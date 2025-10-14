Разрешение каких конфликтов Трамп поставил себе в заслугу. Инфографика
В конце сентября президент США Дональд Трамп заявил о прекращении «семи бесконечных войн», которые «бушевали, унося жизни тысяч людей».
Позднее, 13 октября, при посредничестве Трампа, глав Египта и Турции Абделя Фаттаха ас-Сиси и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани было подписано соглашение о прекращении боевых действий в Газе.
О каких еще конфликтах идет речь, какая роль в их решении была у США и действительно ли они завершены — в инфографике РБК.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?