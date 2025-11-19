 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

МИД напомнил, что США не разъяснили слова Трампа о ядерных испытаниях

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Москва все еще не получила от Вашингтона официального объяснения его позиции по ядерным испытаниям, заявил российский посол в США Александр Дарчиев в интервью «Коммерсанту». Дипломат назвал это «парадоксальной ситуацией».

«Американская администрация до сих пор не предоставила официальные разъяснения, запрошенные в том числе по линии МИД России, о том, имел ли в виду президент США натурные испытания с подрывом ядерного боезаряда <...> или же речь идет об испытаниях новых носителей», — сказал Дарчиев.

По его словам, в первом случае будет «окончательно похоронен» режим контроля над вооружениями, а во втором открывается «широкое поле для спекуляций и инсинуаций».

Перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее 30 октября 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что дал указание американским военным «немедленно» начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами.

О каких конкретно испытаниях — тестовых ядерных взрывах или проверке средств доставки — идет речь, он не уточнил. Министр энергетики США Крис Райт позже заявил, что они не будут включать ядерные взрывы.

Трамп заявил, что США «очень скоро» проведут ядерные испытания
Политика
Дональд Трамп

Заявление Трампа появилось после того, как Россия провела испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» и подводного безэкипажного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками.

В Кремле в ответ на слова Трампа отметили, что у Москвы нет планов проводить ядерные испытания, но в случае подобных действий со стороны США Россия сохранит паритет, так как ни она, ни Китай не проводят испытания такого оружия.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Александр Дарчиев США Дональд Трамп ядерное оружие ядерные испытания
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Александр Дарчиев фото
Александр Дарчиев
дипломат, посол России в США
14 мая 1960 года
Материалы по теме
Экс-сотрудник Пентагона заявил о начале «третьей ядерной эры»
Политика
США провели испытание ядерной бомбы В61-12 без боезаряда
Политика
В США попытаются убедить Трампа не возобновлять ядерные испытания
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Как правильно вести переговоры с китайскими партнерами Отрасли, 18:31
Россиянам напомнили размер индексации страховых пенсий с января Экономика, 18:26
Эрдоган заявил, что Турция «не чувствует зависти» к чужим территориям Политика, 18:23
Бизнесмену Бойко-Великому дали 15,5 лет по делу о преступном сообществе Бизнес, 18:22
Secure by Design: как меняется подход к созданию защищенного ПО Тренды, 18:22
Власти Германии урезали социальные пособия беженцам с Украины Политика, 18:21
Совет директоров «ЕвроТранса» рекомендовал дивиденды с доходностью 7% Инвестиции, 18:17
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Тренды HoReCa: как прошла новая встреча бизнес-клуба «Дело в тебе» Отрасли, 18:15
НАБУ приостановило обнародование материалов по делу Миндича Политика, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
CNN узнал, кто руководит переговорами США и России по миру на Украине Политика, 18:08
В центре Москвы загорелась квартира в многоэтажке Общество, 18:04
ЦБ опустил курс доллара на 20 ноября ниже ₽81 Инвестиции, 18:02
Кудашов фразой «очень скверно и неприятно» описал увольнение из «Динамо» Спорт, 18:02