Песков: Россия не намерена нарушать запрет на ядерные испытания, но ответит США

В Кремле рассказали о возможном ответе России на ядерные испытания США

Песков заявил, что у России нет планов проводить ядерные испытания, но в случае подобных действий со стороны другого государства Москва сохранит паритет. Ранее Трамп поручил начать испытания ядерного оружия «на равной основе»

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия не будет нарушать обязательства не проводить ядерные испытания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний, и мы не собираемся этого делать», — заявил Песков.

Он также уточнил, что президент Владимир Путин не распоряжался приступить к подготовке таких испытаний, чтобы их проводить, нужно «обоснованное, выверенное решение». Песков подчеркнул, что если такие испытания проведет другая страна, то Россия сохранит паритет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами. Трамп объяснил решение ответом на ядерные испытания других государств.

Ни Россия, ни Китай не проводят испытания упомянутого выше оружия, подчеркнул Песков. Что имел в виду Трамп, еще предстоит выяснить: означает ли такое решение, что США «выйдут из своих обязательств по всеобъемлющему запрету ядерных испытаний, и действительно ли они намерены произвести эти ядерные испытания», отметил пресс-секретарь президента.

Заявления Трампа последовали на фоне заявлений России об успешном испытании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Трамп, комментируя российские испытания, заявил, что Москва и Вашингтон не играют друг с другом в игры, добавив, что «лучшая в мире атомная подводная лодка» находится прямо у российских берегов.

Путин в ноябре заявил, что Россия никому не угрожает, а, как и другие ядерные державы, развивает свой стратегический потенциал.