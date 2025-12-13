 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Таиланд заявил о продолжении боев с Камбоджей вопреки заявлениям Трампа

Фото: Wu Changwei / XinHua / Global Look Press
Фото: Wu Changwei / XinHua / Global Look Press

Бангкок продолжит боевые действия на спорной границе с Камбоджей, несмотря на утверждения президента США Дональда Трампа о достижении прекращения огня, заявил премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Таиланд будет продолжать военные действия до тех пор, пока мы не почувствуем, что нашей земле и народу больше ничего не угрожает. Хочу это четко заявить», — написал он.

Таиланд обвинил Камбоджу в ракетном обстреле
Политика
Фото:Reuters

Источником напряженности на границе Таиланда и Камбоджи остается продолжающийся более ста лет спор, в том числе из-за храмового комплекса Преах Вихеар, который признан памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1962 году Международный суд ООН постановил, что храм принадлежит Камбодже, но Таиланд решение не признал и по-прежнему претендует на комплекс.

В конце июля Трамп заявил, что за 24 часа закончит конфликт между Камбоджей и Таиландом. Столкновения на границе начались 24 июля после подрыва мины, в результате чего пострадали пять тайских солдат. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. В последние дни Камбоджа и Таиланд обмениваются огнем из тяжелого вооружения вдоль границы, пишет Reuters.

Трамп ранее сообщил, что после телефонных переговоров с Чарнвиракулом и премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом стороны договорились прекратить огонь. Однако ни один из лидеров стран не подтвердил это в своих заявлениях. Премьер Таиланда подчеркнул, что договоренностей, о которых объявил республиканец, не было.

Полина Дуганова
