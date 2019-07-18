Политика , 18 июл, 22:18
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США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе
По словам Дональда Трампа, беспилотник угрожал американскому кораблю и его экипажу
Военные США сбили иранский беспилотный летательный аппарат в районе Ормузского пролива. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп, сообщает CBS.
По словам американского лидера, дрон приблизился к американскому десантному кораблю USS Boxer на расстояние около 900 м и «угрожал безопасности корабля и экипажа». Трамп призвал другие страны осудить действия Ирана и защитить свои корабли, проходящие через пролив.
«USS Boxer предпринял оборонительные действия против иранского беспилотника, который приблизился на очень, очень близкое расстояние — примерно 1000 ярдов (около 900 м), игнорируя многочисленные предупредительные сигналы», — сказал Трамп.
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