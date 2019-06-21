В Иране опубликовали видео уничтожения американского беспилотника

Корпус стражей исламской революции опубликовал ролик, на котором виден запуск ракеты из комплекса «Хордад-3». Как утверждают в Тегеране, это та самая ракета, что сбила беспилотник ВВС США

Беспилотник RQ-4 Global Hawk (Фото: Blake Browning / U.S. Air Force via AP)

Иранские военные опубликовали видео, на котором, по их утверждению, показаны запуск зенитной ракеты и уничтожение беспилотника ВВС США над Ормузским проливом. Кадры продемонстрировал телеканал Press-TV.

Ракета «земля — воздух» была запущена из мобильного зенитно-ракетного комплекса «Хордад-3». Как утверждает телеканал, дрон в тот момент находился в иранском воздушном пространстве, над прибрежной провинцией Хормузган.

Комплекс «Хордад-3» (Khordad 3) — собственная иранская разработка, представленная в 2014 году. Он способен вести одновременный огонь по четырем целям, по каждой из которых может запустить две ракеты. Дальность поражения — от 47 до 50 км, высота — от 25 до 30 км.

Далее в ролике показаны удаление ракеты от места запуска и графика, демонстрирующая поражение самого беспилотника.