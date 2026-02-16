Иран начал военно-морские учения на фоне угроз Трампа

Video

Вооруженные силы Ирана начали масштабные военно-морские учения в Ормузском проливе, сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР) в своем телеграм-канале.

Учения получили название «Умный контроль над Ормузским проливом». Их цель — оценить готовность оперативных подразделений КСИР и отработать сценарии ответных военных действий. Ход учений контролировал главнокомандующий КСИР генерал-майор Мохаммад Пакпур.

Корпус стражей исламской революции — элитное формирование в структуре Вооруженных сил Ирана. Создан весной 1979 года, вскоре после революции.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «очень жесткими мерами» в случае срыва сделки с Вашингтоном. Республиканец рассматривает возможность отправки авианосца в Тегеран и дополнительных военных сил.

Трамп призвал Иран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, исключающее наличие ядерного оружия, предупредив, что в противном случае страну ждет атака, «гораздо более мощная», чем летом 2025 года.

В ответ глава иранского МИДа Аббас Арагчи заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран атакует американские базы в соседних странах Персидского залива.