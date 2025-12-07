 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Таиланде началась срочная эвакуация в четырех приграничных провинциях

В Таиланде началась срочная эвакуация в четырех провинциях после перестрелки
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Военное командование Таиланда отдало приказ о немедленной эвакуации жителей четырех приграничных провинций из-за обострения ситуации на границе с Камбоджей. Решение было принято после перестрелки между военными двух стран в воскресенье, 7 декабря. Об этом сообщает газета Nation Thailand.

Инцидент произошел днем в районе Пху Пха Лек — Пхалан Хин Паэт Кон в провинции Сисакет. По данным Второго армейского округа Таиланда, перестрелка длилась с 14:16 до 14:50.

Несмотря на прекращение огня, военные предупредили о возможном возобновлении и эскалации боестолкновений. В связи с этим был отдан приказ о срочной эвакуации гражданского населения из приграничных районов четырех провинций:

  • Бурирам,
  • Сисакет,
  • Сурин,
  • Убонратчатхани.

Местных жителей начали перемещать в заранее подготовленные эвакуационные центры в глубине территории для обеспечения их безопасности. Власти делают акцент на превентивный характер мер, направленных на недопущение жертв среди мирного населения в случае возможного обострения конфликта.

Очередное обострение конфликта произошло в июле 2025 года. Тогда перестрелка также произошла на границе между Таиландом и Камбоджей. Бои шли по меньшей мере в шести местах. В результате атаки камбоджийских «Градов» по гражданским объектам есть погибшие и раненые.

Основной причиной пограничного напряжения между Таиландом и Камбоджей остается давний территориальный спор из-за двух древних храмовых комплексов — Пра Вихеар и Та Моан Тхом. Хотя Международный суд ООН в 1962 году признал Пра Вихеар камбоджийской территорией, это решение не положило конец конфликту.

В 2008 году Таиланд оспорил действия Камбоджи по внесению храмового комплекса в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это привело к обострению ситуации — с 2008 по 2011 год в приграничной зоне произошла серия вооруженных столкновений, в которых погибли десятки военнослужащих и мирных жителей с обеих сторон.

В 2013 году Международный суд ООН подтвердил свое предыдущее решение, обязав Таиланд вывести войска с территории Пра Вихеар. Однако локальные конфликты и перестрелки на границе продолжаются до сих пор. В 2025 году таиландские власти обвинили камбоджийскую армию в минировании спорных территорий, заявив, что от этого пострадали несколько тайских военных.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
эвакуация перестрелка Таиланд
Материалы по теме
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя днем
Политика
Шесть россиян задержали в Таиланде за игру в покер
Общество
Против бросившей в Таиланде дочку россиянки завели уголовное дело
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 14:44 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 14:44
Дмитриев назвал «вдумчивой» атмосферу встречи Путина с делегацией США Политика, 15:58
Фьючерсы на цифровые активы: плюсы и минусы для инвесторов Инвестиции, 15:58
Сын Трампа удивился числу суперкаров с украинскими номерами в Монако Общество, 15:57
Макрон пригрозил жесткими мерами ЕС в торговом споре с Китаем Политика, 15:52
Здание Новой Третьяковки временно закрыли для посещения Общество, 15:51
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
Большунов пропустил церемонию награждения после проигрыша на финише Спорт, 15:43
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
От идеи до практики: как запустить GenAI-трансформацию в IT-компании Тренды, 15:40
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Почти 50% швейцарцев поддержали идею об ограничении численности населения Общество, 15:35
Кремль раскрыл, на сколько хватит активов России для поддержки Украины Политика, 15:33
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 15:27
Президента Словакии внесли в базу данных сайта «Миротворец» Политика, 15:16
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15