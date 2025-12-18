Спор Таиланда и Камбоджи: за что воюют и почему Трамп не смог их помирить

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Содержание:

Предмет территориального спора

Камбоджа и Таиланд имеют протяженную границу длиной более 817 км, на которой действуют 17 погранпереходов. Она была в основном определена в соответствии с франко-сиамскими соглашениями 1904–1907 годов, однако часть границы до сих не демаркирована. Ситуация осложняется тем, что вдоль границы располагаются руины индуистских храмовых комплексов эпохи Ангкорской империи, имеющие важное культовое значение для жителей обеих стран. Там с 2011 года на постоянной основе размещены невооруженные таиландские и камбоджийские военные, а сами локации благодаря высотному расположению служат важными наблюдательными пунктами. Точное количество спорных участков границы неизвестно.

Главный предмет территориального спора — Прэахвихеа (тайское название — Пхра Вихан). Это частично разрушенный индуистский храмовый комплекс первой половины XI века на пике хребта Дангрэк с прилегающей к нему территорией площадью 4,6 кв. км, расположенный на естественной границе Таиланда и Камбоджи. Изначально был посвящен Шиве и построен примерно за 100 лет до главной кхмерской святыни — комплекса Ангкор-Ват. Представляет собой совокупность построек с пятью гопурами (надвратными башнями) в осевой планировке, которые соединены лестницами и аллеями.

Он представляет большую символическую ценность для обеих стран и является объектом паломничества. Камбоджа считает его неотъемлемым наследием Ангкорской (Кхмерской) империи, однако его статус с 1954 года активно оспаривается Таиландом, в том числе потому, что долгое время он был доступен в основном с тайской стороны границы и большинство паломников и туристов попадали туда с территории Таиланда (дорога с камбоджийской стороны непроходима в сезон дождей, но в 2010 году была сооружена лестница из 6550 ступеней, ведущая к храму с подножья горы).

Помимо этого страны оспаривают принадлежность еще нескольких объектов:

Та Моан Тхом — другой ангкорский храм XI века на хребте Дангрэк, в 140 км от Прэахвихеа на границе таиландской провинции Сурин и камбоджийской Оддармеантьей. Расположен на стратегически важном горном перевале, который связывал столицу Ангкорской империи с Пхимаем (ныне в Таиланде). Входит в изначально шиваистский храмовый комплекс Та Моан, который при царе Джайявармане VII включил также буддийские элементы, представляя собой крупнейшее из трех его сооружений (наряду с Та Моан Тот и прасат Та Моан — гостиницей для паломников и путешественников). Серьезно пострадал в 1980-е в результате разграбления и вандализма формированиями красных кхмеров. Его статус оспаривается с 2008 года. Та Моан Тот — еще одно шиваистское святилище конца XIII — начала XIV века в составе комплекса Та Моан, в 800 м от Та Моан Тхом, основанное при лечебнице ангкорского царя Джайявармана VII. Та Крабей (тайское название Та Кхвай) — расположенное в 150 км к юго-западу от Прэахвихеа и в 13 км к востоку от Та Моан Тхом древнее шиваистское святилище на хребте Донгрэк, построенное в конце XII — начале XIII века. Является предметом территориального спора с 2008 года. Чонг-Бок (камбоджийское название — Мом Беи) — это зона в так называемом Изумрудном треугольнике (неподалеку от границы с Лаосом), образованная горным перевалом через хребет Дангрэк. Ко Кут — остров в Сиамском заливе на международно признанной территории Таиланда (в провинции Трат). С 1972-го Камбоджа оспаривает южную часть острова. По Женевской конвенции 1958 года и конвенции ООН по морскому праву 1982 года он является частью территории Таиланда. Обе стороны заявляют права на 15,6 кв. км шельфа, часть которого (7,6 кв. км) оспаривается Вьетнамом.

