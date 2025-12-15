Таиланд ужесточил контроль над въезжающими из-за конфликта с Камбоджей

Меньше чем за две недели в страну не пустили 185 иностранцев, власти Таиланда опасаются въезда в страну наемников и шпионов. В РСТ призывают россиян с пониманием отнестись к очередям на границе и не ожидают снижения турпотока

Фото: Chumsak Kanoknan / Getty Images

В аэропортах Таиланда на фоне нового обострения конфликта королевства с соседней Камбоджей ввели строгий досмотр всех камбоджийцев и усилили контроль за въездом в страну граждан третьих стран, передает Bangkok Post.

Миграционная служба Таиланда призвала иностранных туристов с пониманием отнестись к таким мерам, поскольку они могут привести к скоплению людей на паспортном контроле. Усиление мер безопасности на границе затронуло в том числе аэропорты Бангкока — Донмыанг и Суварнабхуми, а также Пхукета. Время ожидания в очередях может увеличиться с обычных 20 минут примерно до 45 минут.

Как отмечает издание, власти Таиланда опасаются, что иностранцы могут воспользоваться безвизовым въездом в королевство «для проведения операций, угрожающих безопасности» страны. Кроме камбоджийцев, меры нацелены на пассажиров из Восточной Европы и Северной Азии, которых могут использовать «в качестве наемников или даже шпионов», пишет издание.

Менее чем за две недели 185 иностранцам было отказано во въезде в Таиланд, сообщил представитель миграционной службы королевства, передает Khaosod.

Строгая проверка на границе в Таиланде касается граждан Камбоджи, это логичный шаг со стороны королевства, сообщили РБК в пресс-службе Российского союза туриндустрии. «Данное сообщение [об усилении пограничного контроля], по нашим оценкам, никак не повлияет на снижение турпотока, однако стоит относиться с пониманием, если будут возникать очереди на контроле. Мы рассчитываем, что это продлится недолго», — отмечают в организации.

Ограничения коснутся в первую очередь граждан Камбоджи или тех, кто недавно ее посещал, сказали РБК в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). «Для российских туристов ничего не изменилось, и не ожидается, что изменится. Клиентам туроператоров можно посоветовать воспользоваться фасттреком (ускоренное прохождение предполетных формальностей. — РБК) от своего оператора», — посоветовали в ассоциации.

В начале декабря между Таиландом и Камбоджей возобновились боевые действия на границе. Бангкок обвинил камбоджийскую сторону в нарушении режима прекращения огня, та назвала эти заявления ложными. До этого прекращения огня удалось достичь летом, после очередной эскалации на границе.

Многочисленные эпизоды обострения конфликта между странами связаны с территориальным спором, в том числе из-за храмового комплекса Преах Вихеар, который признан памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1962 году Международный суд ООН постановил, что храм принадлежит Камбодже, но Таиланд решение не признал и по-прежнему претендует на комплекс.