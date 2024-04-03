Израиль назвал целью удара по Сирии соседнее с консульством Ирана здание
Здание, уничтоженное в результате израильского удара по Дамаску, было не консульством Ирана, а соседней постройкой, заявила посол Израиля в Москве Симона Гальперин на брифинге для СМИ, передает корреспондент РБК.
«Единственное, что я могу сказать, — это то, что это не было ни посольство, ни консульство. Это было здание рядом», — рассказала дипломат. При этом сам удар она отказалась комментировать.
Израильская авиация нанесла удар по Дамаску вечером 1 апреля. Официальные власти страны не стали подтверждать или опровергать свою причастность к атаке, однако сразу несколько израильских чиновников на условиях анонимности сообщили The New York Times, что удар был нанесен Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Сирийские и иранские власти заявили, что в результате авиаудара было уничтожено здание консульства Ирана в Сирии. Также сообщалось, что на верхних двух этажах здания была расположена резиденция иранского посла. При этом собеседники NYT опровергли, что уничтоженная постройка обладала дипломатическим статусом.
Сообщалось, что в результате авиаудара погибли пять офицеров и два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Первый командовал элитными силами КСИР «Аль-Кудс» в Сирии, а второй был его заместителем. Также сообщалось о гибели по меньшей мере шести сирийских мирных жителей и одного члена ливанской группировки «Хезболла». Тегеран оставил за собой право на ответные меры.
Россия также раскритиковала авиаудар Израиля по Дамаску, указав на неприкосновенность дипмиссий в соответствии с международными конвенциями. Москва инициировала заседание Совета Безопасности ООН в ночь со 2 на 3 апреля. Перед встречей российское постпредство распространило среди других членов органа документ с осуждением атаки на иранское консульство.
Заместитель постпреда США при всемирной организации Роберт Вуд, в свою очередь, заявил, что Вашингтон не располагает точными данными о статусе уничтоженной постройки. «Любое подтвержденное нападение на объект, который на самом деле является дипломатическим объектом, будет вызывать озабоченность Соединенных Штатов», — заявил дипломат.
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