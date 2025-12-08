Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня

Таиланд заявил о перемещении танков на территории Камбоджи и ударах с ее стороны, в том числе по мирным районам. Бангкок открыл ответный огонь, столкновения продолжаются. Пномпень опровергает обвинения

Камбоджа нарушила режим прекращения огня с Таиландом и нарастила военную активность вдоль границы, сообщила в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) пресс-служба Королевской армии Таиланда.

Согласно сообщению Второго армейского округа Таиланда, которое привело военное командование, 8 декабря камбоджийские подразделения начали переброску тяжелой техники и вооружения в приграничные районы.

По данным военных, в 22:00 (18:00 мск) было зафиксировано движение танков Т-55 в район Самронга, одновременно наблюдалась эвакуация гражданских лиц. В 23:00 (19:00 мск) камбоджийские силы были приведены в наивысшую степень боеготовности: возведены дополнительные укрепления, усилены укрытия, проведены инженерные работы, ограничена связь и начата подготовка танков и беспилотников.

Около полуночи армия Таиланда обнаружила перемещение реактивных систем RM-70 в район Чом Красана, а в 01:00 (21:00 мск) — движение установок БМ-21 в сторону Самронга. В 03:25 (23:25 мск) тайские военные зафиксировали подготовку камбоджийских подразделений к применению вспомогательного вооружения на расстоянии от 13 до 31 км от границы.

Армия Таиланда заявила, что усиливает наблюдение и принимает меры для защиты населения и суверенитета. Затем тайская армия объявила, что о начале столкновений: около 5:00 (1:00 мск) камбоджийсие военные открыли огонь из стрелкового оружия и средств неприцельного огня. Тайская сторона ответила тем же «в соответствии с правилами ведения боевых действий».

Позднее Khaosod со ссылкой на источник в тайской армии сообщил об атаке со стороны Камбоджи военной базы Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. В публикации пресс-службы тайской армии говорится о полученных сообщениях о гибели солдата и двух раненых бойцах в провинции Убон Ратхатчхани района Чонг Бок. Как сообщает Khaosod, после этого Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов.

Затем тайская армия заявила, что в 8:30 (4:30 мск) камбоджийские силы запустили две ракеты БM-21 по мирным районам в провинции Бури Рам. Сообщения о пострадавших и разрушениях пока не поступало, говорится в публикации в Facebook.

Министерство национальной обороны Камбоджи опровергло заявления тайских военных о перемещении тяжелого вооружения вдоль общей границы, назвав эти обвинения «ложной информацией», призванной разжечь ненужную военную напряженность, передает камбоджийское издание Khmer Times.

«Камбоджийские силы не предпринимали никаких действий, нарушающих соглашение о прекращении огня или Совместную декларацию о мире между Камбоджей и Таиландом», — подчеркнули в министерстве.

В воскресенье, 7 декабря, Таиланд начал срочную эвакуацию жителей четырех приграничных провинций после вооруженного инцидента на границе с Камбоджей. По данным Второго армейского округа, перестрелка между военными двух стран произошла 7 декабря в районе Пху Пха Лек — Пхалан Хин Паэт Кон в провинции Сисакет и продолжалась около получаса.

Обострения на тайско-камбоджийской границе происходят регулярно. Летом 2025 года в районе двух стран фиксировались бои как минимум в шести точках, а удары камбоджийских РСЗО привели к жертвам среди гражданских. 28 июля вступило в силу соглашение сторон о прекращении огня. 26 октября Таиланд и Камбоджа подписали мирное соглашение.

Длительное напряжение связано с территориальным спором вокруг храмовых комплексов Пра Вихеар и Та Моан Тхом. Хотя Международный суд ООН признал Пра Вихеар территорией Камбоджи еще в 1962 году и подтвердил это решение в 2013-м, локальные конфликты между странами продолжаются. В 2025 году Таиланд также обвинял камбоджийских военных в минировании спорных участков.