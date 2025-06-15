 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Противостояние Израиля и Ирана ,  
0 

Глава МИД Ирака предупредил о ценах на нефть до $200–$300 за баррель

Глава МИД Ирака Хусейн предупредил о ценах на нефть до $200–$300 за баррель
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
В частности, закрытие Ормузского пролива может привести к потере примерно 5 млн баррелей нефти в день из Персидского залива и Ирака, считает министр Фуад Хусейн. После атаки Израиля на Иран цены на нефть Brent взлетели на 13%

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива могут привести к «серьезным экономическим потрясениям» — в частности, цены на нефть могут подскочить до $200–$300 за баррель, предупредил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в ходе телефонного разговора с немецким коллегой Йоханном Вадефулем, сообщает агентство INA.

«Это может привести к росту инфляции в европейских странах и усложнить процесс экспорта нефти для стран-производителей, таких как Ирак», — считает он.

По его словам, закрытие пролива может привести к потере примерно 5 млн баррелей нефти в день из Персидского залива и Ирака.

CNN сообщил, что операция Израиля против Ирана займет «недели, а не дни»
Политика

Вадефуль, в свою очередь, заверил, что Германия работает с партнерами над тем, чтобы не допустить втягивания Ирака в конфликт. «Мы хотим безопасности и стабильности для Ирака», — заявил немецкий министр.

Главы МИД обеих стран подчеркнули важность продолжения переговорного процесса между Ираном и США, а также с европейскими странами по поводу иранской ядерной программы «как основополагающего шага на пути к снижению напряженности».

После начала ударов Израиля по иранским ядерным и военным объектам в Тегеране не исключают закрытия Ормузского пролива. Через него проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа. После атаки Израиля на Иран цены на нефть Brent взлетели на 13%, до $78,5.

Израиль с ночи на 13 июня наносит удары по целям в Иране, которые связаны с иранской ядерной программой. Иран в ответ ракетами и дронами атакует израильскую территорию.

Читайте РБК в Telegram.

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости 

Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео

Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Ирак цены на нефть Израиль Удары Иран
Материалы по теме
Под удар Ирана попал научный институт в Реховоте
Политика
Axios узнал о просьбе Израиля к США присоединиться к ударам по Ирану
Политика
ЦАХАЛ сообщила о новых пусках ракет из Ирана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Над двумя российскими регионами ночью сбили шесть дронов Политика, 07:33
Отец Маска рассказал о снижении желания работать у граждан стран Европы Общество, 07:25
Николя Саркози лишили ордена Почетного легиона Политика, 07:24
В Солт-Лейк-Сити произошла стрельба на митинге против Трампа Общество, 07:03
Глава МИД Ирака предупредил о ценах на нефть до $200–$300 за баррель Экономика, 06:49
Эксперты назвали способы повлиять на процессы старения Общество, 06:34
CNN сообщил, что операция Израиля против Ирана займет «недели, а не дни» Политика, 06:28
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
WP узнала о плане Трампа запретить въезд в США гражданам еще 36 стран Политика, 06:06
Под удар Ирана попал научный институт в Реховоте Политика, 06:03
Козьи тропы, любовь к вафлям: в чем самобытность европейской кухни РБК и Перекрёсток, 06:03
Фальков рассказал о проекте закона для новой модели высшего образования Общество, 05:38
Маск сообщил об активации Starlink над Ираном Политика, 05:13
В израильском Бат-Яме трое погибли в результате удара Ирана Политика, 05:13
Аэропорт Тамбова приостановил рейсы Политика, 05:11