 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Иран пригрозил перекрыть главную энергетическую артерию планеты

Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив на фоне противостояния с США
Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% всех поставок СПГ. Иран не раз грозил перекрыть его, в очередной раз этого не исключил командующий ВМС в ходе учений, проходящих на фоне обострения с США

Иран пригрозил перекрыть главную энергетическую артерию планеты
Video

Иранские военно-морские силы (ВМС) готовы перекрыть Ормузский пролив, если соответствующее указание поступит от высшего руководства страны. Об этом заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Алиреза Тангсири, передает Tasnim.

Адмирал выступил с заявлением, наблюдая за учениями в Ормузском проливе, начатыми накануне.

«Решение о закрытии Ормузского пролива принимает высшее руководство, и как военнослужащий я заявляю, что мы готовы сделать это, когда бы ни дали на это указания наши старшие офицеры», — сказал Тангсири.

Адмирал подчеркнул, что оружие, которое Иран будет применять в ходе реальных боевых действий, отличается от демонстрируемого на учениях.

CNN рассказал об упущенном шансе Трампа в Иране
Политика
Али Хаменеи

Часть Ормузского пролива на фоне учений закрыли для судоходства на несколько часов.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа, его называют важнейшей энергетической артерией планеты. Иранские власти не раз предупреждали Запад, что в случае угрозы пролив будет закрыт. Соответствующие заявления они делали, в частности, в 2011 и 2018 годах. В 2025-м после ударов Израиля Иран вновь задумался о перекрытии пролива.

Иран принял решение о проведении учений после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ему «очень жесткими мерами» в случае срыва сделки. Стороны 17 февраля обсуждают в Женеве иранскую ядерную программу.

Вашингтон некоторое время назад, еще до предыдущего раунда переговоров в Маскате (Оман) усилил свою военную группировку на Ближнем Востоке, в том числе кораблями и авиацией. Этому также предшествовали массовые протесты: они охватили Иран в конце 2025 года и через несколько недель были подавлены.

Иран в рамках учений по контролю над Ормузским проливом задействовал ракетные корабли и нанес тренировочные удары с земли по условным целям в акватории пролива. Также в маневрах задействованы подразделения операторов дронов, используются как разведывательные, так и ударные беспилотники.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Иран экспорт нефти Ормузский пролив учения
Материалы по теме
CNN рассказал об упущенном шансе Трампа в Иране
Политика
Сенатор Грэм назвал большую угрозу, чем ответ Ирана на тотальную атаку
Политика
США объяснили проблемность диалога с Ираном «теологией и радикализмом»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
МВД объявило в розыск журналиста Романа Баданина Политика, 16:36
Сборная Германии по хоккею выбила с Олимпиады заменивших Россию французов Спорт, 16:35
Стартовал плей-офф хоккейного турнира. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 16:35
Франция отпустила задержанный танкер Grinch после уплаты «миллионов евро» Политика, 16:33
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
Норвежец Офтебру завоевал второе золото на ОИ-2026 в лыжном двоеборье Спорт, 16:27
Глава МИД Швейцарии посетил открытие переговоров России, Украины и США Политика, 16:27
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Минприроды предупредили о более сложном половодье в трех округах Общество, 16:22
Ядерный разведчик США подал сигнал бедствия у берегов Великобритании Политика, 16:15
К месту переговоров в Женеве прибыла делегация Великобритании Политика, 16:13
Умер прозаик и журналист Дмитрий Бавильский Общество, 16:06
Как нащупать прибыльную идею и запустить новое направление в бизнесе Образование, 16:01
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
В Женеве начались переговоры России, Украины и США Политика, 15:58