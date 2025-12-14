 Перейти к основному контенту
На юго-востоке Таиланда объявили комендантский час

Фото: RTA / XinHua / Global Look Press
Фото: RTA / XinHua / Global Look Press

В юго-восточной провинции Таиланда Трат объявили комендантский час из-за продолжающихся боевых действий на границе с Камбоджей, сообщил представитель Минобороны страны Сурасант Конгсири на пресс-конференции, видео которой опубликовано в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Комендантский час с 19:00 до 5:00 по местному времени будет действовать в пяти районах, граничащих с островом Кох Конг, за исключением туристических островов Кох Чанг и Кох Куд. Комендантский час также действует в восточной провинции Сакео.

«Пять районов, охватывающих Клонг Яй, Бо-Рай, Лам Нгоп, Кхао Сам Минг и округ Муанг, будут под комендантским часом с 14 декабря с 19:00 до 5:00», — заявил представитель ведомства.

Таиланд заявил о продолжении боев с Камбоджей вопреки заявлениям Трампа
Политика
Фото:Wu Changwei / XinHua / Global Look Press

Минобороны страны также сообщило, что боевые действия продолжаются до сих пор. Тайская сторона обвинила Камбоджу в нанесении ударов по гражданским районам.

Обострения на тайско-камбоджийской границе происходят регулярно. В декабре военное противостояние между государствами вспыхнуло вновь — Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня и наращивании военной активности у границы. Камбоджа отрицает все обвинения. Вскоре после этого стороны начали стягивать военную технику и обмениваться ударами.

