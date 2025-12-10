 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп пообещал одним звонком остановить войну между Таиландом и Камбоджей

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд&nbsp;Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп пообещал снова урегулировать военный конфликт между Камбоджей и Таиландом. Об этом глава государства заявил в ходе выступления в Пенсильвании.

«Завтра мне придется позвонить в обе страны <...> Кто еще мог бы сказать: «Я позвоню и остановлю войну двух очень могущественных стран»? Мы устанавливаем мир силой», — передает его слова Bloomberg.

Обострения на тайско-камбоджийской границе происходят регулярно. В декабре военное противостояние между государствами вспыхнуло вновь — Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня и наращивании военной активности у границы. Камбоджа отрицает все обвинения. Вскоре после этого стороны начали стягивать военную технику и обмениваться ударами.

Источником напряженности на границе Таиланда и Камбоджи остается продолжающийся более ста лет спор, в том числе из-за храмового комплекса Преах Вихеар, который признан памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1962 году Международный суд ООН постановил, что храм принадлежит Камбодже, но Таиланд решение не признал и по-прежнему претендует на комплекс.

Власти Таиланда выразили возмущение использованию США вопроса пошлин для урегулирования противоречий. «Мы не считаем, что пошлины следует использовать для давления на Таиланд с целью заставить его вернуться к совместной декларации и к процессу диалога», — сказал министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеоу.

В конце июля Трамп заявил, что предотвратил гибель «миллионов людей» в вооруженном противостоянии Камбоджи и Таиланда, завершив этот конфликт за 24 часа. Напряженные отношения между Таиландом и Камбоджей переросли в вооруженное столкновение на границе 24 июля. Причиной стал взрыв мины, из-за которого пять тайских солдат получили ранения. Каждая из сторон обвинила другую в эскалации конфликта.

Таиланд обвинил Камбоджу в ракетном обстреле
Политика
Фото:Reuters

Таиландские ВС сообщили о гибели 61 камбоджийского солдата, передает Khaosod. Тайская сторона потеряла четырех солдат, 68 получили ранения, сообщило военное ведомство.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова, Егор Алимов
Дональд Трамп Камбоджа Таиланд вооруженный конфликт
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Таиланд обвинил Камбоджу в ракетном обстреле
Политика
Россиян призвали к бдительности в Таиланде на фоне обострения с Камбоджей
Политика
Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 08:38 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 08:38
Посол Франции назвал, что нужно держать в уме для отношений с Россией Политика, 08:46
Песков ответил на слова Буданова о «прослушке Кремля» Политика, 08:36
Как угольные предприятия повышают безопасность инфраструктуры Отрасли, 08:32
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Как новый подход ВС РФ в делах о банкротствах повлиял на кредиторовПодписка на РБК, 08:29
Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву дронов Политика, 08:12
Подростки в Австралии смогли обойти запрет на использование соцсетей Политика, 08:11
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
«Это лишь начало»: как роботакси изменят навсегда экономику городовПодписка на РБК, 08:10
Экология без компромиссов: как НЛМК полностью исключил влияние на реку Тренды, 08:07
Трамп пообещал одним звонком остановить войну между Таиландом и Камбоджей Политика, 08:07
Структуре армянского фонда одобрили покупку активов Caterpillar в России Бизнес, 08:01
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
В конгресс внесли законопроект о выходе США из НАТО Политика, 07:54
От лечения к контролю: почему женщины после 45 — драйверы фармрынка Отрасли, 07:44