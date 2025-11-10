 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Установленное при участии Трампа мирное соглашение оказалось под угрозой

Таиланд приостановил действие мирного соглашения с Камбоджей
Таиланд после подрыва двух солдат на мине у границы с Камбоджей приостановил действие положений соглашения, заключенного месяц назад. Премьер подчеркнул, что его реализация невозможна, пока ситуация не прояснится
Фото: Andrew Harnik / Getty Images
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Действие мирного соглашения, заключенного Таиландом с Камбоджей при содействии президента США Дональда Трампа, прекращено. Об этом сообщили тайские Королевские военно-воздушные силы в Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской к России и запрещена).

«Расторгнуть все соглашения между Таиландом и Камбоджей», — говорится в заявлении ВВС. Военные также отметили, что «до любой камбоджийской операции никакой враждебности проявляться не будет».

Тайская сторона ссылается на нарушения мирного соглашения Камбоджей и враждебные действия с ее стороны. Днем 10 ноября премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул распорядился приостановить действие положений Куала-Лумпурских мирных соглашений, предусматривающих меры по разоружению в рамках усилий по нормализации отношений двух стран. Договоренности были подписаны в Малайзии в прошлом месяце при участии Трампа.

Соглашение заключенное при участии Трампа, предусматривает вывод тяжелого вооружения из приграничных зон в период с 1 ноября по 31 декабря, а также сотрудничество сторон при разминировании.

Камбоджа и Таиланд заключили мир при посредничестве Трампа
Политика

Этому предшествовал инцидент на общей границе двух стран: при подрыве мины там пострадали двое тайских солдат. Они вели плановое патрулирование в провинции Сисакет. Тайская армия, как передает Bloomberg, считает, что это были мины, установленные совсем недавно.

Это был седьмой подобный взрыв за последние четыре месяца. В июле также произошла их волна, которая спровоцировала боевые действия на границе, в итоге окончившиеся мирным соглашением.

Таиланд после произошедшего также приостановил процесс освобождения 18 камбоджийских солдат, которых содержит под стражей. Согласно условиям мирного соглашения, их передача должна была начаться 21 ноября.

«Все, что мы делали до сих пор, будет прекращено до тех пор, пока не прояснится ситуация», — заявил Анутин журналистам. Произошедшее, по его словам, демонстрирует, что враждебность не снизилась, как того ожидала тайская сторона.

Генерал-лейтенант Рат Дарарот, государственный секретарь Министерства обороны Камбоджи, заявил, что его страна привержена «выполнению своих обязательств» и готова работать вместе с Таиландом над достижением «взаимной выгоды обеих стран и народов».

За время своего второго президентского срока Трамп поставил себе в заслугу завершение восьми конфликтов, в том числе между Таиландом и Камбоджей.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
