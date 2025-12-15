 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Таиланд ужесточил контроль над въезжающими из-за конфликта с Камбоджей

Меньше чем за две недели в страну не пустили 185 иностранцев, власти Таиланда опасаются въезда в страну наемников и шпионов. В РСТ призывают россиян с пониманием отнестись к очередям на границе и не ожидают снижения турпотока
Фото: Chumsak Kanoknan / Getty Images
Фото: Chumsak Kanoknan / Getty Images

В аэропортах Таиланда на фоне нового обострения конфликта королевства с соседней Камбоджей ввели строгий досмотр всех камбоджийцев и усилили контроль за въездом в страну граждан третьих стран, передает Bangkok Post.

Миграционная служба Таиланда призвала иностранных туристов с пониманием отнестись к таким мерам, поскольку они могут привести к скоплению людей на паспортном контроле. Усиление мер безопасности на границе затронуло в том числе аэропорты Бангкока — Донмыанг и Суварнабхуми, а также Пхукета. Время ожидания в очередях может увеличиться с обычных 20 минут примерно до 45 минут.

Как отмечает издание, власти Таиланда опасаются, что иностранцы могут воспользоваться безвизовым въездом в королевство «для проведения операций, угрожающих безопасности» страны. Кроме камбоджийцев, меры нацелены на пассажиров из Восточной Европы и Северной Азии, которых могут использовать «в качестве наемников или даже шпионов», пишет издание.

Менее чем за две недели 185 иностранцам было отказано во въезде в Таиланд, сообщил представитель миграционной службы королевства, передает Khaosod.

Трамп пообещал одним звонком остановить войну между Таиландом и Камбоджей
Политика
Дональд&nbsp;Трамп

Строгая проверка на границе в Таиланде касается граждан Камбоджи, это логичный шаг со стороны королевства, сообщили РБК в пресс-службе Российского союза туриндустрии. «Данное сообщение [об усилении пограничного контроля], по нашим оценкам, никак не повлияет на снижение турпотока, однако стоит относиться с пониманием, если будут возникать очереди на контроле. Мы рассчитываем, что это продлится недолго», — отмечают в организации.

Ограничения коснутся в первую очередь граждан Камбоджи или тех, кто недавно ее посещал, сказали РБК в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). «Для российских туристов ничего не изменилось, и не ожидается, что изменится. Клиентам туроператоров можно посоветовать воспользоваться фасттреком (ускоренное прохождение предполетных формальностей. — РБК) от своего оператора», — посоветовали в ассоциации.

В начале декабря между Таиландом и Камбоджей возобновились боевые действия на границе. Бангкок обвинил камбоджийскую сторону в нарушении режима прекращения огня, та назвала эти заявления ложными. До этого прекращения огня удалось достичь летом, после очередной эскалации на границе.

Многочисленные эпизоды обострения конфликта между странами связаны с территориальным спором, в том числе из-за храмового комплекса Преах Вихеар, который признан памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1962 году Международный суд ООН постановил, что храм принадлежит Камбодже, но Таиланд решение не признал и по-прежнему претендует на комплекс.

Читайте РБК в Telegram.

Подготовка к Новому году

Коллаборация в стиле après-ski

Смотреть

Новогодний базар в Стокманн

Смотреть

Зимняя распродажа в Стокманн

Смотреть

Модные подарки в Стокманн

Смотреть

Праздничная сервировка в Стокманн

Смотреть

Реклама. АО “Стокманн”. Подробности об условиях акции, сроках и организаторе на сайте stockmann.ru

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Таиланд Камбоджа пограничный контроль

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
СК назвал причину пропажи 13 туристов в Пермском крае
Общество
Россиян призвали к бдительности в Таиланде на фоне обострения с Камбоджей
Политика
Кадыров призвал жителей Чечни «не ущемлять» туристов за их внешний вид
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 19:55 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 19:55
Суд снова рассмотрит апелляцию на приговор калининградским врачам Общество, 20:00
Рост цен на новостройки в России в ноябре снова ускорился Недвижимость, 20:00
Как цифровые платформы оптимизируют логистику и учет в нефтегазе Отрасли, 20:00
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Как российский бизнес переходит к системной интеграции ИИ Отрасли, 19:59
Фьючерсы на цифровые активы: плюсы и минусы для инвесторов Инвестиции, 19:58
Reuters узнал о решении 90% вопросов на переговорах по Украине в Берлине Политика, 19:57
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
От лечения к контролю: почему женщины после 45 — драйверы фармрынка Отрасли, 19:44
Минфин США отказал Xtellus в покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа Бизнес, 19:42
Путин продлил запрет поставлять российскую нефть по потолку цен Политика, 19:37
Рютте и фон дер Ляйен присоединятся к переговорам в Берлине Политика, 19:32
Экс-капитан футбольной сборной России рассказал о борьбе с раком Спорт, 19:31
Переговоры Украины и США в Берлине продолжились без Зеленского Политика, 19:24