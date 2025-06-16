Ормузский пролив: значение, контроль и роль Ирана

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Что такое Ормузский пролив

Ормузский пролив — это пролив на северо-западе Индийского океана, который соединяет Персидский и Оманский заливы в Аравийское море. Он разделяет Иран и Оман и в основном относится к территориальным водам этих двух стран. Считается одной из самых важных морских коммуникаций мира, поскольку через него осуществляется танкерная перевозка нефти из стран Персидского залива (Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ) на азиатские рынки. Через пролив проходит 15–20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа. Напряженность в отношениях между Ираном и странами Персидского залива (в первую очередь Саудовской Аравией и ОАЭ) вызывает опасения по поводу безопасности судоходства в этой зоне, его закрытие или блокада способны спровоцировать резкие скачки цен на углеводородное сырье.

География Ормузского пролива

Ормузский пролив расположен в северо-западной части Индийского океана, он разделяет юго-восточное побережье Ирана и северное побережье Омана. Длина пролива — 180–195 км, глубина — 70–100 м, ширина — 55–95 км, в самой узкой точке на северо-востоке (между иранским островом Ламбак и оманским архипелагом Ас-Салама) она составляет всего 33–39 км. При этом ширина судоходных путей в обоих направлениях — всего две морские мили, каждая с разделяющей их буферной зоной такой же ширины.

В проливе расположено множество мелких необитаемых и восемь крупных населенных островов, среди них важнейшие — это Ормуз, в честь которого пролив получил свое название, а также Кешм (крупнейший остров пролива), Ларак, Хенгам, Большой Тунб и Абу-Муса (все — в составе Ирана). К югу от острова Ларак расположен оманский полуостров Сумандам с прилегающими к нему островами архипелага Ас-Салама. На севере пролива — крупный иранский морской порт Бендер-Аббас, также на побережье расположены порт Фуджейра, города Джебель-Али и Хор-Факкан — крупные перевалочные узлы для транспортировки грузов в Дубай.

Ормузский пролив и Иран: кому принадлежит и кто контролирует проход

Большинство стран считает Ормузский пролив зоной международного судоходства, где безопасность гарантируется международным морским правом, в частности, ст. 37 Конвенции ООН по морскому праву (1982), вступившей в силу в 1994-м. В то же время ни Иран, ни США не ратифицировали это соглашение, и обе стороны расходятся в оценках правового режима регуляции судоходства в этой зоне.

В течение XX века Иран несколько раз расширял зону территориальных вод, в том числе в Ормузском проливе. В 1934 году он расширил эту зону с трех до шести, а в 1959-м — с шести до 12 морских миль. Аналогичные действия предпринял в 1972 году Оман. Иранский закон 1993 года о морских территориях в Персидском заливе и в Оманском море называет Ормузский пролив в пределах 12 морских миль (22,2 км) частью территориальных вод Ирана, поэтому распространяет на него только право «мирного прохода» (англ. innocent passage), что в теории дает право Тегерану перекрыть этот морской путь в случае чрезвычайной ситуации или военной угрозы и требовать согласования прохода иностранных военных судов. Особенную напряженность в отношениях Ирана и США вызывает патрулирование пролива американскими военными кораблями (с 1980-х годов в Бахрейне базируются силы Пятого флота США), что Иран считает угрозой своей национальной безопасности. Сходную с Тегераном позицию занимает Оман, который считает пролив в пределах 12 морских миль частью своих территориальных вод.

С начала 1970-х годов, после вывода из региона британских войск, шахский Иран стремился активнее контролировать Ормузский пролив, в частности, установил контроль над рядом островов и разместил там военные силы. Ситуация вокруг пролива резко обострилась после победы в стране исламской революции (в 1979 году), начала Ирано-иракской войны (1980–1988) и появления в регионе американских Военно-морских сил (с 1981-го).

