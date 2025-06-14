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Операция Израиля против Ирана ,  
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В Иране задумались о перекрытии Ормузского пролива после атак Израиля

Сюжет
Операция Израиля против Ирана
После начала операции Израиля против Ирана Тегеран задумался о закрытии Ормузского канала, через который на мировые рынки поставляется нефть. Иранские эксперты прогнозируют при таком раскладе рост цен на нефть до $250 за баррель
Ормузский пролив
Ормузский пролив (Фото: Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Тегеран рассматривает вариант закрытия Ормузского пролива, важного для поставок нефти на мировые рынки, заявил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари. Его слова передает «Новый персидский».

«Сейчас рассматривается вопрос о закрытии Ормузского пролива, и Иран без колебаний примет соответствующее решение», — сказал Косари. Он также предупредил, что экономическое давление со стороны Запада может привести к ответным мерам, которые будут иметь «высокую цену» для другой стороны.

По оценкам иранских экспертов, закрытие Ормузского пролива приведет к резкому сокращению поставок нефти на рынок, и цены на нефть могут вырасти до $250 за баррель. До этого цена нефти Brent после атаки Израиля на Иран взлетела на 13% и достигла $78,5 за баррель.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа. Иранские власти уже предупреждали Запад, что в случае введения санкций пролив будет закрыт. Соответствующие заявления они делали, в частности, в 2011 и 2018 годах.

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«Новый персидский» пишет о двух возможных сценариях. В первом случае Иран готов закрыть пролив, но не собирается делать это немедленно и хочет «послать сигнал Западу». Однако в случае если ограничения на экспорт нефти сохранятся или санкции ужесточатся, правительство действительно закроет пролив.

Ранее эксперты JPMorgan предупреждали, что цены на нефть могут подскочить до $130 за баррель из-за блокады потоков через Ормузский пролив или более масштабного конфликта на Ближнем Востоке.

В ночь на 13 июня Израиль атаковал иранские ядерные и военные объекты, объяснив это решение тем, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия. Тегеран отверг эти обвинения и начал ответную операцию против израильской стороны. Иран также предупредил Великобританию, Францию и США, что их объекты на Ближнем Востоке станут целями для иранских ударов, если они будут помогать Израилю.

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Дарья Лебедева
Иран Израиль Ормузский пролив нефть
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