Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Умер фронтмен метал-группы Children of Bodom Алекси Лайхо Общество, 18:24 Иран задержал южнокорейский танкер в Персидском заливе Политика, 18:20 Как прокачать свою бизнес-идею и получить инвестиции РБК и Сбер500, 18:00 Неизвестный ограбил отделение Сбербанка в центре Санкт-Петербурга Общество, 18:00 МИД сравнил администрацию Трампа с отступающим Наполеоном Политика, 17:26 Подарок на века: как выбрать по знаку зодиака РБК «Стиль» и Алроса, 17:12 Цена российской нефти в 2020 году поставила антирекорд с 2004 года Экономика, 17:11 Ethereum на час вошел в рейтинг самых дорогих активов мира Крипто, 16:50 Бастрыкин поручил проверить данные о прорыве теплотрассы под Волгоградом Общество, 16:49 Глава МЧС Крыма умер в госпитале для пациентов с COVID Общество, 16:30 Полиция Украины получила данные о возможных заказчиках убийства Шеремета Общество, 16:23 Как закрыть 18 магазинов и вырасти на 40% в пандемию РБК и Amway, 16:22 Пользователи сообщили о сбое в Telegram Технологии и медиа, 16:01 Экипаж Дмитрия Сотникова выиграл второй этап ралли «Дакар» Спорт, 15:58
Политика ,  
0 

Иран задержал южнокорейский танкер в Персидском заливе

Судно было задержано в открытом море, на его борт поднялись иранские военные и потребовали провести досмотр в территориальных водах Ирана, рассказал представитель судовладельца
Танкер «Hankuk Chemi»
Танкер «Hankuk Chemi» (Фото: Tasnim News Agency / AP)

Силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) задержали в Персидском заливе судно под южнокорейским флагом и сопроводили его к порту на побережье Ирана, сообщает агентство Fars.

Иранские власти считают, что танкер, предназначенный для перевозки продуктов нефтехимии, загрязнял окружающую среду.

«Танкер Hankuk Chemi, на борту которого находилось 7200 тонн нефтехимии, неоднократно нарушал экологические протоколы с момента отплытия из саудовского порта Эль-Джобайл», — цитирует агентство сообщение КСИР.

Делом будут заниматься судебные органы Ирана.

МИД Южной Кореи подтвердил, что задержанное судно по требованию иранских властей движется в сторону территориальных вод Ирана, сообщает агентство Yonhap. В МИД также заявили, что к месту происшествия направляются силы южнокорейского подразделения по борьбе с пиратством.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что будет заниматься ситуацией в сотрудничестве с министерствами иностранных дел и рыболовства, а также с многонациональными военно-морскими силами, действующими в близлежащих водах.

На судне находилось 20 членов экипажа — 5 корейцев, 11 бирманцев, 2 индонезийца и 2 вьетнамца.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году

Представитель оператора судна компании DM Shipping заявил, что во время задержания судно находилось в открытом море. По его словам, никакого загрязнения не было.

Материал дополняется.

Автор
Владислав Гордеев
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter