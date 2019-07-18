Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе

Это иностранный корабль, но под флагом какого государства он шел, не раскрывается. На борту находились 12 человек. В КСИР заявили, что корабль перевозил контрабандное топливо

Фото: Hamed Malekpour / Tasnim News Agency / Reuters

Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого был «миллион литров контрабандного топлива», сообщает агентство Tasnim.

Это произошло к югу от острова Ларек в минувшее воскресенье, 14 июля. Судно намеревалось доставить эту нефть на другие иностранные корабли, сообщили в КСИР.

Кому принадлежит танкер и под флагом какой страны он следовал, пока неизвестно. КСИР сообщил, что на борту находились 12 иностранцев. Задержанный корабль способен перевозить до 2 млн л топлива.

В начале июля Гибралтар объявил о захвате танкера, перевозившего нефть в Сирию. Позднее оказалось, что корабль перевозил иранскую нефть. Тегеран назвал действия Гибралтара, который является заморской территорией Великобритании, незаконными, а также угрожал захватить британский танкер. Позднее CNN сообщил, ссылаясь на источники в США, что КСИР пытался остановить британский танкер.