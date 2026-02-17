Иран пригрозил перекрыть главную энергетическую артерию планеты

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% всех поставок СПГ. Иран не раз грозил перекрыть его, в очередной раз этого не исключил командующий ВМС в ходе учений, проходящих на фоне обострения с США

Иранские военно-морские силы (ВМС) готовы перекрыть Ормузский пролив, если соответствующее указание поступит от высшего руководства страны. Об этом заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Алиреза Тангсири, передает Tasnim.

Адмирал выступил с заявлением, наблюдая за учениями в Ормузском проливе, начатыми накануне.

«Решение о закрытии Ормузского пролива принимает высшее руководство, и как военнослужащий я заявляю, что мы готовы сделать это, когда бы ни дали на это указания наши старшие офицеры», — сказал Тангсири.

Адмирал подчеркнул, что оружие, которое Иран будет применять в ходе реальных боевых действий, отличается от демонстрируемого на учениях.

Часть Ормузского пролива на фоне учений закрыли для судоходства на несколько часов.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа, его называют важнейшей энергетической артерией планеты. Иранские власти не раз предупреждали Запад, что в случае угрозы пролив будет закрыт. Соответствующие заявления они делали, в частности, в 2011 и 2018 годах. В 2025-м после ударов Израиля Иран вновь задумался о перекрытии пролива.

Иран принял решение о проведении учений после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ему «очень жесткими мерами» в случае срыва сделки. Стороны 17 февраля обсуждают в Женеве иранскую ядерную программу.

Вашингтон некоторое время назад, еще до предыдущего раунда переговоров в Маскате (Оман) усилил свою военную группировку на Ближнем Востоке, в том числе кораблями и авиацией. Этому также предшествовали массовые протесты: они охватили Иран в конце 2025 года и через несколько недель были подавлены.

Иран в рамках учений по контролю над Ормузским проливом задействовал ракетные корабли и нанес тренировочные удары с земли по условным целям в акватории пролива. Также в маневрах задействованы подразделения операторов дронов, используются как разведывательные, так и ударные беспилотники.