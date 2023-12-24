МИД Ирана выразил протест России из-за заявления о спорных островах
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России и выразил ему решительный протест из-за поддержки Москвой заявления по спорным островам, говорится в сообщении ведомства.
Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб — острова в Персидском заливе, которые являются предметом территориального спора между Ираном и ОАЭ.
На шестой сессии Российско-Арабского форума сотрудничества в Марокко было принято совместное заявление, в котором подтверждается поддержка усилий по достижению мирного урегулирования спора о трех этих островах.
Тегеран заявил о «вечном» суверенитете Ирана над островами и подчеркнул, что отвергает любые претензии на них как неприемлемые. Временному поверенному в делах России министерство заявило о необходимости уважения и территориальной целостности стран как признанного и основного принципа отношений между народами.
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