Внутриполитические предпосылки конфликта

В тайском националистическом дискурсе укоренилось представление о потерянных в результате действий западных держав территориях. К ним часто относят территории Лаоса, отошедшие Франции в 1887 и 1893 году, западные камбоджийские провинции Баттамбанг и Сиемреап (там находится храмовый комплекс Ангкор-Ват — национальная кхмерская святыня, изображенная на государственном флаге королевства), отошедшие Французскому Индокитаю в 1904–1907 годах, а также малайские султанаты Келантан, Тренгану, Кедах и Перлис (отторгнуты Великобританией в 1909-м). С 1970-х Бангкок и Пномпень оспаривают контроль и над территориальными водами в Сиамском заливе. Во внутренней политике Таиланда эти конфликты используют роялистские и связанные с армейскими кругами консервативные и ультранационалистические силы для давления на политических оппонентов.

В Камбодже территориальные претензии Таиланда воспринимаются как экзистенциальная угроза, при этом в националистических кругах нередко прибегают к историческим аргументам, а именно к прецедентам экспансии сиамского царства Аюттхая на западе Камбоджи и взятию в 1421-м Ангкора — исторической столицы Кхмерской империи, в результате чего территория Камбоджи сократилась, а страна попала в вассальную зависимость от Сиама и Дайвьета. Кроме того, с 1930-х годов кхмерская интеллигенция выстраивает национальный миф на архитектурном и художественном наследии Кхмерской империи, неотъемлемой частью которой считаются храмы Ангкор-Ват и Прэахвихеа. Эти настроения также активно используются в политических целях.

История конфликта

Основы современной таиландско-камбоджийской границы были заложены сиамско-французской конвенцией 1904 года, которая установила границу между королевством Сиам (с 1939-го — Таиланд), а также подконтрольными тогда Франции территориями Французского Индокитая. По ней провинция Бат­там­банг, большая часть Си­ем­ре­апа с Ангкор-Ватом и некоторые другие пограничные районы отошли французской Камбодже. Граница с Сиамом должна была пройти по водоразделу хребта Дангрэк, в связи с чем храмовый комплекс Прэахвихеа должен был оказаться на сиамской территории.

Для дальнейшей демаркации границы была образована смешанная франко-сиамская комиссия, которая приступила к работе в 1905-м, однако по просьбе Бангкока картографированием местности занимались только французские специалисты, которые к осени 1907-го подготовили 11 карт. В марте 1907 года было подписано новое франко-сиамское соглашение и протокол к нему. В приложение № 1 была включена карта (.pdf), где в районе Прэахвихеа граница резко отклоняется на юг от линии водораздела и включает храм в состав французской Камбоджи, а затем возвращается к ней. Карты были опубликованы в 1908 году и переданы Сиаму. Несмотря на то что представители Сиама обратили внимание, что линия границы на карте 1907 года отличается от инструкций конвенции 1904 года, Сиам не выразил официального протеста. В 1908–1909 годах вдоль проведенной комиссией линии были возведены 73 пограничных столба.

После начала пограничного конфликта в 1950-е годы камбоджийская сторона использует карту франко-сиамской комиссии из приложения к договору 1907 года, а Бангкок — значительно более позднюю собственную (от 2007 года). Ситуацию осложняет расположение вдоль границы храмовых комплексов эпохи Ангкорской империи, которые важны для обеих стран.

В ходе Второй мировой войны Таиланд, выступивший на стороне Японии, в 1941-м установил контроль над большей частью своих бывших провинций, включая Прэахвихеа, и закрепил их по итогам Токийского соглашения. Однако по Вашингтонскому соглашению Бангкок был вынужден вернуть значительную часть этих территорий Франции в 1946-м в качестве условия вступления в ООН. После обретения Камбоджей независимости в 1953 году французские войска покинули Прэахвихеа, и в 1954-м в район вошли таиландские полицейские и установили там государственный флаг.

Решение Международного суда ООН

Проходившие в 1954–1958 годах переговоры завершились без соглашения, поскольку Бангкок отказывался признавать валидной карту из приложения № 1 к договору 1907 года, на которой храм Прэахвихеа был обозначен на камбоджийской территории. Поэтому Пномпень в октябре 1959-го подал иск против Бангкока в Международный суд ООН.

В июне 1962-го суд подтвердил суверенитет Камбоджи на Прэахвихеа и обязал Таиланд вывести из храмового комплекса полицейские силы, однако оставил статус примыкающих к нему территорий неопределенным. Свое решение суд обосновал принципом Qui tacet consentire videtur si loqui debuisset ac potuisset (с лат. «Кто молчит, хотя и должен был и мог говорить, считается согласившимся»): по его мнению, Таиланд более 47 лет не оспаривал статус Прэахвихеа. В свою очередь, Таиланд не признавал юридической силы за картами, которые считал черновыми набросками, а также указывал на доступность комплекса в основном с таиландской территории. После колебаний таиландское правительство подчинилось решению суда ООН, однако распорядилось демонтировать таиландский флаг с флагштоком в вертикальном положении и перенести их в музей. Тем не менее напряженность сохранилась: в апреле 1966 года тайские войска ненадолго захватили храм, который получил значительные повреждения в результате обстрелов.

Конфликт на шельфе

В сентябре 1969 года Камбоджа объявила о суверенитете над континентальным шельфом, а 3 июля 1971-го в одностороннем порядке уточнила его координаты, которые пролегали по 102' 54' в.д. и 11' 38' с.ш. и не включали остров Ко Кут. Однако президентским декретом от 1 июля 1972 года № 439-72/PRK граница была проведена уже по этому острову и включила часть прилегающих к нему морских территорий. В следующем году королевским декретом Таиланд оспорил эти притязания и провел собственную границу, обозначив остров как свою территорию.

Сухопутная граница в годы Индокитайских войн

После победы в Камбодже движения красных кхмеров в 1975 году Бангкок попытался наладить отношения с новыми властями в Пномпене, однако они постоянно осложнялись пограничными конфликтами, в частности в провинции Сурин, за погранпереход Араньяпратхет-Пойпет и за остров Ко Кут. Отряды красных кхмеров регулярно совершали рейды в Таиланд, а также вербовали и вооружали тайских коммунистических партизан. В свою очередь, Бангкок оказывал поддержку бежавшим в пограничные провинции Таиланда остаткам армии Лон Нола. После военного переворота и прихода к власти в Бангкоке в 1976 году ультраконсервативного правительства пограничные столкновения переросли в полномасштабные бои, сопровождавшиеся грабительскими рейдами красных кхмеров на приграничные тайские поселения и крупными операциями таиландских войск.

Бои продолжались вплоть до падения режима красных кхмеров в январе 1979-го, после чего таиландские военные начали оказывать поддержку потерявшим власть партизанам Пол Пота теперь уже против установившегося в Пномпене провьетнамского правительства. Граница стала ареной противостояния красных кхмеров и их союзников с новыми властями Камбоджи, и, чтобы избежать обвинений в поддержке красных кхмеров, пограничные столбы регулярно переносились, что еще больше осложняло демаркацию. В ходе боевых действий храм Прэахвихеа неоднократно контролировали красные кхмеры, а в конце 1984-го его ненадолго заняли вьетнамские военные.

После окончания холодной войны в 1991 году напряженность существенно разрядилась. В 1992 году Прэахвихеа был открыт к посещению с таиландской территории, при этом туристы были обязаны получать разрешение у таиландской провинциальной администрации. Было налажено регулярное железнодорожное сообщение между Прэахвихеа и Бангкоком. Позже эти действия использовались таиландской стороной для обоснования фактической юрисдикции над храмом. В 1993 году комплекс при поддержке Таиланда захватили красные кхмеры, и камбоджийские власти вернули контроль над ним только в 1998 году. В 2000 году стороны подписали меморандум о взаимопонимании и образовали совместную комиссию по демаркации границы, однако в ходе работы они не смогли найти 73 пограничных столба, и работа зашла в тупик.

