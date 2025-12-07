В Таиланде началась срочная эвакуация в четырех приграничных провинциях

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Военное командование Таиланда отдало приказ о немедленной эвакуации жителей четырех приграничных провинций из-за обострения ситуации на границе с Камбоджей. Решение было принято после перестрелки между военными двух стран в воскресенье, 7 декабря. Об этом сообщает газета Nation Thailand.

Инцидент произошел днем в районе Пху Пха Лек — Пхалан Хин Паэт Кон в провинции Сисакет. По данным Второго армейского округа Таиланда, перестрелка длилась с 14:16 до 14:50.

Несмотря на прекращение огня, военные предупредили о возможном возобновлении и эскалации боестолкновений. В связи с этим был отдан приказ о срочной эвакуации гражданского населения из приграничных районов четырех провинций:

Бурирам,

Сисакет,

Сурин,

Убонратчатхани.

Местных жителей начали перемещать в заранее подготовленные эвакуационные центры в глубине территории для обеспечения их безопасности. Власти делают акцент на превентивный характер мер, направленных на недопущение жертв среди мирного населения в случае возможного обострения конфликта.

Очередное обострение конфликта произошло в июле 2025 года. Тогда перестрелка также произошла на границе между Таиландом и Камбоджей. Бои шли по меньшей мере в шести местах. В результате атаки камбоджийских «Градов» по гражданским объектам есть погибшие и раненые.

Основной причиной пограничного напряжения между Таиландом и Камбоджей остается давний территориальный спор из-за двух древних храмовых комплексов — Пра Вихеар и Та Моан Тхом. Хотя Международный суд ООН в 1962 году признал Пра Вихеар камбоджийской территорией, это решение не положило конец конфликту.

В 2008 году Таиланд оспорил действия Камбоджи по внесению храмового комплекса в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это привело к обострению ситуации — с 2008 по 2011 год в приграничной зоне произошла серия вооруженных столкновений, в которых погибли десятки военнослужащих и мирных жителей с обеих сторон.

В 2013 году Международный суд ООН подтвердил свое предыдущее решение, обязав Таиланд вывести войска с территории Пра Вихеар. Однако локальные конфликты и перестрелки на границе продолжаются до сих пор. В 2025 году таиландские власти обвинили камбоджийскую армию в минировании спорных территорий, заявив, что от этого пострадали несколько тайских военных.