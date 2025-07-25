Эксперты рассказали о причинах обострения конфликта Таиланда и Камбоджи

Эксперты связывают обострение с внутриполитической ситуацией в Таиланде, где премьера отстранили на фоне разногласий с военными, которые стремятся снова прийти к власти. Но полномасштабный конфликт маловероятен, считают эксперты

Конфликт между Таиландом и Камбоджей из-за спорных территорий уходит корнями глубоко в историю, нынешнее обострение вызывает опасения, однако, скорее всего, не приведет к полномасштабной войне, считают опрошенные РБК эксперты.

Источником напряженности на границе Таиланда и Камбоджи остается продолжающийся более века спор за территории храмовых комплексов Пра Вихеар и Та Моан Тхом. В 1962 году Международный суд ООН постановил, что Пра Вихеар принадлежит Камбодже, однако это не привело к завершению споров. В 2008 году власти Таиланда опротестовали действия Камбоджи по включению храмового комплекса в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2008–2011 годах в прилегающих к границе районах также происходили боевые столкновения.

Эксперты связывают нынешнее обострение в том числе с внутренней нестабильностью в Таиланде — разногласиями между премьер-министром Пхэтхонгтхан Чиннават, временно отстраненной от выполнения своих обязанностей после протестов, и военными.

«У них идет чехарда с премьер-министрами уже несколько лет подряд, замедление экономического роста, недовольство среди населения, и это тоже, знаете, как повод отвлечь на какой-то внешний конфликт от внутренних проблем», — отметила в разговоре с РБК старший научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Китая и Современной Азии РАН Елена Бурова.

С ней согласен доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД России, кандидат исторических наук Петр Цветов. По его мнению, военные Таиланда «раздувают» этот конфликт, чтобы свергнуть правящую партию, поскольку в королевстве «после долгого периода господства генералов <...> буквально там три года назад к власти пришла партия такого, ну, демократического плана, да, гражданского, либерально-демократического».

Бурова также допускает, что эскалация конфликта может быть «провокацией Китая руками тайцев со стороны Америки», поскольку в Таиланде находятся американские базы, а в Камбодже «поддерживается» Китай. Однако Пекин не вступит в конфликт открыто, так как Бангкок является для него важным торговым партнером, а Камбоджа, в свою очередь, будет «втягивать международных акторов, апеллируя к тому, что Таиланд провоцирует», подчеркивает она.

Цветов признает, что есть мнение, что нынешний конфликт может быть проявлением «закулисной такой борьбы» Китая и США, однако считает, что «тут собственных амбиций [властей Камбоджи и Таиланда] вполне достаточно». «Что касается вот этих активностей боевых действий, то она невелика. И угрозы она особенно никому представлять не может, ни тем, ни другим. <...> Что касается общей ситуации, то, конечно, она не повлияет ни на что», — говорит эксперт.

Приглашенный научный сотрудник Института исследований Юго-Восточной Азии (Сингапур) доктор Пол Чемберс считает нынешнюю эскалацию одной из самых опасных в истории двух стран, поскольку гражданское правительство Таиланда утратило контроль за армией. Однако он предполагает, что полномасштабный военный конфликт маловероятен, обе стороны «занимаются военным позиционированием», а Китай может быть «втянут» в качестве международного арбитра.

Проректор по проектной и научной работе, заведующая кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики факультета международных отношений Института международных отношений и политических наук РГГУ Ольга Павленко также высказала мнение, что столкновения будут «кратковременной вспышкой».

Она добавила, что полномасштабный конфликт невыгоден обеим странам. «В Таиланде начинается туристический сезон, равно как и в Камбодже. Плюс Камбоджа получает от Таиланда электроэнергию. И сейчас, в период обострения, Таиланд временно на пограничных территориях отключил подачу электроэнергии и интернета. Это очень опасный сигнал», — говорит эксперт.

Директор Центра АСЕАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО Екатерина Колдунова также выразила надежду, что обе стороны «смогут вовремя остановиться», но отмечает, что пока наблюдается тенденция к разрастанию конфликта. Она связывает это с внутриполитической ситуацией в Таиланде, которая, по прогнозу Колдуновой, не разрешится быстро. «Следовательно, конфликт будет и дальше проецироваться вовне», — констатирует эксперт.