На Гибралтаре морская пехота захватила перевозивший нефть в Сирию танкер

Власти Гибралтара взяли под контроль супертанкер Grace 1 под флагом Панамы, который перевозил сырую нефть на нефтеперерабатывающее предприятие в Сирии. Его задержали из-за нарушения режима санкций Евросоюза, говорится в сообщении властей заморской территории Великобритании.

С заявлением в связи с ситуацией выступил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо. Он сообщил, что операцию по задержанию танкера провели портовые и правоохранительные службы Гибралтара. Помощь им оказывали силы королевской морской пехоты. «Эта операция была проведена в связи с информацией, которая дала властям Гибралтара основание полагать, что судно Grace 1 нарушало санкции Европейского союза против Сирии. У нас есть основания считать, что Grace 1 перевозила сырую нефть на нефтеперерабатывающий завод Банияс в Сирии», — сказал Пикардо. НПЗ Банияс, отметил он, принадлежит компании, на которую распространяются санкции ЕС.

НПЗ Банияс расположен в сирийской провинции Тартус на северо-западе страны. Власти Сирии в 2016 году предлагали России принять участие в модернизации предприятия. Поставки сырья в Банияс происходили и из России. Так, в опубликованном летом 2018 года докладе американского «Центра углубленных исследований в области обороны» (C4ADS) говорилось, что нефтегазовые танкеры загружались в Керчи, Темрюке и хорватском Риеке, после чего следовали в сирийский порт.

По данным сервиса MarineTraffic, Grace 1 с грузом сырой нефти следовал из порта Хаур-Факкан в Объединенных Арабских Эмиратах. Он шел под флагом Панамы. В соответствии с данными портала BalticShipping, судно принадлежит компании Russian Titan Shipping Line, зарегистрированной в Дубае.

Сейчас танкер Grace 1 находится под контролем властей Гибралтара. Пикардо поблагодарил морских пехотинцев и полицейских за задержание судна.