Иран задержал южнокорейский танкер в Персидском заливе

Судно было задержано в открытом море, на его борт поднялись иранские военные и потребовали провести досмотр в территориальных водах Ирана, рассказал представитель судовладельца

Танкер «Hankuk Chemi» (Фото: Tasnim News Agency / AP)

Силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) задержали в Персидском заливе судно под южнокорейским флагом и сопроводили его к порту на побережье Ирана, сообщает агентство Fars.

Иранские власти считают, что танкер, предназначенный для перевозки продуктов нефтехимии, загрязнял окружающую среду.

«Танкер Hankuk Chemi, на борту которого находилось 7200 тонн нефтехимии, неоднократно нарушал экологические протоколы с момента отплытия из саудовского порта Эль-Джобайл», — цитирует агентство сообщение КСИР.

Делом будут заниматься судебные органы Ирана.

МИД Южной Кореи подтвердил, что задержанное судно по требованию иранских властей движется в сторону территориальных вод Ирана, сообщает агентство Yonhap. В МИД также заявили, что к месту происшествия направляются силы южнокорейского подразделения по борьбе с пиратством.