Конфликт с ОАЭ

С 1970-х годов пролив стал зоной напряженности между Ираном и ОАЭ из-за конфликта вокруг принадлежности островов Абу-Муса, Большой и Малый Томб, расположенных поблизости от судоходных путей. Тегеран настаивает, что эти острова были частью Ирана с 1887–1888 годов и до 1908 года, когда они были оккупированы Великобританией и переданы подконтрольному тогда Лондону эмирату Шарджа (ныне в составе ОАЭ). В ноябре 1971 года, вскоре после вывода из региона британских войск, Тегеран и Шарджа подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий суверенитет эмирата над островом Абу-Муса в обмен на размещение там иранской военной базы с правом экстерриториальности, но уже в том же месяце, в последний день британского контроля над эмиратом, Тегеран направил на остров войска и фактически аннексировал его и еще два острова — Большой и Малый Томб (все три ныне входят в состав иранской провинции Хормозган). Контроль над островом Абу-Муса обеспечивает Ирану дополнительную защиту порта Бендер-Аббас с расположенной там нефтеэкспортной инфраструктурой и военной базой.

Конфликт с США

С 1984 года, в ходе так называемой танкерной войны между Ираном и Ираком, обе стороны атаковали следовавшие через пролив танкеры и другие суда, а также прибрежную нефтетранспортную инфраструктуру, но сам пролив оставался открытым для судоходства. В 1987–1988 годах воды пролива стали ареной противостояния американских и иранских сил — в ответ на минирование пролива и повреждение американского фрегата ВМС США провели операции Earnest Will («Твердые намерения») и Praying Mantis («Богомол») и нанесли существенный ущерб иранскому флоту и береговой военной и промышленной инфраструктуре.

Новый виток напряженности в Ормузском проливе спровоцировал введение против Тегерана во второй половине 2000-х годов международных санкций из-за подозрений в обогащении урана. В частности, в январе 2008 года США обвинили Иран в провокации после того, как пять военных катеров опасно сблизились с тремя американскими кораблями в международных водах пролива. В январе 2012 года Иран провел в проливе крупные военные учения и пообещал задерживать суда в отместку за санкции США и ЕС. В администрации Барака Обамы назвали тогда перекрытие этой водной артерии «красной линией», однако впоследствии высшие должностные лица в Тегеране неоднократно намекали на возможность закрытия пролива в случае препятствий экспорту иранской нефти.

Весной 2015 года иранские патрульные катера задержали контейнеровоз и открыли огонь по танкеру Alpine Eternity, который следовал под сингапурским флагом. Всего за тот год Пентагон зарегистрировал 23 «опасных инцидента» с участием военных судов США и Ирана, в следующем году — 35. Самый серьезный из них произошел в январе 2016 года, когда морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали два американских катера близ острова Фарси с находившимися на них десятью моряками. Позднее число таких инцидентов, по данным американской стороны, снизилось (14 в 2017 году). Однако отношения двух стран в зоне пролива вновь обострились после выхода США из ядерной сделки в мае 2018-го и восстановления санкций против Ирана. В частности, действовавший на тот момент президент республики Хасан Роухани намекнул на возможность блокировки пролива.

В мае 2019-го в проливе недалеко от Фуджейры были атакованы четыре судна, включая два саудовских нефтяных танкера. В июне иранские силы сбили американский беспилотник RQ-4 Global Hawk, который, по заявлениям Тегерана, вошел в воздушное пространство страны в небе над Ормузским проливом. Через месяц, 18 июля 2019 года, в ответ на блокировку иранского танкера в Гибралтаре в порту Бендер-Аббас патруль КСИР задержал британский танкер Stena Impero. Тогда же американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский дрон над проливом. На следующий день Центральное командование США заявило о начале операции Sentinel («Страж»), целями которой декларировались «содействие стабильности на море, обеспечение безопасного прохода и деэскалация в международных водах в Персидском заливе, Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах и Оманском заливе».

