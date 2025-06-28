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Политика ,  
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В Бангкоке начались протесты против премьер-министра Таиланда

В Бангкоке начались протесты против премьер-министра Таиланда Чиннават
Фото: Peerapon Boonyakiat / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Peerapon Boonyakiat / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Бангкоке начались протесты против действующего премьер-министра Таиланда Пхэтхонгтхан Чиннават. Как сообщает Bloomberg, демонстранты собрались у Монумента Демократии, и ожидается, что число участников акции будет расти.

Чиннават возглавляет правительство всего десять месяцев. Требования ее отставки прозвучали после утечки телефонного разговора с бывшим премьер-министром Камбоджи Хун Сеном, в котором таиландский лидер критиковала действия собственной армии после пограничных столкновений, приведших к гибели камбоджийского военнослужащего. После публикации записи Ху Сен признал, что распространил ее среди примерно 80 камбоджийских чиновников.

Политическая нестабильность усугубляет проблемы третьей по величине экономики Юго-Восточной Азии, которая уже столкнулась с угрозами американских тарифов, сокращением туристического потока и снижением потребительской активности.

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