Конфликт 2008–2011 годов и решение суда ООН 2013 года

Правительство Таксина Чиннавата (2001–2006), опиравшееся на городской средний класс, заняло в целом примирительную позицию в отношении пограничного конфликта. В 2003 году в кхмерских газетах были опубликованы высказывания, приписанные популярной тайской актрисе, которая якобы заявила, что Камбоджа «украла» у Таиланда Ангкор-Ват — один из камбоджийских национальных символов. В результате вспыхнувших беспорядков в Камбодже были разграблены таиландское посольство и имущество таиландских компаний. Несмотря на это, в следующем году была создана совместная комиссия по управлению храмом Прэахвихеа. Однако после военного переворота 2006 года, свержения правительства Таксина Чиннавата и прихода к власти консервативных и националистических сил отношения двух стран снова стали обостряться.

В 2008 году Камбоджа добилась внесения Прэахвихеа в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Таиланд сначала выражал протест, но затем поддержал заявку Пномпеня после того, как камбоджийская сторона удалила из нее спорную карту. В результате в Таиланде разгорелся политический кризис: консервативные и роялистские силы (в первую очередь «желторубашечники» из «Народного союза за демократию») обвинили правительство

Самака Сунтхаравета и его покровителя Таксина Чиннавата в «предательстве национальных интересов», вспыхнули протесты. 15 июля тайские националисты проникли в окрестности храма и были задержаны камбоджийскими военными, а тайские военные расположились в пагоде Кео Сикха Кири Свара в 300 м от храма. На следующий месяц тайские военные заняли храм Та Моан Тхом в 150 км, а камбоджийские ответили захватом Та Крабей.

С октября 2008-го и до 2011 года включительно состоялась серия пограничных столкновений, которые унесли жизни 20 человек. После того как в октябре 2009-го Хун Сен назначил Таксина Чиннавата экономическим советником своего правительства, власти Таиланда обвинили Камбоджу во вмешательстве во внутренние дела. В апреле 2011-го Камбоджа вновь обратилась в суд ООН с просьбой дать интерпретацию вердикту 1962-го и определить статус спорных территорий. Суд потребовал вывести войска (что было сделано в июле 2012-го), а в ноябре следующего года вновь признал храм с прилегающими территориями частью Камбоджи.

Конфликт 2025 года

В 2024 году стороны возобновили переговоры по делимитации морской границы. Однако связанные с армией консервативные и ультралоялистские силы Таиланда обвинили правительство в намерении уступить Камбодже остров Ко Кут. Это активизировало националистические силы и в Камбодже, где ряд политиков стали подталкивать Хун Манета к более активному отстаиванию территориальных притязаний Пномпеня на морском шельфе. В результате переговоры были остановлены.

В феврале 2025 года в соцсетях распространилось видео, на котором камбоджийские военные и члены их семей исполняют патриотические песни возле храма Та Моан Тхом. В ответ на это Таиланд заявил официальный протест, и обе стороны начали стягивать силы и укреплять позиции вдоль спорных участков границы. Тайские националисты также провели несколько собственных неофициальных мероприятий в Та Моан Тхоме, сопровождавшиеся исполнением гимна, что привело к потасовкам с камбоджийскими военнослужащими.

28 мая 2025 года в ходе перестрелки в районе Чонг-Бок (в Убонратчатхани) погиб камбоджийский военнослужащий, обе стороны обвинили друг друга в провокации. Камбоджа запретила доступ таиландским товарам, а Таиланд закрыл границы и отключил подачу электроэнергии и интернета в Камбоджу.

В начале июня премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил о намерении вновь поднять в Международном суде ООН вопрос о принадлежности Чонг-Бока, а также храмов Та Моан Тхом, Та Моан Точ и Та Кхвай (Та Крабей). Несмотря на то что Таиланд не признает юрисдикции суда ООН и его предыдущего решения по храму Прэахвихеа, в середине месяца Пномпень официально обратился за арбитражем суда ООН по поводу четырех объектов.

18 июня отец Хун Манета — председатель сената и неофициальный руководитель страны Хун Сен — опубликовал запись состоявшегося за три дня до этого телефонного разговора с премьер-министром Таиланда Пхэтхонгтхан Чиннават, дочерью его близкого друга экс-премьера Таксина Чиннавата, который в 2006-м получил убежище в Камбодже и стал экономическим советником Хун Сена. В ней она пренебрежительно высказалась о таиландских военных, в частности о командующем вторым военным округом генерал-лейтенанте Бунсине Падкланге, а Хун Сена назвала «дядей». Позже Хун Сен признался, что он специально записал разговор и поделился им с 80 высокопоставленными сенаторами, военными и чиновниками, в чем заподозрили желание подорвать репутацию премьер-министра Пхэтхонгтхан Чиннават и семьи Чиннават в целом.

