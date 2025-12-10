Трамп пообещал одним звонком остановить войну между Таиландом и Камбоджей

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп пообещал снова урегулировать военный конфликт между Камбоджей и Таиландом. Об этом глава государства заявил в ходе выступления в Пенсильвании.

«Завтра мне придется позвонить в обе страны <...> Кто еще мог бы сказать: «Я позвоню и остановлю войну двух очень могущественных стран»? Мы устанавливаем мир силой», — передает его слова Bloomberg.

Обострения на тайско-камбоджийской границе происходят регулярно. В декабре военное противостояние между государствами вспыхнуло вновь — Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня и наращивании военной активности у границы. Камбоджа отрицает все обвинения. Вскоре после этого стороны начали стягивать военную технику и обмениваться ударами.

Источником напряженности на границе Таиланда и Камбоджи остается продолжающийся более ста лет спор, в том числе из-за храмового комплекса Преах Вихеар, который признан памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1962 году Международный суд ООН постановил, что храм принадлежит Камбодже, но Таиланд решение не признал и по-прежнему претендует на комплекс.

Власти Таиланда выразили возмущение использованию США вопроса пошлин для урегулирования противоречий. «Мы не считаем, что пошлины следует использовать для давления на Таиланд с целью заставить его вернуться к совместной декларации и к процессу диалога», — сказал министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеоу.

В конце июля Трамп заявил, что предотвратил гибель «миллионов людей» в вооруженном противостоянии Камбоджи и Таиланда, завершив этот конфликт за 24 часа. Напряженные отношения между Таиландом и Камбоджей переросли в вооруженное столкновение на границе 24 июля. Причиной стал взрыв мины, из-за которого пять тайских солдат получили ранения. Каждая из сторон обвинила другую в эскалации конфликта.

Таиландские ВС сообщили о гибели 61 камбоджийского солдата, передает Khaosod. Тайская сторона потеряла четырех солдат, 68 получили ранения, сообщило военное ведомство.