается в сообщении NNSA.

Этот эксперимент дает «важные данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках», его результаты будут использованы для улучшений возможностей в сфере моделирования, подчеркивает ведомство. Субкритические эксперименты позволяют собрать информацию, которая подтверждает «сохранность, надежность и эффективность» ядерных боеголовок, не проводя ядерных взрывных испытаний.

Заместитель главы NNSA по оборонным программам Марвин Адамс заявил, что, как говорила в минувшем июне руководитель ведомства Джилл Груби, планируется увеличить частоту субкритических экспериментов, чтобы собирать данные без возвращения к подземным испытаниям ядерных взрывов.

В предыдущий раз США провели испытания на полигоне в Неваде 18 октября 2023 года. Тогда NNSA произвело подземный химический взрыв, чтобы улучшить способность «обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру». Для проведения эксперимента использовались химические взрывчатые вещества и радиоизотопные индикаторы.

В день, когда проводились испытания, Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В ноябре Россия отозвала ратификацию договора.

В Кремле заявили, что после отзыва ратификации ДВЗЯИ ситуация между Россией и США де-юре выровнялась, Москва следит за действиями Вашингтона. Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков уточнил, что в случае с октябрьским испытанием речь о ядерном взрыве не шла.