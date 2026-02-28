Bloomberg сообщил, что танкеры стали избегать Ормузского пролива

Входит в сюжет Операция США против Ирана В этой статье

Ряд нефтяных танкеров избегает прохождения через Ормузский пролив после бомбардировок Ирана со стороны США и Израиля, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство со ссылкой на данные отслеживания судов, хотя этот путь остается открытым и некоторые суда продолжают проходить через пролив, танкеры скапливаются как внутри него, так и снаружи.

По данным Bloomberg, японская судоходная компания Nippon Yusen KK дала указание своим судам не проходить через Ормузский пролив, Греция также призвала свой торговый флот пересмотреть свои планы по прохождению этого пролива. В частных беседах три других судовладельца заявили, что пересматривают свою политику в отношении транзита, а еще один сказал, что истолковал предупреждение США как фактическое закрытие этого пути. Еще один судовладелец дал указание своим судам соблюдать осторожность.

Как уточняет Reuters, Министерство судоходства Греции после ударов США и Израиля по Ирану рекомендовало судам под греческим флагом проявлять максимальную бдительность и избегать Персидского и Оманского заливов, Ормузского пролива и северной части Аравийского моря, а судовладельцам принять строгие меры безопасности в этих районах и израильских портах до дальнейшего уведомления.

По информации сервисов отслеживания судов, по меньшей мере три СПГ-танкера, следовавшие в Катар или из него, приостановили рейсы, чтобы избежать прохода через пролив. Катар, отмечает Bloomberg, является вторым по величине в мире экспортером СПГ, на его долю в прошлом году пришлось 20% поставок. Нефтяной танкер Eagle Veracruz, направлявшийся в Китай с 2 млн баррелей иракской и эмиратской нефти, остановился на подходе к Ормузскому проливу с запада, к нему присоединился Front Beauly, перевозящий саудовскую нефть.

Супертанкер Mitake, шедший в порт Рас-Танура в Саудовской Аравии, остановился к востоку от Омана вскоре после того, как утром стало известно об атаке на Иран. Mitake присоединился к другим судам, простаивающим за пределами Оманского залива, ведущего к Ормузскому проливу и Персидскому заливу.

Однако некоторые нефтяные танкеры продолжают пересекать пролив в обоих направлениях. По этому пути прошло не менее 17 судов, передает Bloomberg.

Как сообщает иранское агентство Fars, «мониторинг международных систем движения танкеров показывает, что скорость танкеров в районе Ормузского пролива упала до нуля».