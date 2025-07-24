На границе Таиланда и Камбоджи начались перестрелки с погибшими
На границе между Таиланда и Камбоджи начались перестрелки, передает Reuters.
Таиланд закрывает все пограничные пункты.
Бои начались с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Они идут по меньшей мере в шести местах, заявил тайский контр-адмирал Сурасан Конгсири. МИД Таиланда сообщил, что в результате атаки камбоджийских «Градов» по гражданским объектам есть погибшие и раненые.
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