За «раболепный» тон разговора премьер подверглась острой критике, вспыхнули протесты, консервативная партия «Бумяжтай» вышла из коалиции, после чего 1 июля Конституционный суд отстранил Пхэтхонгтхан Чиннават от должности. Руководство ее партии «Пхыа Тхаи» («Для тайцев») вынуждено было ужесточить риторику против Камбоджи, а также заявило о намерении бороться с действующими на территории соседней страны интернет-мошенниками. В середине июля уголовный суд выдал ордер на арест камбоджийского бизнесмена и близкого Хун Сену сенатора Кок Ана, которому предъявили целый ряд обвинений, в том числе организацию работы мошеннических колл-центров, полиция провела обыски в домах, принадлежащих членам его семьи.

23 июля 2025 года таиландский патруль подорвался на мине в Убонратчатхани, в результате чего пострадали пять военнослужащих. Бангкок обвинил Пномпень в минировании местности, страны отозвали своих послов. На следующий день начались перестрелки в районе храмового комплекса Та Моан Тхом, после чего ВС Таиланда начали операцию «Война за землю». В течение следующих дней бои вспыхнули уже на 12 участках границы, однако 26 июля были приостановлены из-за проливных дождей. В ходе пятидневного конфликта камбоджийские силы использовали советские РСЗО БМ-21, а Таиланд поднимал в воздух истребители F-16. 28 июля премьер-министр Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьера Таиланда Пхумтам Вечаячай при участии США вступили в переговоры и в тот же день договорились о прекращении огня. Позже стороны обвиняли друг друга в нарушении перемирия, однако 7 августа на внеочередном заседании пограничного комитета Таиланда и Камбоджи, которое состоялось в Куала-Лумпуре, делегации договорились о 13 пунктах для соблюдения режима прекращения огня.

После смены правительства в сентябре 2025-го новый таиландский премьер Анутхин Чанвиракун заявил, что вынесет два меморандума с Камбоджей на референдум, при этом, согласно опросам, большинство тайцев не желают продления их действия.

Куала-Лумпурское мирное соглашение

26 октября 2025-го Таиланд и Камбоджа подписали мирное соглашение при посредничестве президента США Дональда Трампа на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре. Оно предусматривает вывод тяжелого вооружения из приграничных зон в период с 1 ноября по 31 декабря, а также сотрудничество сторон при разминировании.

После подписания соглашения Трамп заявил, что «это одна из восьми войн», которые он завершил.

Возобновление боевых действий в ноябре—декабре 2025 года

10 ноября после очередного подрыва на мине нескольких таиландских военнослужащих Анутхин Чанвиракун заявил о приостановке выполнения Куала-Лумпурских соглашений о прекращении огня, включая возвращение 18 военнопленных.

Новое обострение началось после перестрелки 7 декабря в таиландской провинции Сисакет, в которой пострадали двое тайских военных. Военное командование Таиланда отдало приказ о немедленной эвакуации жителей приграничных провинций Сисакет, Бурирам, Сурин и Убонратчатхани. На следующий день Бангкок обвинил Пномпень в нарушении режима прекращения огня, а королевские ВВС Таиланда нанесли несколько ударов по объектам в Камбодже, в том числе по расчетам дальнобойной артиллерии. Камбоджа отвергла все обвинения, назвав их ложной информацией и утверждая, что не нарушала соглашения о прекращении огня.

10 декабря Трамп пообещал снова урегулировать конфликт между Камбоджей и Таиландом. В ответ на это премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что его страна продолжит военные действия до тех пор, пока не почувствует, что ничто ей больше не угрожает.

14 декабря в юго-восточной провинции Таиланда Трат объявили комендантский час, на следующий день в аэропортах страны ввели строгий досмотр всех камбоджийцев и усилили контроль за въездом в страну граждан третьих стран.

