Политика⁠,
0

В Кремле рассказали о возможном ответе России на ядерные испытания США

Песков: Россия не намерена нарушать запрет на ядерные испытания, но ответит США
Песков заявил, что у России нет планов проводить ядерные испытания, но в случае подобных действий со стороны другого государства Москва сохранит паритет. Ранее Трамп поручил начать испытания ядерного оружия «на равной основе»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия не будет нарушать обязательства не проводить ядерные испытания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний, и мы не собираемся этого делать», — заявил Песков.

Он также уточнил, что президент Владимир Путин не распоряжался приступить к подготовке таких испытаний, чтобы их проводить, нужно «обоснованное, выверенное решение». Песков подчеркнул, что если такие испытания проведет другая страна, то Россия сохранит паритет.

Лавров сообщил о работе над поручением Путина о ядерных испытаниях
Политика
Сергей Лавров

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами. Трамп объяснил решение ответом на ядерные испытания других государств.

Ни Россия, ни Китай не проводят испытания упомянутого выше оружия, подчеркнул Песков. Что имел в виду Трамп, еще предстоит выяснить: означает ли такое решение, что США «выйдут из своих обязательств по всеобъемлющему запрету ядерных испытаний, и действительно ли они намерены произвести эти ядерные испытания», отметил пресс-секретарь президента.

Заявления Трампа последовали на фоне заявлений России об успешном испытании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Трамп, комментируя российские испытания, заявил, что Москва и Вашингтон не играют друг с другом в игры, добавив, что «лучшая в мире атомная подводная лодка» находится прямо у российских берегов.

Путин в ноябре заявил, что Россия никому не угрожает, а, как и другие ядерные державы, развивает свой стратегический потенциал.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
