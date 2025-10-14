 Перейти к основному контенту
0

Разрешение каких конфликтов Трамп поставил себе в заслугу. Инфографика

Разрешение каких конфликтов Трамп поставил себе в заслугу
Дональд Трамп заявил, что положил конец нескольким «бесконечным войнам». Что это за конфликты и действительно ли они решены — в инфографике РБК

В конце сентября президент США Дональд Трамп заявил о прекращении «семи бесконечных войн», которые «бушевали, унося жизни тысяч людей».

Позднее, 13 октября, при посредничестве Трампа, глав Египта и Турции Абделя Фаттаха ас-Сиси и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани было подписано соглашение о прекращении боевых действий в Газе.

О каких еще конфликтах идет речь, какая роль в их решении была у США и действительно ли они завершены — в инфографике РБК.

Действительно ли Дональд Трамп сумел «закончить семь войн»
Политика
Дональд Трамп

Персоны
София Шошина София Шошина
При участии
Екатерина Постникова, Валентина Шварцман
Дональд Трамп США сектор Газа мирное урегулирование прекращение огня
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