Военный потенциал стран

Военный потенциал двух стран неравный, поскольку Таиланд номинально многократно превосходит Камбоджу в военно-промышленном, экономическом и мобилизационном потенциале и развивает собственную военную промышленность в составе около 40 государственных производственных, сервисных компаний и научно-исследовательских центров. В рейтинге боевой мощи Global Firepower Таиланд занимает 25-е место (Камбоджа на 95-м), оборонные расходы Бангкока ($5,9 млрд) многократно превосходят военный бюджет Пномпеня (около $860 тыс.).

По данным ежегодника Military Balance, численность камбоджийских ВС оценивается в 124,3 тыс., в то время как в армии Таиланда состоят 360,85 тыс. военнослужащих. При этом Таиланд имеет троекратное превосходство в сухопутных силах (245 тыс. против 75 тыс.). Превосходит Таиланд и по номенклатуре вооружений: он располагает 400 основными боевыми танками, в том числе 178 танками модели M60A1/A3, 105 танками M48A5, 62 китайскими VT-4 и 49 украинскими Т-84 «Оплот» (против 200 у Камбоджи, из которых 150 — советские Т-54 и Т-55) и 2,6 тыс. артиллерийских систем (против примерно 486 у Камбоджи, из которых более 74 — РСЗО советского и китайского производства).

Таиланд обладает наиболее крупными и хорошо оснащенными ВВС среди стран Юго-Восточной Азии. Он располагает большим авиапарком из 112 боевых самолетов, среди которых 11 новых шведских истребителей Gripen и F-16, 50 американских F-16A/B и 25 более старых F-5 разных модификаций. Вертолетный парк включает 11 многоцелевых Bell-412 разных модификаций, 12 поисковых H225M и 31 транспортный вертолет. В то же время на вооружении ВВС Камбоджи только 16 многоцелевых вертолетов (десять китайских Z-9 и шесть советско-российских Ми-8), а также по десять транспортных самолетов и вертолетов. Таким образом, Таиланд имеет существенное превосходство в воздухе.

Таиланд имеет превосходство и на море. В составе его ВМС (44 тыс. человек) один малый авианосец «Чакри Нарубет», семь фрегатов, 68 сторожевых и патрульных кораблей, включая пять корветов, 17 минных тральщиков, два десантно-транспортных дока, два танко-десантных корабля, 14 десантных катеров и 13 вспомогательных судов. В авиапарке ВМС — восемь противолодочных, два многоцелевых и 16 транспортных вертолетов, девять разведывательных, четыре многоцелевых и девять транспортных самолетов. Корпус морской пехоты в составе одного разведывательного батальона, трех полков легкой пехоты и одного десантно-штурмового батальона насчитывает 23 тыс. человек. На вооружении морской полиции — 56 патрульных судов. Флот Камбоджи располагает только 13 патрульными катерами (в том числе четырьмя сторожевыми судами проекта 205П), а также десантным кораблем типа 067. Морская пехота состоит из одной бригады и вспомогательного артиллерийского батальона численностью 1,5 тыс., всего же в ВМС королевства служат 2,8 тыс.

Граница с Камбоджей находится в зоне ответственности таиландского 2-го военного округа, с камбоджийской стороны ее прикрывают соединения 4-го и 5-го военных округов. В то же время граница двух стран проходит через гористую поросшую лесом местность, что затрудняет логистику и проход бронетехники и побуждает к использованию авиации и дальнобойной артиллерии.

Несмотря на укрепление с 2014-го связей с Китаем, в военно-стратегическом отношении Таиланд рассматривается США как главный союзник вне блока НАТО. С 1982 года ежегодно проходят совместные военные учения Cobra Gold королевских ВС Таиланда и Индо-Тихоокеанского командования США, а также другие военно-учебные и тренировочные мероприятия. В то же время Камбоджа ориентируется на военно-техническое сотрудничество с Китаем. С 2016 года страны проводят ежегодные военные учения Golden Dragon. В 2025 году открылась военно-морская база КНР в порту Реам в Сиамском заливе.