В Бангкоке начались протесты против премьер-министра Таиланда
В Бангкоке начались протесты против действующего премьер-министра Таиланда Пхэтхонгтхан Чиннават. Как сообщает Bloomberg, демонстранты собрались у Монумента Демократии, и ожидается, что число участников акции будет расти.
Чиннават возглавляет правительство всего десять месяцев. Требования ее отставки прозвучали после утечки телефонного разговора с бывшим премьер-министром Камбоджи Хун Сеном, в котором таиландский лидер критиковала действия собственной армии после пограничных столкновений, приведших к гибели камбоджийского военнослужащего. После публикации записи Ху Сен признал, что распространил ее среди примерно 80 камбоджийских чиновников.
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