МИД напомнил, что США не разъяснили слова Трампа о ядерных испытаниях

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Москва все еще не получила от Вашингтона официального объяснения его позиции по ядерным испытаниям, заявил российский посол в США Александр Дарчиев в интервью «Коммерсанту». Дипломат назвал это «парадоксальной ситуацией».

«Американская администрация до сих пор не предоставила официальные разъяснения, запрошенные в том числе по линии МИД России, о том, имел ли в виду президент США натурные испытания с подрывом ядерного боезаряда <...> или же речь идет об испытаниях новых носителей», — сказал Дарчиев.

По его словам, в первом случае будет «окончательно похоронен» режим контроля над вооружениями, а во втором открывается «широкое поле для спекуляций и инсинуаций».

Перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее 30 октября 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что дал указание американским военным «немедленно» начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами.

О каких конкретно испытаниях — тестовых ядерных взрывах или проверке средств доставки — идет речь, он не уточнил. Министр энергетики США Крис Райт позже заявил, что они не будут включать ядерные взрывы.

Заявление Трампа появилось после того, как Россия провела испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» и подводного безэкипажного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками.

В Кремле в ответ на слова Трампа отметили, что у Москвы нет планов проводить ядерные испытания, но в случае подобных действий со стороны США Россия сохранит паритет, так как ни она, ни Китай не проводят испытания такого оружия.