С февраля 2020 года европейские и ближневосточные союзники США направили дополнительные силы в Ормузский пролив, а под эгидой Франции там началась Европейская миссия морского наблюдения (EMASoH). В январе 2021-го Иран задержал в проливе танкер под южнокорейским флагом, в мае 2023-го — еще два нефтевоза. В апреле 2024-го был задержан связанный с израильским бизнесменом Эялем Офером контейнеровоз MSC Aries под португальским флагом после израильского удара по иранскому посольству в Дамаске (в Сирии).

После начала израильской операции «Восстающий лев» против Ирана в июне 2025 года глава комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари заявил о возможности закрытия Ормузского пролива.

Почему Ормузский пролив важен для мировой экономики

В настоящее время, по разным оценкам, через Ормузский пролив проходит 15-20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов (около 17–21 млн барр. в день) и более 30% сжиженного природного газа (преимущественно из Катара и ОАЭ). 82% объемов перевозимой по проливу нефти приходится на страны Азии, остальные — на Европу. Через него доставляют, в частности, 24% импортируемого Китаем СПГ. Это один из самых загруженных маршрутов мира — ежедневно по нему проходит 200–300 судов, которые в пиковые часы могут следовать каждые шесть минут. В общей сложности этот морской путь обеспечивает до 40% мировой морской торговли нефтью, поэтому Минэнерго США называет его самым важным маршрутом перевозки нефти в мире. Большинство нефтедобывающих стран региона вынуждены пользоваться Ормузским проливом как единственным маршрутом доставки нефти в Азиатско-Тихоокеанский регион. В настоящее время только Саудовская Аравия и ОАЭ располагают трубопроводами, способными доставлять нефтепродукты в обход Ормузского пролива к экспортным терминалам на побережье. Это саудовский нефтепровод «Восток-Запад» мощностью 5 млн барр. в сутки и газопровод Абкайк — Янбу мощностью 290 тыс. барр. в сутки, ведущие к Красному морю, а также нефтепровод Абу-Даби — Фуджейра в ОАЭ. Аналогичный трубопровод имеет Иран, но в настоящее время он не эксплуатируется, и практически весь нефтяной экспорт республики осуществляется через нефтяной терминал на острове Харк (к северу от пролива). С целью снижения уязвимости в стране построен еще один терминал в городе Джаск на побережье Оманского залива, однако его возможности ограничены. Помимо этого, пролив обеспечивает значительную часть импорта стран в регионе.

Что произойдет, если Ормузский пролив перекроют

По оценкам иранских экспертов, закрытие Ормузского пролива приведет к резкому сокращению поставок нефти на рынок, и цены на нефть могут вырасти до $250 за баррель. После атаки Израиля на Иран цена нефти Brent взлетела на 13% и достигла $78,5 за баррель. Специалисты JPMorgan предупреждали о росте цен до $130 за баррель или более из-за блокады Ормузского пролива в случае масштабного конфликта на Ближнем Востоке.

Как Иран может использовать Ормузский пролив в международной политике

Благодаря контролю над северной частью пролива Иран неоднократно, в частности, в 2012 и 2018 годах, угрожал его перекрыть. Это рассматривалось как рычаг давления на США и страны ЕС, которые наложили на страну международные санкции, направленные в том числе против экспорта иранской нефти. Зона пролива находится преимущественно в сфере ответственности военно-морских сил КСИР — наиболее боеспособной и хорошо оснащенной части иранских силовых структур, которые располагают быстроходными ракетными катерами и другими судами, оснащенными в том числе противокорабельными ракетами, а также арсеналом морских мин, которые способны если не перекрыть пролив, то серьезно парализовать судоходство.

Вместе с тем Ормузский пролив служит важнейшим маршрутом экспорта иранской нефти на международные рынки, в первую очередь в Китай, и играет ключевую роль в иранской экономике. Кроме того, западные страны и Израиль обвиняют Иран в снабжении оружием йеменских хуситов через Ормузский пролив.