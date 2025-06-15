Глава МИД Ирака Хусейн предупредил о ценах на нефть до $200–$300 за баррель

Глава МИД Ирака предупредил о ценах на нефть до $200–$300 за баррель

В частности, закрытие Ормузского пролива может привести к потере примерно 5 млн баррелей нефти в день из Персидского залива и Ирака, считает министр Фуад Хусейн. После атаки Израиля на Иран цены на нефть Brent взлетели на 13%

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива могут привести к «серьезным экономическим потрясениям» — в частности, цены на нефть могут подскочить до $200–$300 за баррель, предупредил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в ходе телефонного разговора с немецким коллегой Йоханном Вадефулем, сообщает агентство INA.

«Это может привести к росту инфляции в европейских странах и усложнить процесс экспорта нефти для стран-производителей, таких как Ирак», — считает он.

По его словам, закрытие пролива может привести к потере примерно 5 млн баррелей нефти в день из Персидского залива и Ирака.

Вадефуль, в свою очередь, заверил, что Германия работает с партнерами над тем, чтобы не допустить втягивания Ирака в конфликт. «Мы хотим безопасности и стабильности для Ирака», — заявил немецкий министр.

Главы МИД обеих стран подчеркнули важность продолжения переговорного процесса между Ираном и США, а также с европейскими странами по поводу иранской ядерной программы «как основополагающего шага на пути к снижению напряженности».

После начала ударов Израиля по иранским ядерным и военным объектам в Тегеране не исключают закрытия Ормузского пролива. Через него проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа. После атаки Израиля на Иран цены на нефть Brent взлетели на 13%, до $78,5.

Израиль с ночи на 13 июня наносит удары по целям в Иране, которые связаны с иранской ядерной программой. Иран в ответ ракетами и дронами атакует израильскую территорию.