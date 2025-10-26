Камбоджа и Таиланд подписали мирное соглашение
Премьеры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутин Чарнвиракул подписали мирное соглашение в присутствии президента США Дональда Трама на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре в Малайзии, пишет Thmey Thmey.
По словам Трампа, 18 камбоджийских военнопленных будут освобождены. Камбоджа начнет отвод тяжелой артиллерии в рамках первого этапа сделки. Региональные наблюдатели будут следить за ситуацией, чтобы не допустить возобновления боевых действий.
«Мы сделали то, что, по мнению многих, не может быть сделано», — сказал Трамп. Хун Манет назвал это событие «историческим днем», а Чарнвиракул заявил, что соглашение создает «строительные блоки для прочного мира».
Белый дом опубликовал в Х видеозапись с подписанием документа.
Утром 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей произошли вооруженные столкновения. Позднее, 28 июля, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил о заключении соглашения между Таиландом и Камбоджей. Переговоры, которые привели к этому решению, проходили в Куала-Лумпуре и включали участие представителей США и Китая.
В начале августа на встрече в Малайзии представители Таиланда и Камбоджи согласовали 13 пунктов, касающихся реализации соглашения о перемирии, которое вступило в силу 28 июля.
Материал дополняется
