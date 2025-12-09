Таиланд обвинил Камбоджу в ракетном обстреле
Военные Камбоджи выпустили реактивные снаряды из РСЗО БМ-21 по четырем точкам на таиландской стороне границы, сообщает The Nation Thailand со ссылкой на Второй армейский округ.
Атакованы были Сам Таэт, Пху Пхи, Чонг Та Теу и Прасат Та Куай.
Таиландские военные нанесли ответные удары. Как утверждают в Таиланде, камбоджийская сторона снимает столкновения на видео, «чтобы показать миру и выставить себя жертвой, хотя именно она неоднократно инициировала атаки». Столкновения в зоне все еще продолжаются, обе стороны обмениваются огнем.
Госдепартамент США порекомендовал гражданам воздержаться от любых поездок в пределах 50 км от границы Таиланда и Камбоджи в связи со «значительной эскалацией конфликта» между двумя странами.
Столкновения начались накануне, утром 8 декабря. Сначала Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении прекращения огня и резком наращивании военной активности у границы. По данным Второго армейского округа, 8 декабря камбоджийские силы перебросили тяжелую технику, включая танки Т-55, РСЗО RM-70 и БМ-21, усилили укрепления и привели войска в полную боеготовность. По данным, Таиланда, камбоджийские военные первыми открыли огонь по тайским позициям, погиб один тайский солдат и двое были ранены. Таиланд поднял в воздух истребители F-16 и заявил об ответном огне «в рамках правил ведения боя».
Камбоджа отрицает все обвинения, называя их ложной информацией и утверждая, что не нарушала соглашения о прекращении огня.
Эскалация происходит на фоне давнего территориального спора вокруг храмовых комплексов Пра Вихеар и Та Моан Тхом, периодически приводящего к вооруженным инцидентам.
