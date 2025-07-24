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Таиланд начал операцию против Камбоджи «Война за землю»

Khaosod: Таиланд начал операцию «Война за землю» против Камбоджи
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Вооруженные силы Таиланда начали операцию «Война за землю» с задействованием сухопутных подразделений и авиации, сообщает Khaosod.

Сообщается о применении истребителей F-16, а также об уничтожении двух камбоджийских танков на одном из контрольно-пропускных пунктов.

Источником напряженности на границе Таиланда и Камбоджи остается продолжающийся более века спор за территории храмовых комплексов Пра Вихеар и Та Моан Тхом. В 1962 году Международный суд ООН постановил, что Пра Вихеар принадлежит Камбодже, однако это не привело к завершению споров.

В 2008 году власти Таиланда опротестовали действия Камбоджи по включению храмового комплекса в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2008–2011 годах в прилегающих к границе районах происходили боевые столкновения.

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Ранее власти Таиланда призвали своих граждан срочно покинуть Камбоджу на фоне серий боестолкновений на границе двух стран. Дипломаты считают, что конфликт «затянется и может еще больше расшириться».

Посольство также обратилось с просьбой к гражданам воздержаться от любых несущественных поездок в Камбоджу. Власти Таиланда вместе с тем приняли решение эвакуировать жителей четырех провинций вдоль границы с Камбоджей.

Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей началось с перестрелки между военнослужащими на спорном участке границы. По данным тайских властей, бои охватили не менее шести районов.

Камбоджийские силы нанесли удары из реактивных систем залпового огня «Град» по гражданской инфраструктуре. Есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения. В ответ ВВС Таиланда атаковали цели на территории Камбоджи.

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Полина Дуганова
Таиланд Камбоджа военный конфликт
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